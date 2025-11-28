Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 29.11., 19:30 Uhr: Anselmino feiert Torpremiere

Eine Standardsituation macht zur Pause den Unterschied in einem komplett ausgeglichenen Topspiel zwischen Leverkusen und Dortmund. Während sich beide Teams in der vergangenen Saison noch zweimal einen offenen Schlagabtausch lieferten, liegt der Fokus heute klar auf einer kompakten Defensive. Alle Akteure agieren äußerst diszipliniert und schenken sich keinen Zentimeter. Dadurch blieben Torchancen über weite Strecken absolute Mangelware.

Nur Poku bot sich in der zehnten Minute die große Gelegenheit auf den Führungstreffer. Dortmund blieb trotz der fehlenden eigenen Möglichkeiten geduldig und nutzte nach einem Freistoß den ersten Schuss auf das Tor direkt zur Führung. Das erste Bundesliga-Tor von Aaron Anselmino wurde vom Video-Assistenten auf Abseits und ein mögliches strafbares Aufstützen des Dortmunders überprüft. Der Treffer zählte letztlich.

Hjulmand und seine Mannschaft müssen sich für den zweiten Abschnitt nun etwas einfallen lassen, um zumindest den Ausgleich zu erzwingen. Für den BVB dürfte alles nach Plan laufen.