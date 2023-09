Bayer Leverkusen: Wie Xabi Alonso den besten Fußball der Liga spielen lässt

Anzeige Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen zu einem Top-Team der Bundesliga gemacht. Nun wartet auf den Spanier seine bisher größte Aufgabe: Auswärts beim FC Bayern München. Doch was macht die Werkself unter Alonso so stark? Von Kai Esser Dass am vierten Spieltag der Bundesliga-Saison der Tabellenführer der Bundesliga in München spielt, hatten die meisten erwartet. Was jedoch nicht erwartet wurde war, dass der FC Bayern nicht jener Tabellenführer ist. Stattdessen reist Bayer 04 Leverkusen mit Trainer Xabi Alonso und dem Platz an der Sonne im Gepäck in die bayerische Landeshauptstadt. Und die Werkself hat keinerlei Intention, diesen an die Bayern zu übergeben. "Die Tabelle nach drei Spielen interessiert mich sowieso nicht", sagte der Coach auf der Spieltagspressekonferenz. "Was wichtig ist, sind die neun Punkte. Aber die haben sie auch:" Doch was macht Bayer 04 unter dem spanischen Coach so stark? ran analysiert den Höhenflug.

Bayer Leverkusen: Offensive pur - trotz oder wegen der Dreierkette? Die Grundordnung der Leverkusener verändert sich nicht, eigentlich seit jenem Tag, an dem Xabi Alonso übernommen hat. Vor Kapitän Lukas Hradecky im Tor baut sich eine Dreierkette auf, davor zwei zentrale Mittelfeldspieler, zwei Schienenspieler, zwei offensive Mittelfeldleute auf den Halbpositionen und ein zentraler Stürmer. Entgegen der allgemeinen Meinung, ist die Dreierkette als Grundordnung teilweise deutlich offensiver als eine Viererkette. Zumindest so, wie sie Leverkusen interpretiert. Die äußeren Innenverteidiger, zumeist Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba - oder wenn er wieder fit ist Piero Hincapie - schieben immer wieder mit nach vorne, um so den Gegner einzuschnüren. Leverkusen hat ligaweit den fünftmeisten Ballbesitz.

Warum nur den Fünftmeisten, wenn die Alonso-Elf doch optisch so viel Druck aufbaut? Weil die Werkself eigentlich fast nie Zeit verliert, in die Offensive und damit zu Abschlusspositionen zu kommen. Bei Ballgewinn in der Defensive begeben sich sofort mehrere Spieler in die Umschaltbewegung. Das 1:0 gegen den SV Darmstadt 98 durch Victor Boniface ist ein Paradebeispiel dafür: Zwischen Balleroberung und Tor lagen gerade einmal 13 Sekunden. Auch wenn jener Ballgewinn einem Unfall zweier Darmstädter und einem Solo-Lauf des Nigerianers vorausging: Die Idee bleibt die selbe. "Wir haben einige gute Dinge gemacht in unseren ersten Spielen", bilanziert Alonso.

Bayer Leverkusen: Freiraum im Mittelfeld, Tiefenläufe, Strafraumbesetzung Die Werkself schafft es immer wieder durch geschickte Bewegungen des Mittelfelds einem seiner zentral orientierten Spieler Freiraum zu geben. Dieser lässt nicht etwa klatschen, sondern nutzt den Bruchteil einer Sekunde, um einen Flachpass hinter die Abwehrkette des Gegners zu spielen. Wenn ein Spieler vor dem Strafraum den Ball annehmen kann, löst das den Lauf des Schienenspielers auf der ballschweren Seite aus - spätestens das! Die Abläufe bei Bayer sind bereits so gut, dass Jeremie Frimpong auf Rechts oder Neuzugang Alejandro Grimaldo das meist schon antizipieren. Das sorgt für Räume und beschäftigt die Abwehr.

Dann erwartet Alonso Hereingaben. Aber keine hohen, sondern am liebsten flach in den Rückraum - der natürlich besetzt ist. Mit nur rund sieben Flanken pro Spiel haben die Leverkusener fast die wenigsten der Liga. In Perfektion umgesetzt wurde das beim Tor zum 2:1 gegen Darmstadt durch Exequiel Palacios. Dass der Ball abgefälscht ist und deshalb reinrutscht, ist das Glück des Tüchtigen.

Anzeige Bayer Leverkusen: Ein Transfersommer wie gemalt Die beiden Außen, Grimaldo und Frimpong, sind nicht nur Schlüsselspieler im Alonso'schen Fußball, vor allem der Spanier ist ein Sinnbild des hervorragenden Transferfensters der Werkself. Zum Nulltarif kam er von Benfica Lissabon - mutmaßlich, weil Welt- und Europameister Alonso ihn unbedingt haben wollte - und passt so perfekt in die Spielidee seines Landsmannes, wie es nur gerade geht. Ein weiteres Beispiel dafür ist Granit Xhaka. Der Schweizer kam von Arsenal, dort war er Kapitän. Was ihn zurück ins Rheinland zog? Bayers Spielidee. "Der Klub und Xabi haben mir schon vorher gesagt, welche Rolle ich haben soll. Und die entspricht genau meinen Qualitäten, meinen Stärken", erzählt der Nationalspieler im "kicker". "Sonst hätte man mich hier nicht gesehen." Einen Plan B für die Herangehensweise der Werkself gibt es natürlich auch, bestens präsentiert beim Treffer zum 1:0 bei Borussia Mönchengladbach. Frimpong bietet den Weg auf die Grundlinie an, der ist aber von einer Borussen-Fünferkette zugedeckt. In dem Moment, in dem sich Xhaka in Richtung ballferner Seite auch nur umschaut, startet Grimaldo auf der anderen Seite durch, Xhaka spielt einen perfekten Diagonalball auf den Spanier, der mit einem Kontakt auf Boniface in der Mitte ablegt, der das Tor erzielt. Fußball in Reinform. Jener Boniface ist übrigens ebenfalls eine ständige Gefahr. Mancherorts wird bereits von "Haaland light" gesprochen. Seine Masse und seine Geschwindigkeit auf den ersten Metern sind unnachahmlich. Auch er bietet bei jeder Gelegenheit einen Lauf hinter die Abwehr an. Mit Florian Wirtz und Jonas Hofmann im Rücken, zwei der besten deutschen Spieler wenn es um Mitspieler-Bedienung geht, macht es den Job als Stürmer natürlich nicht schwerer. "Flo ist ein Magier", schwärmt der Angreifer. Dass das angesprochene Tor in Gladbach drei Neuzugänge initiierten, ist auch ein Lob für Sportchef Simon Rolfes.