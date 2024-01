Borussia Dortmund: Jadon Sancho zum Medizincheck angekommen

Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 11. Januar, 11:12 Uhr: Jadon Sancho zum Medizincheck in Dortmund angekommen +++ Am Donnerstagvormittag kam Jadon Sancho laut "Sky" zum Medizincheck bei Borussia Dortmund an. Laut übereinstimmenden Medienberichten kehrt der Engländer auf Leihbasis von Manchester United zum BVB zurück. Bei den "Red Devils" war Sancho in den zurückliegenden Monaten nach einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag suspendiert und soll nun an alter Wirkungsstätte in Dortmund wieder regelmäßige Einsätze bekommen. Medienberichten zufolge beträgt das Paket aus Gehalt und Leihgebühr mit vier Millionen Euro verhältnismäßig recht wenig.

+++ Update, 10. Januar, 17:25 Uhr: BVB-Coach? Matthäus bringt Flick und Nagelsmann ins Spiel +++ Der BVB steht nach der Hinrunde in der Bundesliga nur auf dem enttäuschenden fünften Platz. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus macht dafür unter anderem die Kaderplanung des BVB verantwortlich. "Beim BVB wurde mir viel zu viel Wert auf Offensivspieler zulasten der Defensive gelegt", sagte er der "Sport Bild". "Sechs Defensivspieler für vier Positionen sind zu wenig, zumal Hummels und Süle ja beide keine ganze Saison durchspielen können. Aktuell wird mit Sancho erneut einer für die Offensive geholt, anstatt die Defensive zu verbessern." Sollte auch die Rückrunde nicht wie gewünscht verlaufen - und eine Trennung von Cheftrainer Edin Terzic erfolgen - bringt Matthäus zwei Namen ins Spiel: Julian Nagelsmann und Hansi Flick. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Hans-Joachim Watzke viel von Nagelsmann hält. Er ist ja auch mit dafür verantwortlich, dass Julian jetzt Nationaltrainer ist. Und egal, wie es läuft, spricht sehr viel dafür, dass Nagelsmann im Sommer eine neue Aufgabe suchen wird. Wird er Europameister, hat er sein Ziel erreicht, geht es schief, muss der DFB sich einen Neuen suchen." Und weiter: "Wenn man von Nagelsmann als BVB-Kandidat spricht, muss man auch über Hansi Flick nachdenken. Er hat mit Bayern in einer Saison sechs Titel geholt, im Folgejahr noch einmal die Meisterschaft. Wer Hansis Ansprüche kennt, sportlich wie finanziell, dann kommen in der Bundesliga nicht viele Klubs infrage. Neben Dortmund sehe ich da vielleicht nur noch Leverkusen, falls Alonso doch am Saisonende geht."

+++ Update, 9. Januar, 07:55 Uhr: Leih-Wechsel von Ian Maatsen wohl kurz vor Abschluss +++ Der BVB bekommt in Kürze wohl die dringend benötigte Verstärkung für die defensive Außenbahn. Wie "Sky" berichtet, wird Linksverteidiger Ian Maatsen am Dienstag in Dortmund erwartet und am Mittwoch soll der Medizincheck bereits abgeschlossen werden. In der Folge werde der Niederländer demnach seinen Leih-Vertrag für die Rückrunde beim BVB unterschreiben. Eine Kaufoption für die Borussia sei derzeit nicht geplant, dies könnte sich aber bis zur offiziellen Bekanntgabe des Deal wohl noch ändern. Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuvor ebenfalls bereits von einer mündlichen Einigung mit dem FC Chelsea berichtet. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Burnley, kommt in der laufenden Spielzeit in zwölf Einsätzen in der Premier League bisher nur auf magere 201 Einsatzminuten.

+++ Update, 8. Januar, 07:36 Uhr: Erneut Ärger um Paris Brunner? +++ U17-Weltmeister Paris Brunner ist im Trainingslager des BVB in Marbella (Spanien) offenbar erneut mit einer Disziplinlosigkeit aufgefallen. Wie "Sky" berichtet, seien der Angreifer sowie Teamkollege Cole Campbell dabei erwischt worden, wie sie unerlaubt aus dem Hotel ausbüxen wollten. Dem Bericht zufolge werden die beiden 17-Jährigen nicht suspendiert, aber vom Training am Montag ausgeschlossen. Auch für den Kader für das letzte Testspiel gegen Standard Lüttich am Dienstag würden beide demnach nicht berücksichtigt. Brunner war erst im Oktober wegen eines "schwerwiegenden Vorfalls" von den Dortmundern suspendiert worden, sogar ein Rauswurf drohte ihm. Was genau vorgefallen war, kam aber nicht ans Tageslicht. Brunner wurde aber noch einmal begnadigt, fuhr mit den DFB-Junioren zur U17-WM nach Indonesien und gewann dort den Titel. Zudem wurde er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

+++ Update, 7. Januar, 19:00 Uhr: BVB gibt wohl Angebot für Chelsea-Juwel ab +++ Borussia Dortmund soll ein Angebot für Ian Maatsen abgegeben haben. Das berichtet Fabrizio Romano. Demnach soll es sich dabei um eine angestrebte Leihe des Linksverteidigers vom FC Chelsea handeln. Der BVB habe die Offerte abgegeben, mehr Details müssten aber noch zwischen den Klubs verhandelt werden. Der Spieler würde sich über einen Wechsel nach Dortmund freuen. Bei den Blues kommt Maatsen erst auf 376 Spielminuten. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2025.

+++ Update, 6. Januar, 10:40 Uhr: BVB führt wohl Verhandlungen mit Top-Talent Can Uzun +++ Sichert sich der BVB das nächste Top-Talent? Wie "Sky" berichtet, sollen die Borussen konkrete Gespräche mit dem 1. FC Nürnberg über Offensiv-Juwel Can Uzun führen. Die Nürnberger verlangen demnach über zehn Millionen Euro an Ablöse für einen Transfer des 18-Jährigen. Auch der FC Bayern München soll sich bereits nach dem gebürtigen Regensburger erkundigt haben, das Interesse sei aber bei Weitem noch nicht so konkret. Bei der Borussia könnte Uzun in die Fußstapfen von Routinier Marco Reus treten. Wie es in der Meldung heißt, erhält der Shooting-Star aber wohl keine Freigabe für einen Winterwechsel. Ein Transfer im Sommer ist offenbar die angestrebte Lösung. Der türkische U-Nationalspieler steht noch bis 2027 unter Vertrag und verbuchte in der laufenden Saison der 2. Bundesliga in 15 Spielen bereits sechs Tore und einen Assist sowie drei Tore und zwei Assists in zwei DFB-Pokalspielen.

+++ Update, 5. Januar, 08:40 Uhr: Liverpool mit Interesse an Donyell Malen? +++ Der BVB steht angeblich kurz vor der Leih-Verpflichtung von Jadon Sancho. Sollte der Engländer tatsächlich nach Dortmund zurückkehren, hätte Donyell Malen einen weiteren Konkurrenten auf seiner Position. Da der Niederländer zuletzt sowieso unzufrieden gewesen sein soll, wäre ein Abgang noch im Januar keine Überraschung. Gut für den 24-Jährigen: Mit dem FC Liverpool soll ein absoluter Top-Klub Interesse haben. Laut "Ruhr Nachrichten" haben die Verantwortlichen der "Reds" bereits "lose" beim BVB wegen Malen angefragt. Dieser kam im Sommer 2021 für rund 30 Millionen Euro aus Eindhoven zu den "Schwarz-Gelben", konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nur selten erfüllen. In 116 Partien für den BVB erzielte Malen 55 Tore und bereitete 24 weitere vor. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 35 Millionen Euro geschätzt.

+++ Update, 4. Januar, 07:50 Uhr: BVB zweifelt wohl intern an Paris Brunner +++ Vor wenigen Wochen schoss Paris Brunner die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien mit fünf Toren zum Titel, wurde sogar als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Aktuell verhandeln die BVB-Verantwortlichen mit dem Youngster über seinen ersten Profivertrag. Als Junioren-Spieler bekommt der 17-Jährige bei Borussia Dortmund 8.500 Euro pro Monat. Zwar sollen die Verhandlungen laut "Sport Bild" weit fortgeschritten sein, bei den Schwarz-Gelben soll dennoch Uneinigkeit herrschen. Der Grund: Angreifer Youssoufa Moukoko sei während seiner Zeit beim Dortmunder Nachwuch stärker gewesen. Außerdem sollen die fehlende Geschwindigkeit Brunners und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit für die Bundesliga Thema sein. Aber: Andere Stimmen im BVB-Lager sagen wohl, dass die Schwächen des Youngsters durch seine Unbekümmertheit und sein großes Selbstvertrauen ausgeglichen werden.

+++ Update, 3. Januar, 10:00 Uhr: Terzic' Sportstudio-Auftritt sorgte für Lacher +++ Wird Edin Terzic durch die Verpflichtungen von Nuri Sahin und Sven Bender zusätzlich geschwächt? Wie die Bild berichtet, gibt es zwischen dem BVB-Coach und Teilen der Mannschaft schon länger Verwerfungen, die auf bestimmte Vorkommnisse zurückzuführen sind. Der verpasste Titelgewinn im Mai soll bereits viel verändert haben. Dazu kam im August eine Auseinandersetzung mit Abwehrspieler Nico Schlotterbeck. Konsequenzen gab es für den Nationalspieler aber keine, er stand kurz danach sogar in der Startelf. Was für überraschte Gesichter im Team gesorgt haben soll. Eher hämisch-amüsiert sollen die Spieler nach dem inzwischen schon legendären Sportstudio-Auftritt von Terzic gewesen sein. Er hatte damals im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein BVB-Gesänge zitiert ("Und wenn du das Spiel verlierst, ganz unten stehst, stehen wir hier und singen 'Borussia'"). Was zuletzt immer wieder von außen kritisiert wurde, war die taktische Ausrichtung des BVB. Wie die Bild berichtet, gab es dahingehend nach dem Pokalaus in Stuttgart auch intern konkrete Vorwürfe an Terzic. Weiterer Brandherd ist der Zoff zwischen Terzic und Marco Reus, der sich bei einem angeblichen Kabinen-Aufstand als Rädelsführer gegen den Trainer aufgelehnt haben soll. Beide haben denselben Berater.

+++ Update, 1. Januar, 17:47 Uhr: BVB offenbar mit Interesse an Wunderkind Liam Brazier +++ Borussia Dortmund will offenbar das englische Wunderkind Liam Brazier vom Drittligisten Port Vale unter Vertrag nehmen. Der Mittelfeldspieler wird allerdings im Januar erst 17 Jahre alt und konnte deshalb bislang keinen Profivertrag unterschreiben. Der englischen Boulevard-Zeitung "The Sun" zufolge soll Brazier nun an seinem Geburtstag bei Port Vale ein entsprechendes Arbeitspapier unterzeichnen, damit der Klub eine Ablösesumme für ihn verlangen kann. Diese dürfte bei knapp unter einer Million Euro liegen, was Interessenten sicherlich nicht abschreckt. Brazier gab im Herbst sein Debüt für Port Vale und beeindruckte dabei offenbar eine ganze Reihe europäischer Spitzenklubs. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon und Juventus Turin ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben, der in England mit Jack Grealish verglichen wird. Die Borussia hat der "Sun" zufolge aber die besten Karten. Auch weil der Werdegang von Jude Bellingham in England aufmerksam verfolgt wurde. Offenbar wäre es eine Option für den BVB, Brazier nach der Verpflichtung für den Rest der Saison zurück an Port Vale zu verleihen.

+++ Update, 29. Dezember, 13:41 Uhr: Nuri Sahin und Sven Bender kehren zum BVB zurück +++ Die einstigen Fan-Lieblinge Nuri Sahin und Sven Bender kehren ab 1. Januar 2024 als Co-Trainer zu Borussia Dortmund zurück und werden Chefcoach Edin Terzic unterstützen. Das bestätigte der BVB am Freitag. Im Gegenzug verlässt der bisherige Terzic-Assistent Armin Reutershahn den Klub "auf eigenen Wunsch". "Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen. In Nuri Sahin und Sven Bender bekommen wir zwei Fachmänner und Persönlichkeiten hinzu, die uns mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Qualitäten sowohl inhaltlich als auch charakterlich bereichern werden", wird Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert. Terzic betonte: "Es war mein klarer Wunsch, Nuri und Sven als Co-Trainer für uns zu gewinnen. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach versucht, aus diesem Wunsch Realität werden zu lassen. Nun bestand die Möglichkeit – und wir haben sie umgesetzt." Sahin und Bender sollen den Klub "mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen bereichern, gleichzeitig können sie bei uns als noch sehr junge Trainer wachsen", ergänzte er. Sahin war seit Oktober 2021 Cheftrainer beim türkischen Erstligisten Antalyaspor, mit dem er derzeit Tabellenachter ist. Sein Vertrag dort lief bis 2026. Sahin wurde 2005 im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen der jüngste Torschütze der Bundesligageschichte, ein Rekord, den 15 Jahre später erst der heutige Nationalspieler Florian Wirtz unterbot. Später wurde er mit dem BVB Meister und Pokalsieger, an der Seite von Sven Bender und dem heutigen Sportdirektor Sebastian Kehl. Sahin absolvierte in zwei Etappen für die Borussia 223 Bundesligaspiele. 2011 führte sein Weg zu Real Madrid, zudem spielte der 52-malige türkische Nationalspieler für den FC Liverpool und Werder Bremen. Bender war bislang Co-Trainer der U17-Nationalmannschaft. Terzic hat mit dem BVB eine schwierige Champions-League-Gruppe gewonnen, in den nationalen Wettbewerben aber gibt es enorme Probleme. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist in Gefahr. Zuletzt entschied die Vereinsführung in der Winter-Analyse, Terzic zu stärken und die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen.

+++ Update, 28. Dezember, 8:55 Uhr: Ricken stellt Profivertrag für Brunner in Aussicht +++ Nach seinen überragenden Leistungen bei der U17-WM steht Toptalent Paris Brunner offenbar vor seinem ersten Profivertrag beim BVB. "Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird", sagte Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten". Laut der Zeitung könnte Brunner am 15. Februar, dem Tag seines 18. Geburtstages, mit einem Profivertrag rechnen. Zwar warte auf Brunner demnächst eine herausfordernde Zeit, wenn es zu mehr Profieinsätzen kommt. "Aber so, wie er sich in den letzten Monaten entwickelt hat, wird er damit gut umgehen können", sagte Ricken. Brunner war bei der U17-WM in Indonesien nach dem Titelgewinn des DFB-Teams zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Zuvor hatte der 17-Jährige allerdings für negative Schlagzeilen gesorgt, nach einem nicht näher definierten Vorfall war er vom BVB vorübergehend suspendiert worden.

+++ Update, 27. Dezember, 10:30 Uhr: BVB-Star Haller könnte Afrika Cup verpassen +++ Beim 1:1 gegen Mainz 05 verletzte sich BVB-Stürmer Sebastien Haller am Sprunggelenk und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Nun droht der Ivorer auch, den Afrika Cup zu verpassen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, herrsche zwar noch Optimismus bei Trainern und Ärzten, dass der 29-Jährige rechtzeitig fit werden könnte. Allerdings tauchten unlängst neue, besorgniserregende Bilder auf. Bei einer Benefizveranstaltung von UNICEF in Abidjan wurde der Dortmunder vor wenigen Tagen mit einer großen Schiene an Fuß und Unterschenkel abgelichtet. Klarheit dürfte es dann am 3. Januar geben. Bis dahin müssen die Nationen ihre finalen Kader bestimmen. Das erste Match der Elfenbeinkünste steigt zehn Tage später gegen Guinea-Bissau.

+++ Update, 22. Dezember, 16:04 Uhr: Durfte Terzic nur mangels Alternativen bleiben? +++ Mittlerweile ist klar, dass Edin Terzic auch im kommenden Jahr an der Seitenlinie des BVB stehen wird. Doch wie überzeugt sind die Bosse der Schwarz-Gelben wirklich noch von ihrem Übungsleiter? Laut "Bild" soll der Klub auch deshalb an Terzic festgehalten haben, weil der aktuelle Trainermarkt die Verantwortlichen nicht "elektrisiert" habe. Die derzeit wohl namhaftesten Trainer ohne Job sind Oliver Glasner, Stefan Kuntz, Urs Fischer und der kürzlich beim 1. FC Köln ausgeschiedene Steffen Baumgart.

+++ Update, 20. Dezember, 14:32 Uhr: BVB-Zukunft von Terzic und Kehl offen +++ Das Weihnachtsfest beim BVB dürfte ein eher unruhiges werden. Nach dem nächsten schwachen Auftritt des amtierenden Vizemeisters beim 1:1 gegen Mainz 05, werden die Argumente für einen Verbleib von Trainer Edin Terzic immer dünner. Die Entscheidung wird letztendlich wohl Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke treffen. Der 64-Jährige gilt als großer Terzic-Befürworter, hatte dem Coach in den letzten Wochen immer wieder Job-Garantien ausgesprochen, muss aber natürlich auch im Sinne des Vereins handeln. Wie der "kicker" berichtet, ist allerdings nicht nur der Job von Edin Terzic in Gefahr. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl muss demnach um seinen Job bangen. Besonders problematisch: Kehl befindet sich derzeit mitten in den Vorbereitungen auf die Winter-Transferperiode. Eine Entlassung könnte die Wechselphase immens erschweren.

+++ Update, 18. Dezember, 18:20 Uhr: Verletzungsschock! Karim Adeyemi fällt lange aus +++ Der BVB muss kurz vor Weihnachten eine unschöne Bescherung hinnehmen! Flügelspieler Karim Adeyemi hat sich im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Paris St. Germain einen Teilriss der Syndesmose zugezogen und wird nach Angaben des Klubs mehrere Wochen ausfallen. Aus Erfahrung dürfte die Verletzung bedeuten, dass der deutsche Nationalspieler wohl erst frühestens im Februar wieder zur Verfügung stehen wird. Mitspieler Marco Reus hatte in der Vergangenheit dieselbe Verletzung erlitten und fiel damals über zwei Monate aus. Zuvor hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic noch betont, dass das Trainer-Team der Borussen den Youngster nach einer in weiten Teilen für beide Seiten enttäuschenden Hinrunde besser in Szene setzen müsse: "Es steckt so viel Potenzial in Karim. Es ist seine und unsere große Herausforderung, dieses Potenzial in Qualität umzumünzen, damit man es über eine sehr lange Dauer sieht."

+++ Update, 16. Dezember, 11:00 Uhr: Kommt United-Abwehrspieler Reguilon im Januar? +++ Borussia Dortmund möchte sich im Januar 2024 auf der bislang eher dünn besetzten Linksverteidiger-Position verstärken. Wie "Sky" berichtet, führt eine Spur zu Manchester Uniteds Sergio Reguilon. Demnach sollen die Dortmunder Interesse am 26-jährigen Spanier haben, der aktuell von Tottenham an die "Red Devils" verliehen ist, die Leihe aber aufgrund einer vertraglich verankerten Klausel wohl im Januar beenden kann. Da Reguilon bislang unter Coach Erik ten Hag recht selten zum Einsatz kommt, sei ein vorzeitiger Leihabbruch vonseiten des Spielers wohl tatsächlich eine Option. Reguilons Vertrag bei den Spurs läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

+++ Update, 15. Dezember, 10:15 Uhr: Mehmet Scholl legt Niklas Süle nahe, auf "drittes Frühstück" zu verzichten +++ Beim 1:1 im letzten Gruppenspiel der Champions League glänzte Innenverteidiger Niklas Süle mit einer starken Performance und sorgte mit seiner Rettungsaktion in letzter Sekunde auf der Torlinie für das Highlight der Partie. Ein starker Auftritt, den der 28-Jährige aber auch dringend nötig hatte, nachdem er in den vergangenen Wochen seinen Stammplatz verloren hatte und nur noch von der Bank zu Kurzeinsätzen kam. Entsprechend verstummte die Kritik nach nur einer Top-Leistung nicht. "Ich sehe ihn gerne. Ich glaube auch, dass er ein herausragender Innenverteidiger sein kann. Er ist ein sehr launischer Spieler, dem man anmerkt, wenn er ein Spiel draußen saß", erklärte Mehmet Scholl im "Sky"-Talk "Triple". Einmal in Fahrt gekommen, heizte der ehemalige Bayern-Star die ewige Debatte um Süles mangelnde Fitness und fehlende Selbstdisziplin in Sachen Ernährung erneut an: "Trotzdem müsste er ein bisschen mehr auf seine Physis achten. Das Thema hatte er bereits bei den Bayern schon. Vielleicht muss er einfach mal das dritte Frühstück weglassen oder Zusatzschichten machen, denn die Qualität, die ist ja da. Das ist internationale Qualität, von der wir sprechen. Letztendlich muss er selbst entscheiden, ob es ihm reicht, sporadisch reinzukommen oder wieder eine fixe Säule zu werden, die ich in ihm eigentlich sehe", so Scholl weiter. Ex-BVB-Torhüter Roman Weidenfeller sieht die Problematik nicht so dramatisch und brach eine Lanze für den 1-95-Meter-Hühnen: "Ich finde, dass wir Niklas Süle ab und an zu kritisch sehen. Natürlich hat er auch dazu beigetragen, dass wir über ihn diskutieren. Man kann auch gerne darüber streiten, dass vielleicht das ein oder andere Kilo weniger nicht schlecht sei. Wir wissen aber auch, welche Qualität er hat." Vor wenigen Tagen gab es laut "Bild" bereits ein Gespräch zwischen seinem Berater Volker Struth und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Inhalt dabei wohl seine Zukunft und die Perspektive in der Mannschaft. Der deutsche Nationalspieler besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Ein vorzeitiger Abschied im Winter ist offenbar aber kein Thema.

+++ Update, 14. Dezember, 09:45 Uhr: Wechselt Chelsea-Talent Maatsen nach Dortmund? +++ Borussia Dortmund möchte sich im Januar 2024 laut übereinstimmenden Medienberichten mit einem Außenverteidiger verstärken. Wie die englische Zeitung "Mirror" nun berichtet, soll Chelseas Ian Maatsen ein Kandidat dafür sein. Der 21 Jahre alte Niederländer kommt im Star-Ensemble der "Blues" kaum zum Zug, daher sollen die Londoner auch bereit sein, Maatsen trotz Vertrages bis 2025 abzugeben. Fraglich ist allerdings, ob der BVB einen dauerhaften Transfer Maatsens im Januar stemmen könnte, da wohl nur fünf bis sechs Millionen Euro für die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers eingeplant sein dürften. Dass Maatsen für diese Summe zu haben ist, erscheint eher unwahrscheinlich. Auch eine Leihe wäre nicht möglich, da der FC Chelsea bereits das regeltechnisch erlaubte Maximum von sieben Spielern ins Ausland verliehen hat.

+++ Update, 13. Dezember, 09:57 Uhr: Sammer positioniert sich gegen Rückkehr von Sancho +++ BVB-Berater Matthias Sammer hat sich kritisch gegenüber einer möglichen Rückkehr von Jadon Sancho geäußert. Sammer sei demnach kein Freund von "aufgewärmtem Kaffee", wie er als TV-Experte bei "Amazon Prime Video" sagte. "Ich glaube, die Konstellation ist nicht einfach. Er hat keinen Rhythmus", sagte der Europameister von 1996 über den bei Manchester United aussortierten Sancho. Ohnehin habe der frühere BVB-Meistertrainer in seiner Rolle als Berater der Borussia intern noch nichts zur Causa Sancho vernommen. "Ich habe aber noch nichts davon gehört. Dementsprechend würde ich die Dinge erst einmal verneinen", sagte Sammer daher zu einer zuletzt kolportierten Rückkehr des Engländers in den Signal-Iduna-Park. Sancho dürfte aufgrund seiner fehlenden Perspektive bei Manchester United im Januar 2024 zumindest auf Leihbasis wechseln. Neben dem BVB wurde der Offensivmann zuletzt auch verstärkt mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.

+++ Update, 12. Dezember, 19:45 Uhr: BVB hat Topstar auf der Liste +++ Wie häufig musste sich der FC Bayern den Vorwurf gefallen lassen, man würde der Bundesliga-Konkurrenz die besten Spieler wegkaufen. Der BVB macht es allerdings nicht anders. Laut "Sportbild" wollen die Schwarz-Gelben Stuttgart-Knipser Serhou Guirassy nach Dortmund locken - und das wohl sofort und schon im Winter. Der Verein soll sich bereits über die Formalitäten beim VfB informiert haben. Diese sind wie folgt: Guirassy könnte die Schwaben im Winter und im Sommer gegen eine entsprechende Ablöse verlassen. Der BVB müsste rund 20 Millionen Euro berappen. Für Premier-League-Vereine wie Manchester City könnte der VfB aus Vertragsgründen offenbar eine höhere Summe aufrufen. Der "Sportbild" zufolge stehen die Chancen für den BVB aber gar nicht schlecht. Schließlich hatte Berater Moussa Sissoko in der Vergangenheit schon Pierre-Emerick Aubemeyang und Ousmane Dembele nach Dortmund gelockt. Ein Dilemma gibt es trotzdem. Leistungsmäßig könnte die Borussia den 27-Jährigen sehr gut gebrauchen. Während Guirassy in 14 Pflichtspielen in dieser Saison bereits 18 Mal traf, kommen die besten BVB-Torschützen Niclas Füllkrug und Julian Brandt gerade einmal auf je sechs Treffer. Allerdings stehen mit Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko bereits drei Stoßstürmer mit Verträgen bis 2026 im Kader. Ist ein Verkauf unvermeidlich? Haller schaffte es nach seiner Krebserkrankung nicht mehr, an alte Leistungsstärke anzuknüpfen. Moukoko kommt auch nicht so richtig vom Fleck und ist derzeit kein Kandidat für die Stammelf. Dem BVB stehen schwere Entscheidungen ins Haus.

+++ Update, 10. Dezember, 21:38 Uhr: Übernimmt Terzic im Sommer 2024 als BVB-Sportdirektor? +++ Rückt der derzeitige BVB-Coach Edin Terzic im Sommer 2024 in eine neue Rolle in Dortmund? Laut "Bild" soll es Gerüchte geben, dass der 41-Jährige dann seinen Platz auf der Bank nach der bislang enttäuschenden Saison des Vizemeisters räumen müsste - aber im Verein verbleiben könnte. Demnach könnte Terzic den bisherigen Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl ablösen und dessen Aufgaben übernehmen. So könnte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, ein großer Terzic-Befürworter, gewährleisten, dass der bei den Fans nach wie vor beliebte Terzic dem Klub erhalten bleibt und statt ihm dann ein neuer Coach den Traditionsklub zur Saison 2024/25 übernehmen. Zu diesem Gerücht soll auch passen, dass Terzic und der aktuelle Sportdirektor Kehl nicht immer auf eine Wellenlänge sein dürften. Zuletzt musste mit Slaven Stanic bereits ein Kehl-Vertrauter gehen, der Terzic wohl am Rande eines Champions-League-Spiels der Dortmunder öffentlich kritisierte. Nach der 2:3-Heimpleite gegen RB Leipzig liegen die Dortmunder in der Bundesliga-Tabelle nach 14 Begegnungen mit 25 Punkten nur auf Rang 5, bereits elf Zähler hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen.

+++ Update, 8. Dezember, 17:05 Uhr: BVB scoutet wohl Benfica-Juwel Kyanno Silva +++ Borussia Dortmund soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Talent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "Football Insider" beobachtet der Bundesligist Kyanno Silva von Benfica Lissabon. Der 18-jährige Niederländer spielt bislang zumeist in der zweiten Mannschaft von Benfica bzw. in der UEFA Youth League, der Durchbruch bei den Profis blieb dem Rechtsaußen noch verwehrt. Silvas Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2024. Neben dem BVB wird auch Liverpool und Atalanta Bergamo Interesse am Benfica-Talent nachgesagt, der früher bei den Rotterdamer Klubs Sparta und Feyenoord ausgebildet wurde, bevor er 2021 nach Lissabon wechselte.

+++ Update, 7. Dezember, 22:40 Uhr: Julian Ryerson droht längerer Ausfall +++ Verletzungsschock für den BVB nach der Pokal-Pleite gegen den VfB um Außenverteidiger Julian Ryerson. Der Norweger hat sich laut "Sky" in der Partie am Innenband verletzt. Eine genaue Diagnose stehe zwar noch aus, die Prognosen sind aber wohl alles andere als erfreulich. Wie die "Bild" berichtet, konnte bis Donnerstagabend noch keine MRT-Untersuchung durchgeführt werden, da das Knie des Spielers noch zu dick angeschwollen sei. Demnach rechne man intern offenbar mit einer Ausfallzeit von bis zu acht Wochen.

+++ Update, 6. Dezember, 10:26 Uhr: Johan Bakayoko als Malen-Ersatz beim BVB im Gespräch +++ Bei Borussia Dortmund könnte in der näheren Zukunft der Abgang von Offensivstar Donyell Malen bevorstehen, wie es zuletzt in Gerüchten hieß. Nun taucht ein konkreter Name als möglicher Malen-Ersatz beim BVB auf: Johan Bakayoko. Der 20-Jährige spielt - wie Malen vor seinem BVB-Wechsel auch - bei der PSV Eindhoven. Der frühere Schalker und jetzige Spielerberater Simon Cziommer erklärte bei "Viaplay", dass Bakayoko Dortmunds Wunschspieler als möglicher Malen-Ersatz sei. Bakayokos Vertrag bei der PSV läuft noch bis 2026. Der 20-jährige Belgier wurde vor seinem Wechsel zu den Niederländern unter anderem beim Traditionsverein RSC Anderlecht ausgebildet. In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler bereits auf 13 Torvorlagen für den aktuellen Eredivisie-Tabellenführer um Ex-BVB-Coach Peter Bosz, der auch in der Champions League vertreten ist.

+++ Update, 5. Dezember, 14:21 Uhr: Fix! BVB trennt sich von Slaven Stanic +++ Nachdem es zuletzt Berichte über interne Unstimmigkeiten zwischen Trainer Edin Terzic und Slaven Stanic gegeben hatte, gab Borussia Dortmund nun die Trennung vom bisherigen Sportkoordinator bekannt. "Intensive Gespräche in den vergangenen Tagen haben dazu geführt, dass wir einvernehmlich entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen", teilte der Bundesligist am Dienstagnachmittag mit: "Wir gehen im Guten auseinander." Stanic galt bislang als Vertrauter von Sportdirektor Sebastian Kehl. Allerdings gab es gegen Stanic den Vorwurf, hinter Terzics Rücken schlecht über den BVB-Coach gesprochen zu haben. Dies soll beim Dortmunder Champions-League-Heimspiel gegen den AC Mailand geschehen sein. Das berichtete "Sky". Probleme zwischen Terzic und Kehl dementierte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zuletzt hingegen. "Ich sehe zwischen beiden keinen Dissens", sagte Watzke den "Ruhr Nachrichten".

+++ Update, 5. Dezember, 9:36 Uhr: Malen offenbar vor Abschied vom BVB +++ Bei Borussia Dortmund zeichnet sich der nächste Abgang ab. Nachdem es zuletzt hieß, dass der BVB nicht mehr mit Marius Wolf plant, steht nun wohl auch Donyell Malen vor einem Abgang. Der niederländische Flügelstürmer, der noch bis 2026 beim BVB vertraglich gebunden ist, könnte laut Informationen von "Sky" für 30 Millionen Euro den Verein verlassen. Wohin es den 24-Jährigen ziehen könnte, ist derzeit aber noch genau so unklar wie der Zeitpunkt eines möglichen Wechsels. Als Anzeichen dafür, dass Malen den Verein verlassen will, wird sein Beraterwechsel gesehen. Er hatte jüngst Mino Raiolas Nachfolgerin Rafaela Pimenta verlassen, um sich der niederländischen Agentur SEG anzuschließen. Wie "Sky" berichtet, will der BVB dem Nationalspieler bei einer entsprechenden Ablösesumme keine Steine in den Weg legen.

