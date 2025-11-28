- Anzeige -
Bundesliga live auf sat1. und Joyn

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 11:40 Uhr

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Innerhalb weniger Tage geht es für Borussia Dortmund gleich zweimal gegen Bayer Leverkusen. Bevor die beiden Mannschaften im DFB-Pokal aufeinandertreffen, wartet jedoch die Bundesliga.

Beide Teams dürften dabei mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Während der BVB in der Champions League mit 4:0 gegen den FC Villareal gewann, sorgte Bayer Leverkusen mit einem 2:0 gegen Manchester City für einen Achtungserfolg.

BVB-Coach Niko Kovac ist also gewarnt: "Leverkusen ist ein Top-Gegner. (...) Ich denke es geht darum, dass man alle Bundesliga-Spiele ernst annimmt. Wir haben letzte Saison bewiesen, dass wir dort bestehen können. Wir haben die Qualitäten dort zu siegen. Es wird nicht leicht in Leverkusen. Es wird für beide Mannschaften sehr schwierig werden."

So verfolgt ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga live: Läuft die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen gegen Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Bayer Leverkusen vs. BVB live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im heute Livestream: Wer zeigt Leverkusen - BVB live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Bayer Leverkusen empfängt Dortmund: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Liveticker zu Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 29. November 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
