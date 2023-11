Bochum mit Stöger und Riemann

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim wieder auf Torwart Manuel Riemann (Rippenverletzung) und Kevin Stöger, der zuletzt krank war, zurückgreifen. Das kündigte Trainer Thomas Letsch am Freitag an.

Der Coach der Westfalen hat großen Respekt vor dem Neuling: "Ich erwarte einen Gegner, der von Beginn an Gas gibt. Sie wollen die Punkte behalten, werden intensiv spielen. In den Umschaltsituationen hat Heidenheim richtig Qualität."

Letsch lobte die Arbeit seines Kollegen Frank Schmidt. "Heidenheim ist eine Bereicherung für die Bundesliga", meinte der 55-Jährige, "da wird ein Top-Job gemacht. Heidenheim wurde sicherlich vor der Saison von einigen unterschätzt. Aber dort ist viel Wille und Energie vorhanden."