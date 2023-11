Bjelica wird Fischer-Nachfolger bei Union

Anzeige

Der frühere Bundesliga-Profi Nenad Bjelica ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, tritt der 52-Jährige die Nachfolge der Vereinsikone Urs Fischer an. Zuletzt hatte der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern Trabzonspor in der Türkei trainiert, verließ den Klub jedoch im Oktober nach nur sechs Monaten.

Bei Union wartet eine schwierige Aufgabe auf Bjelica. Nach 15 Pflichtspielen ohne Sieg stehen die Köpenicker auf einem Abstiegsplatz. Aufgrund der Talfahrt hatten sich Union und Fischer am 15. November einvernehmlich getrennt.

Das erste Spiel nach der Fischer-Ära gegen den FC Augsburg (1:1) hatten am Samstag Interimscoach Marco Grote und dessen Assistentin Marie-Louise Eta betreut.