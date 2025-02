Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

... Neuhaus spielt bei Gladbach-Trainer Gerardo Seoane nur eine untergeordnete Rolle, am 21. Spieltag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt durfte der 27-Jährige aber immerhin mal wieder von Beginn an ran. In der Türkei schließt das Transferfenster am 11. Februar.