Am 9. Spieltag wartet auf die Bundesliga-Fans ein Leckerbissen, Bayer Leverkusen duelliert sich mit dem VfB Stuttgart. So seht ihr die Partie heute live im TV und verfolgt sie im Livestream und Ticker.

Das Duell des amtierenden Bundesliga-Champions mit dem Vizemeister der Vorsaison steht an, am 9. Spieltag empfängt Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart.

Schon unter der Woche waren beide Mannschaften im Einsatz, beide zogen in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Die "Werkself" gab sich beim 3:0 über die SV Elversberg keine Blöße, Stuttgart musste beim 2:1 gegen Vorjahres-Finalist Kaiserslautern hingegen ordentlich zittern.

Das nun folgende Kräftemessen im Rheinland ist auch das direkte Duell von zwei der drei besten Offensivabteilungen der Liga. Nur der FC Bayern (29 Tore), der erst kürzlichen einen Torrekord einstellte, traf bislang häufiger als Leverkusen (20) und Stuttgart (17).

In der vergangenen Spielzeit ging es in allen drei Pflichtspielen extrem eng zu, Spannung ist fast garantiert. Beide Partien in der Bundesliga endeten mit einem Remis, im Pokal-Viertelfinale setzte sich Leverkusen mit 3:2 durch. Im Supercup vor rund zwei Monaten durfte Bayer abermals jubeln.

Wer überträgt Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart im TV und Stream? Und wo gibt's einen Liveticker? ran klärt auf.