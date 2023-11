Boateng? Schmidt hat "keine Ahnung"

Anzeige

Trainer Frank Schmidt hat das angebliche Interesse von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim an Rio-Weltmeister Jerome Boateng ins Reich der Fabel verwiesen. "Keine Ahnung, also ich weiß von nix, ich war selber überrascht, was ich da alles gelesen habe", sagte der Coach vor dem Duell mit Boatengs Ex-Klub Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Boateng (35) ist seit seinem Abschied von Olympique Lyon im Sommer ohne Verein. Der FC Bayern hatte angesichts seiner personellen Probleme in der Defensive eine Rückholaktion geprüft, diese aber letztlich verworfen. Danach war das Gerücht aufgekommen, dass sich der 1. FCH mit einer Verpflichtung des Abwehrspielers beschäftige.