Borussia Dortmund - BVB-Transfers und News: BVB an Mergim Berisha interessiert

Der Stürmer debütierte im März für die deutsche Nationalmannschaft und ist laut Bericht bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Am Montag fanden demnach erste Gespräche statt, weitere sollen folgen.

Der FCA sei bereit, den 25-Jährigen gehen zu lassen, fordere aber eine Ablösesumme von mindestens 15 Millionen Euro. Berisha gelangen in der vergangenen Saison 13 Scorerpunkte in 23 Bundesliga-Spielen.

Laut "Sky" hat Borussia Dortmund Mergim Berisha vom FC Augsburg ins Visier genommen. Der BVB ist weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer und sieht wohl in Berisha einen potenziellen Kandidaten.

+++ Update, 28. August, 20:00 Uhr: BVB will Mergim Berisha vom FC Augsburg +++

Bislang sei der BVB allerdings in Leipzig auf Widerstand gestoßen, da die RB-Bosse den Dänen mit einer Vertragsverlängerung langfristig binden möchten.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, soll Yussuf Poulsen von RB Leipzig auf dem Zettel des BVB stehen. Der Däne stand am 2. Bundesliga-Spieltag nach mehreren Monaten erst wieder in der Startaufstellung und sein Vertrag bei den "Roten Bullen" läuft im kommenden Sommer aus.

Borussia Dortmund ist weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer, insbesondere um auch im Januar genug Optionen in der Offensive zu haben, wenn Haller aller Voraussicht nach für die Elfenbeinküste im Afrika-Cup antreten wird.

+++ Update, 27. August, 18:00 Uhr: BVB an Yussuf Poulsen interessiert +++

Wenn Marco Reus seine Karriere beendet, wird er als BVB-Legende in die Geschichte eingehen. Seit 2012 trägt der 34-Jährige das Trikot von Borussia Dortmund. Seither erzielte der gebürtige Dortmunder in mittlerweile 389 Spielen 161 Tore und bereitete 122 weitere vor.

Zuspruch erhielt der 63-Jährige von seinem Chef Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum ( am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ). "Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört, ich kann Armin da komplett unterstützen. In Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir immer sehen, an jedem Tag hier in Brackel, aber wir wissen auch, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazukommen muss", stellte der 40-Jährige klar.

"Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Top-Spieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach so diese Seriosität", so Reutershahn, der zudem ergänzte: "Er ist sehr locker manchmal beim Training. Diese Lockerheit überträgt er dann auch und ich würde mir manchmal wünschen, noch ernsthafter an die Sache ranzugehen. Wenn er das kapiert, glaube ich, dass er ein ganz großer Spieler werden kann."

Weiterhin fordert die Faninitiative den Verein auf, sich "zu 100 Prozent" hinter solche Aktionen zu stellen und dass "Menschen, die sich nicht an den Grundwertekodex halten, keine Fuß mehr ins Westfalenstadion setzen werden". Seit dem Transfer von Lukas Nmecha kritisieren Teile der BVB-Fans immer wieder den Klub, da der Ex-Wolfsburger mit fragwürdigen Instagram-Posts nicht zu den Werten des Vereins passe.

"Der Hass bei einigen sitzt offensichtlich so tief, dass diese sich dazu berufen fühlten, Banner zu zerstören und sogar handgreiflich zu werden. Auch wenn homo-, trans-* und queerfeindliche Kommentare und Gesänge traurigerweise fast schon an der Tagesordnung sind, ist das aktive Eingreifen in unsere Aktionen eine krasse Eskalation. Uns liegen Berichte vor, dass Menschen, die sich solidarisch mit der Aktion zeigen wollten, massiv angegangen wurden. Verbal und körperlich", heißt es in der Mitteilung.

Initiiert wurde die Aktion von "ballspiel.vereint!", die sich nun in einem Statement an die Öffentlichkeit wandten. Daraus geht hervor, dass es zu Auseinandersetzungen kam, als während der zweiten Hälfte noch kleinere Banner mit einer ähnlichen Message in der Südtribüne präsentiert wurden.

Beim 1:0-Sieg gegen Köln wollten der Teile der Fanszene von Borussia Dortmund mit einem Spruchband gegen Diskriminierung aufmerksam machen . "Gemeinsam gegen Homophobie", stand auf dem Banner geschrieben, dass nach der Öffnung der Stadiontore auf der Westtribüne aufgehängt wurde. Allerdings wurde es zwischenzeitlich von einigen Personen abgenommen, der Sicherheitsdienst stellte diese aber und das Banner konnte bis zum Anpfiff an seinem ursprünglichen Platz verweilen.

Weiterhin gebe es auch eine Jahresleistungs- und eine Titelprämie. Bei der Jahresleistungsprämie erhalten die Spieler ab 20 Einsätzen einen zusätzlichen Bonus, der bei Top-Spielern um die 500.000 Euro betragen soll. Eingeführt habe die Regelung Sportdirektor Sebastian Kehl. Zudem soll auch die bei vielen Vereinen übliche Titelprämie existieren, im Falle der Meisterschaft können wohl bis zu sechs Millionen Euro an die Mannschaft ausgeschüttet werden, die je nach Rolle und Einsatzzeit aufgeteilt werden.

Die Auszahlung ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Der Akteur muss in der Partie in der Startelf oder mindestens 45 Minuten auf dem Feld gestanden haben. Kommt er weniger als eine Halbzeit zum Einsatz, soll die vertraglich vereinbarte Prämie je nach Spielzeit sinken.

"Der BVB gehört an die Spitze", erklärte Haller bei der "Sport-Bild-Gala". Trotz des holprigen Saisonstarts ist der Angreifer aber zufrieden mit dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. "Ich mache mir keine Sorgen." Am zweiten Spieltag geht es für die Borussia nach Bochum.

Nach der verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison will der BVB neu angreifen. Stürmer Sebastien Haller gibt dabei offensiv das Ziel Meisterschaft aus. "Wir wollen besser sein als in der letzten Saison und es ist klar, was das heißt", so der Nationalspieler der Elfenbeinküste.

Dafür gibt es aber positive Nachrichten rund um Felix Nmecha und Karim Adeyemi. Das BVB-Duo kehrt wohl gegen Köln in den Kader der Dortmunder zurück.

Eine Leihe schloss Pep Guardiola zuletzt aus. "Er bleibt oder wird verkauft", so der Katalane zuletzt. Palmer erzielte im Supercup zuletzt ein wichtiges Tor für die Skyblues. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Mit 1,89 Meter übersteigt der Offensivmann zudem die von Edin Terzic zuletzt als Kriterium ausgerufenen 1,80 Meter und würde somit ins Raster passen.

Borussia Dortmund ist offenbar an Cole Palmer von Manchester City interessiert. Nach Informationen von "Sport1" gibt es bereits einen direkten Kontakt der beiden Klubs.

+++ 18. August, 21:15 Uhr: BVB mit Interesse an City-Profi +++

In den zurückliegenden Monaten wechselten neben Koulibaly zahlreiche große Namen wie Neymar, Sergej Milinkovic-Savic, Edouard Mendy oder Riyad Mahrez nach Saudi-Arabien.

"Er hat gesagt, dass er es wegen des Geldes macht. Aber mit dem Geld kann er in seiner Heimat eben eine Schule und ein Krankenhaus bauen", sagte Wolf.

So stellte Wolf klar, dass man Spielern keine Vorwürfe machen solle, die sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entscheiden. Sine Sichtweise machte er dabei am Beispiel von Kalidou Koulibaly, der vom FC Chelsea zu Al-Hilal wechselte, deutlich.

"Wenn ich 100 Millionen Euro in zwei Jahren verdienen könnte, würde ich wohl auch nach Saudi-Arabien wechseln", sagte der Rechtsverteidiger in der YouTube-Sendung "At Broski - Die Sport-Show".

Wie die "Sport Bild" jedoch erfahren haben will, sei Bellingham längst nicht so beliebt in der Kabine gewesen, wie er es auf der Tribüne war.

+++ 16. August, 08:41 Uhr: War Bellingham ein Problem in der BVB-Kabine? +++

Demnach soll sich vor allem in der Rückrunde 2022/23 eine "Stimmung" gegen ihn in der Mannschaft breit gemacht haben. Sein Abgang sei "förderlich" für das Mannschaftsklima gewesen.

"Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da:"

Der Verteidiger hatte sich nach dem Stoß eines Gegenspielers in den Rückenbereich gefasst und über Schmerzen geklagt.

Borussia Dortmund hatte beim 6:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Regionalligist TSV Schott Mainz erwartungsgemäß keine Schwierigkeiten.

Die Dortmunder würden damit dem Beispiel des FC Bayern folgen, der nach dem Super Cup am Samstag gegen RB Leipzig ( ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream auf ran.de ) am Sonntag auf dem Bayern-Campus erneut gegen die "Roten Bullen" antreten wird. Laut "Bild" sollen dabei alle Spieler der Münchner zum Einsatz kommen, die am Tag zuvor nicht gespielt haben.

Wie die "Ruhrnachrichten" berichten, wird am Tag darauf gegen den Drittligisten Preußen Münster gespielt. Offiziell bestätigt ist die Partie bisher noch nicht, sie soll demnach aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der BVB wird nach seiner Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Samstag gegen Schott Mainz ( ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de ) offenbar ein weiteres Testspiel vor dem Bundesligaauftakt in der kommenden Woche gegen den 1. FC Köln durchführen.

+++ 8. August, 14:50 Uhr: BVB setzt wohl geheimen Test nach Pokalspiel an +++

Hoffnung gibt es hingegen wohl bei Keeper Gregor Kobel und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Beide konnten die Einheit am Montag absolvieren und könnten zur Verfügung stehen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, konnte BVB-Angreifer Karim Adeyemi am Montag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der 21-Jährige, der in den vergangenen Monaten mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte, fehlte bereits bei der Generalprobe am Wochenende gegen Ajax Amsterdam (3:1). Ob er am Samstag im DFB-Pokal gegen Schott Mainz ( ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de ) im Kader steht, dürfte noch offen sein.

Hintergrund: Weil Sebastien Haller wohl am Afrika-Cup teilnimmt, könnte es Anfang des Jahres 2024 im Angriff dünn werden - mit Youssoufa Moukoko als einzigem Ersatz.

Gerade erst blätterte Paris St. Germain für Hugo Ekitike nach vorheriger Leihe 28,5 Millionen Euro hin, nun soll der 21-Jährige bereits wieder verkauft werden. Laut französischen Medien soll der BVB bereits mit dem Franzosen in Kontakt getreten sein.

Ein Ex-Mitarbeiter des Klubs äußert in diesem Zuge nun einen pikanten Verdacht. So glaubt der ehemalige Physio Thomas Zetzmann, dass der Rasen eine Mitschuld an den vielen Verletzungen trägt - vor allem an den Muskelverletzungen.

Nico Schlotterbeck musste mit einer leichten Knieblessur vorzeitig abreisen, Keeper Gregor Kobel laboriert an einem leichten Muskelfaserriss, auch Top-Talent Julien Duranville erlitt einen Muskelfaserriss. Zudem zog sich auch Verkaufskandidat Thomas Meunier eine schwere Muskelverletzung zu.

Niels Nkounkou (AS Saint-Etienne) "Einen Spieler gegen seinen Willen zu halten, ist meiner Meinung nach nicht richtig", erklärte Nkounkou gegenüber "L’Équipe". Der Linksverteidiger will nach Frankfurt. Mit dem Verein soll sich der 22-Jährige schon länger einig sein, die Verhandlungen zwischen der SGE und ASSE ziehen sich jedoch. Unverständlich für den Spieler, der seine Meinung deutlich macht: "Notfalls sage ich jeden Tag, dass ich gehen will!"

Frederik Rönnow (1. FC Union Berlin) Verliert Union seinen Keeper? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, steht Torhüter Frederik Rönnow vor einem Abgang aus Berlin zu Lazio Rom. Pikant: Hinter dem Italiener Ivan Provedel wäre der Däne nur Nummer zwei. Im Raum stehen rund vier Millionen Euro Ablöse. Reagiert Union nicht mehr, wäre Alexander Schwolow also die neue Nummer eins.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Das wohl begehrteste deutsche Talent neben Jamal Musiala ist wohl Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen. Dementsprechend hoch im Kurs steht der 20-Jährige bei anderen Vereinen. Leverkusens Sportdirektor erteilte etwaigen Gerüchten aber eine Absage, bevor sie aufkommen. Ein Wechsel in dieser Saison sei "gar kein Thema". Wirtz' Vertrag geht noch bis 2027.

Luis Muriel (Atalanta Bergamo) Landet die Frankfurter Eintracht einen Transfercoup? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll die SGE an Luis Muriel von Atalanta Bergamo interessiert sein. Der kolumbianische Angreifer ist bei Atalanta nicht mehr gesetzt und könnte am Main Rafael Borre und Lucas Alario ersetzen, die vor einem Abgang stehen. Muriel geht in sein letztes Vertragsjahr.

Juan Bernat (Paris Saint-Germain) Bayer Leverkusen und Union Berlin haben angeblich Interesse an einer Leihe von Juan Bernat. Das berichtet die französische Zeitung "L'Equipe". Der Spanier, der einst beim FC Bayern München spielte, hat bei Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr und soll den Klub verlassen.

Jordan (Union Berlin) Union Berlin gehört zu den aktivsten Teams auf dem Transfermarkt - doch mit den vielen Neuzugängen wird es für so manchen Spieler eng im Kader. Mittelstürmer Jordan hat laut "Berliner Kurier" das Interesse Borussia Mönchengladbachs erregt. Bei den Fohlen würde der US-Amerikaner auf seinen Ex-Trainer Seoane treffen, unter dem er in Bern gespielt hat. Von den Schweizern war er jüngst für 6 Millionen Euro nach Berlin gewechselt.

Filip Kostic (Juventus Turin) Juventus Turin will offenbar Filip Kostic nach nur einem Jahr wieder verkaufen. Das berichten übereinstimmend mehrere italienische Medien. Nach Informationen von "tuttomercato" soll sogar eine Rückkehr in die Bundesliga Thema sein – allerdings nicht zu Eintracht Frankfurt. Der VfL Wolfsburg sei demnach ein heißer Kandidat. In den vergangenen Jahren wurden die Wölfe immer wieder mal mit dem Offensivmann in Verbindung gebracht.

Leonardo Bonucci (Juventus Turin) Der Wechsel von Leonardo Bonucci zu Union Berlin wird immer konkreter. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wartet der Bundesligist nur noch auf das "finale grüne Licht", um den Italiener an die Alte Försterei zu holen. Es liege am 36-Jährigen, den Deal fix zu machen. Die Verhandlungen sind laut Bonuccis Berater fortgeschritten. Für Union wäre es der prominenteste Transfer in einem betriebsamen Sommer.

Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Heißer Ersatzkandidat in Frankfurt bei einem Abgang ihres Stürmerstars ist laut "Bild" Niclas Füllkrug von Werder Bremen, der noch bis 2025 unter Vertrag steht. Die Werderaner sollen bei den richtigen Konditionen zu einem Verkauf bereit sein und wohl mindestens 20 Millionen Euro an Ablöse verlangen. Die Eintracht denke demnach aber an eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus Boni.

Dani Olmo (RB Leipzig) Leipzigs Spanier Dani Olmo präsentiert sich in dieser Saison schon früh in bestechender Form - was auch von Manchester City registriert wird. Allzu große Hoffnungen sollte sich City aber nicht machen. RB-Boss Oliver Mintzlaff stellte in der "BILD" klar: "Dani Olmo wird in dieser Saison zum Kader der Leipziger gehören. Egal wer Interesse hat, er ist hier und er bleibt." Der 25-Jährige war sowohl im Supercup gegen die Bayern (3:0) und zum Bundesliga-Start gegen Leverkusen (2:3) bester Leipziger.

Boubacar Traore (Wolverhampton Wanderers) Wie die französische "L'Equipe" schreibt, soll Borussia Mönchengladbach ein Auge auf Boubacar Traore von den Wolverhampton Wanderers geworfen haben. Demnach sei der Sechser ein Thema, falls Manu Kone den Verein verlasen sollte. Der 22-Jährige wechselte gerade erst für elf Millionen Euro von Metz nach England, war in der vergangenen Saison aber bereits auf Leihbasis für die Wanderers aktiv. Nun griff eine Kaufpflicht.

Wilfred Ndidi (Leicester City) Hintergrund: Die FCB-Bosse wollen wohl kein Geld in die Hand nehmen und lieber leihen. Bei nur noch einem Jahr Vertragsverlaufzeit dürfte Ndidi aber nicht verliehen werden. Stünde er bis 2024 unter Vertrag, wäre ein Leihgeschäft machbar. Der Nigerianer und Tuchel sollen sich enorm schätzen.

Wilfred Ndidi (Leicester City) Thomas Tuchel wünscht sich beim FC Bayern im defensiven Mittelfeld eine "Holding Six". Laut "kicker" ist Wilfred Ndidi von Leicester City ein potenzieller Kandidat. Dessen Vertrag in England läuft noch bis 2024, er wäre dann also ablösefrei zu haben. Laut dem Bericht wird für den Fall, dass die Bayern Interesse bekunden, eine einjährige Vertragsverlängerung vorbereitet...

Romelu Lukaku (FC Chelsea) Offenbar auf den letzten Drücker hat Borussia Dortmund versucht, Romelu Lukaku auszuleihen. Das berichtet die italienische Zeitung "Corriere dello Sport". Allerdings zu spät: Der Belgier vom FC Chelsea steht unmittelbar vor einem Wechsel zur AS Rom. Der 30-Jährige kündigte im Rahmen eines Jugendturniers an, zeitnah in die italienische Hauptstadt zu reisen.

Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) Laut der "Bild" verliert die Eintracht Mittelfeldspieler Lindström (Zweiter von rechts) an die SSC Neapel. Zwar soll laut Bericht auch Juventus Turin Interesse am Dänen gezeigt haben, doch die Tendenz geht wohl zum italienischen Meister. Im Raum steht offenbar eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro - zuzüglich fünf Millionen Euro Boni.

Die jüngsten Verletzungen sind zwar in den Staaten entstanden, doch auch dort wechselten die Untergründe.

"Es gab in meinen Augen keinen durchgängigen Rhythmus. Dazu müssen die Spieler jeweils ihr Schuhwerk wechseln. Auf beiden Plätzen hat man dann an bestimmten Strukturen in den Gelenken, Sehnen oder Faszien eine ganz andere Spannung drauf. So können Dysbalancen in den Gelenken und Muskelansätzen entstehen", so der Physio weiter.

Mit Kane wären die Bayern nicht mehr aufzuhalten. "Das hat ihnen gefehlt, noch so ein Stürmer. Die Nummer 9. Wenn der kommt, dann werden das glaube ich wieder die alten Bayern sein", erklärt der Verteidiger und Mittelfeldspieler seine Bedenken. Großkreutz zählte selbst zur letzten Mannschaft, die mit Borussia Dortmund den Meistertitel im Jahr 2012 gewinnen konnte.

Die Chancen des BVB, tatsächlich Meister zu werden, würde das nicht gerade steigern. "Die Bayern werden nicht nochmal so schwächeln, wie in der letzten Saison", meinte Großkreutz: "Diese Saison werden sie glaube ich durchmarschieren, leider."

Kevin Großkreutz hat in seinem eigenen Podcast "Viertelstunde Fußball" eine kleine Spitze gegen den FC Bayern München und Harry Kane ausgeteilt. TV-Kommentator Cornelius Küpper bat den ehemaligen BVB-Profi darin, den folgenden Satz zu vervollständigen: "Wenn Harry Kane zu Bayern kommt, dann ..."

"Im Konzernabschluss zum 30. Juni 2018 der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA werden die Umsatzerlöse um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, weil das Unternehmen erhaltene Transferzahlungen aus dem Transfer von Fußballspielern, für die eine in Vorjahren geleistete Transferzahlung als immaterieller Vermögenswert aktiviert wurde, als Umsatzerlöse erfasst hat", heißt es in der Mitteilung der BaFin.

Die Finanzaufsicht BaFin hat die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA für ihren Konzernabschluss vom Juni 2018 gerügt.

Nachdem die Finanzaufsicht am Donnerstag die Rüge öffentlich aussprach, sank die BVB-Aktie zwischenzeitlich um vier Prozent ab.

Das Vorgehen des BVB verstoße laut BaFin gegen International Accounting Standard (lAS) 38.118, "wonach als Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung die Differenz zwischen dem Nettoveräußerungserlös und dem Buchwert des immateriellen Vermögenswertes erfolgswirksam zu erfassen, aber ein Gewinn nicht als Umsatzerlös auszuweisen ist. Daraus folgt, dass auch der Bruttoveräußerungserlös – hier in Form der erhaltenen Transferzahlungen – nicht als Umsatzerlös auszuweisen ist."

In diesem Fall würde der Nationalspieler am 12. August das DFB-Pokalspiel gegen den TSV Schott Mainz und am 19. August den Ligaauftakt gegen den 1. FC Köln verpassen.

Zwar soll die erste MRT-Untersuchung in den USA noch keine endgültige Diagnose ergeben haben. Laut Informationen der "Bild" rechnet der BVB allerdings mit einer Ausfallzeit von drei bis fünf Wochen.

Ein Profi mit diesem Anforderungsprofil ist Lois Openda, der allerdings jüngst für 40 Millionen Euro von Lens nach Leipzig gewechselt ist. Der BVB sucht offenbar in einer anderen Preiskategorie.

Die Dortmunder haben sich in dieser Transferperiode schon auf mehreren Positionen verstärkt, doch Sportchef Sebastian Kehl will noch mindestens eine Planstelle besetzen - und das hat mit Stürmer Sebastien Haller zu tun.

Und auch im Mannschaftsrat ist Hummels nicht mehr vertreten. Diesem gehören neben Can und Kobel auch der dritte Kapitän Niklas Süle sowie Reus, Julian Brandt und Sebastien Haller an. Bestimmt wurde das BVB-Gremium durch Trainer Edin Terzic, Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

War Mats Hummels in der vergangenen Saison noch Co-Kapitän hinter dem etatmäßigen Spielführer Marco Reus, wird der Innenverteidiger 2023/24 nicht mehr die Binde tragen. Neuer Kapitän ist Emre Can, sein Stellvertreter ist Gregor Kobel.

+++ 27. Juli, 11:35 Uhr: Hummels nicht mehr in BVB-Gremien vertreten +++

Möglicherweise muss Kehl aber noch Geld an die Bayern überwiesen, bislang wurden 20 Millionen Euro an Ablöse fällig für den 29-Jährigen. Doch es gibt angeblich noch eine Meister-Klausel: Holt der BVB den Titel, soll der FC Bayern weitere zwei Millionen Euro erhalten. Die Kehl dann wohl gerne überweisen wird.

Demnach verdient der Ex-Münchner beim BVB "nur" noch 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Sabitzer unterschrieb in Dortmund bis 2027.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat beim Transfer von Marcel Sabitzer offenbar überzeugende Argumente vorgebracht. Denn der Mittelfeldspieler hat bei seinem Wechsel angeblich auf 2,5 Millionen Euro Gehalt plus Prämien verzichtet, wie die Sport Bild berichtet.

Demnach soll der Mittelfeldspieler beim BVB einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Der Österreicher soll Dortmund 19 Millionen Euro Ablöse kosten und in den kommenden Tagen in die USA reisen, wo sich die Borussia auf die Bundesliga-Saison 2023/24 vorbereitet.

+++ 22. Juli 2023, 12:10 Uhr: BVB verlängert vorzeitig mit Can +++

Borussia Dortmund und Emre Can haben sich auf eine längere Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgaben, verlängerte der DFB-Nationalspieler seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2026.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobt: "Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft." Der 29-Jährige sei "eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung".

Der gebürtige Frankfurter wird wie folgt zitiert: "Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Can kam im Januar 2020 zunächst per Leihe von Juventus Turin, im darauffolgenden Sommer wechselte er für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro fest in den Ruhrpott. Seither bestritt er 121 Spiele für den BVB und erzielte zwölf Tore. Der bislang einzige gemeinsame Titel ist der DFB-Pokal 2021.