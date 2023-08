+++ Update, 24. August, 13:00 Uhr: BVB-Co-Trainer Armin Reutershahn fordert mehr "Seriosität" von Karim Adeyemi +++

Bei einer Talkrunde der "Ruhr Nachrichten" waren BVB-Angreifer Karim Adeyemi und Armin Reutershahn zu Gast. Dort lobte der Co-Trainer von Edin Terzic zwar die grundsätzlichen Fähigkeiten und das Potenzial des deutschen Nationalspielers, sieht aber noch Luft nach oben.

"Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Top-Spieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach so diese Seriosität", so Reutershahn, der zudem ergänzte: "Er ist sehr locker manchmal beim Training. Diese Lockerheit überträgt er dann auch und ich würde mir manchmal wünschen, noch ernsthafter an die Sache ranzugehen. Wenn er das kapiert, glaube ich, dass er ein ganz großer Spieler werden kann."

Zuspruch erhielt der 63-Jährige von seinem Chef Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). "Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört, ich kann Armin da komplett unterstützen. In Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir immer sehen, an jedem Tag hier in Brackel, aber wir wissen auch, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazukommen muss", stellte der 40-Jährige klar.