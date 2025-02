Bochums Torjäger Boadu hofft auf kurze Zwangspause

Torjäger Myron Boadu vom VfL Bochum hofft nach seiner Verletzung im Kellerduell bei Holstein Kiel auf eine nur kurze Zwangspause. "Es war im Sprint. Ich habe etwas gespürt und wollte nicht riskieren, sehr lang auszufallen", sagte der 24-Jährige, der beim 2:2 (2:1) beide Treffer seines Teams erzielte. Nun müsse er die Untersuchungen abwarten.

Trotz der Saisontore sechs und sieben des Niederländers reichte es für den Tabellenletzten nicht zum erhofften Befreiungsschlag. "Wir sind alle etwas enttäuscht. Aber auf der anderen Seite wäre die Lücke schon groß gewesen, wenn wir verloren hätten", sagte Boadu: "Also nehmen wir den einen Punkt mit."

Bochum hat aktuell drei Punkte Rückstand auf den 1. FC Heidenheim auf Relegationsrang 16. Der Abstand könnte aber noch schrumpfen, sollte der VfL im Nachgang des "Skandalspiels" bei Union Berlin zwei weitere Punkte zugesprochen bekommen.

Weiter geht's für den VfL, der auch Gerrit Holtmann mit muskulären Problemen in Kiel auswechseln musste, am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund. Boadu würde nur allzu gerne in dem Revierduell auf die Jagd nach seinem achten Saisontreffer gehen. "Das ist zuhause ein schönes Spiel", sagte er.