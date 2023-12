Mit Frankfurt kommt ein Gegner nach Leverkusen, der zuletzt in der Bundesliga für einen Paukenschlag sorgte. Die Hessen gewannen zu Hause gegen den amtierenden Meister FC Bayern München mit 5:1.

Jungstar Florian Wirtz erzielte kurz nach der Pause den Ausgleich für die Gäste, die damit in der laufenden Saison als einziges Team immer noch ungeschlagen sind.

Die Werkself, die kurz vor Abschluss der Hinrunde zumindest mal vom Herbstmeistertitel träumen darf, kam zuletzt in der Bundesliga auswärts in Stuttgart zu einem 1:1-Unentschieden.

Mit Bayer Leverkusen empfängt der souveräne Bundesliga-Tabellenführer am 15. Spieltag Eintracht Frankfurt in der BayArena.

Der 15. Bundesliga-Spieltag steht an, Tabellenführer Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt. Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

Kann die Eintracht nun innerhalb einer Woche mit Leverkusen auch das zweite Topteam ärgern? In Leverkusen gab es für die Eintracht in der Vorsaison beim 3:1-Erfolg für Bayer nichts zu holen, im eigenen Stadion schoss Frankfurt die Werkself aber mit 5:1 ab.

Besonders für Toppmöller dürfte das durchaus eine Genugtuung sein, schließlich war er bis ins Frühjahr 2023 selbst noch Co-Trainer von Julian Nagelsmann an der Säbener Straße, ehe das Duo ihren Platz räumen musste.

Leverkusen vs. Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß?

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Am Sonntag, 17. Dezember ist das Spiel in Leverkusen nicht frei empfangbar, aber das Duell des FCB mit Stuttgart wird live in SAT.1 übertragen, hinzu kommt noch eine weitere Partie vor und eine direkt nach der Winterpause.