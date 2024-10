Emre Can steht für einige BVB-Anhänger sinnbildlich für die Krise ihres Lieblingsvereins. In einem angeblichen Statement kündigt der Kapitän nun ein anderes Dortmund-Gesicht gegen Wolfsburg an und äußert sich offenbar besonders ehrlich.

Wenige Minuten nach seiner Einwechslung legte Emre Can traumhaft den Führungstreffer auf - allerdings nicht für Borussia Dortmund, sondern unabsichtlich für den FC Augsburg. Am Ende konnten die Fuggerstädter einen 2:1-Arbeitssieg feiern und den BVB so noch tiefer in die Krise stürzen.

Viele Borussen-Fans haben ihren Kapitän zum Sündenbock der jüngsten Ergebnismisere gemacht. Die Fanseite "borussianews0.9", die auf Instagram knapp 50.000 Follower vorweisen kann, hatte nach der Partie ebenfalls deutliche Worte gegen Can gewählt. "Du siehst und erlebst, in was für einer Form wir stecken! Rüttel die Mannschaft und dich!", wird in einer Story gefordert.

Zuvor bezeichnete der Autor den gebürtigen Frankfurter spöttisch als Kämpfer, Leader, Maschine und Beast. Es folgte ein Aufruf an die Community, Can auf diesen Post aufmerksam zu machen. Dies hat sich offenbar ausgezahlt, denn er soll sich wenig später per Direktnachricht gemeldet haben.