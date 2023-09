Bayern siegt in Gladbach, Leverkusen an der Spitze Spitze

Anzeige

Harry Kane ging erstmals leer aus, dafür sprang Mathys Tel kurz vor Schluss in die Bresche: Mit einem harten Stück Arbeit hat Bayern München seinen eigentlichen Angstgegner Borussia Mönchengladbach nach Rückstand mit 2:1 (0:1) bezwungen und seine weiße Weste in der Fußball-Bundesliga bewahrt. Der gewohnte Platz an der Spitze bleibt den Bayern aber auch nach drei Spieltagen verwehrt.

Leroy Sane (58.) und der kurz zuvor eingewechselte Matchwinner Tel (87.) trafen für die überlegene, lange Zeit aber harmlose Mannschaft von Thomas Tuchel in dessen 250. Bundesliga-Spiel als Trainer.

Bayer Leverkusen hatte zuvor dank des nächsten Doppelpacks von Neuzugang Victor Boniface auch das dritte Saisonspiel gewonnen und sich vorläufig an die Tabellenspitze der geschossen. Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 siegte das Team von Trainer Xabi Alonso mit 5:1 (1:1). Die Lilien stehen weiter ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende.

Boniface (21./61.), der schon in der Vorwoche beim 3:0 in Mönchengladbach doppelt getroffen hatte, sowie Exequiel Palacios (49.), Nationalspieler Jonas Hofmann (67.) und Adam Hlozek (83.) sorgten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena für die Tore des Favoriten.

Ein furioser VfB Stuttgart zeigte Europa-League-Starter SC Freiburg deutlich die Grenzen auft. Die überzeugende Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewann das Baden-Württemberg-Derby gegen den SC dank seiner Doppeltorschützen Serhou Guirassy und Chris Führich sowie eines Treffers von Enzo Millot verdient mit 5:0 (3:0).

Werder Bremen gab die perfekte Antwort auf den Abgang von Topstürmer Niclas Füllkrug. Das Team von Trainer Ole Werner feierte mit einem überzeugenden Auftritt gegen Mainz 05 den ersten Saisonsieg und milderte die Enttäuschung der grün-weißen Fans nach dem Verlust des Torschützenkönigs. Die Hanseaten setzten sich noch ohne Füllkrug-Ersatz Rafael Borre mit 4:0 (1:0) gegen die enttäuschenden Rheinhessen durch.

Der FC Augsburg hat trotz einer guten Ausgangsposition auch sein zweites Heimspiel nicht gewinnen können. Dion Beljo (35.) und Ermedin Demirovic (62.) brachten den FCA beim 2:2 (1:1) gegen den VfL Bochum zweimal in Führung, Takuma Asano mit seinem zweiten Doppelpack in der Bundesliga (43.+3/64.) erzielte jeweils den Ausgleich.

Die Erfolgsserie zum Saisonstart ist gerissen, der VfL Wolfsburg verpasste den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Die Niedersachsen verspielten am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Führung und unterlagen 1:3 (1:1) bei der TSG Hoffenheim.

Der frühere Wolfsburger John Anthony Brooks (45.+2), Maximilian Beier (60.) und Robert Skov (74.) trafen für die TSG, die jetzt wie der VfL sechs Punkte auf dem Konto hat. Tiago Tomas war für Wolfsburg erfolgreich (36.).