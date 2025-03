Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV, Livestream und Ticker

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Bundesliga live: Wo kann ich Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen im Livestream sehen?

Bayern 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel heute im Pay-TV?

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß?

Am 25. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen hat im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel eine heftige Abreibung vom FC Bayern kassiert. Nach der 0:3-Niederlage am Mittwochabend dürften nicht nur die Beine, sondern auch die Köpfe müde und angeschlagen sein.

Viel Zeit zur Erholung bleibt der Elf von Xabi Alonso allerdings nicht. Schon am Samstag geht es in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Angesichts der acht Zähler Rückstand in der Tabelle ist klar, dass Leverkusen unbedingt gewinnen muss, um die Mini-Chance auf den Titel zu bewahren.

Die einzige Niederlage der Werkself in der Bundesliga stammt aus dem August. Jedoch musste sich Leverkusen achtmal mit einem Remis zufrieden geben. Genau das könnte auch das Ziel von Werder Bremen sein.