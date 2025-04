+++ Update, 1. April, 22:55 Uhr: Sabitzer in BVB-Kabine wohl nicht unumstritten +++

Jegliche sportliche Aufgaben sollen dann ausschließlich in den Händen von Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl liegen.

Die "Elefantenrunde" ist bereits Geschichte, nun will Ricken den nächsten Schritt gehen, indem Sammer in seiner Rolle eingeschränkt wird. Berichten der "Sport Bild" zur Folge soll sich seine Funktion als Berater zukünftig lediglich auf strategische Inhalte und die Gesamtausrichtung des Vereins beschränken.

Lars Ricken, als Geschäftsführer Sport bei den Schwarz-Gelben tätig, sieht nun einen neuen Ansatz in der Zusammenarbeit mit Sammer vor. Wie die "Sport Bild" berichtet, hängt eine Vertragsverlängerung mit Sammer davon ab, inwiefern dieser zukünftig im Verein agiert. In seiner Rolle des externen Beraters läuft das Arbeitspapier des 57-Jährigen noch bis Ende 2025.

Lars Ricken und Matthias Sammer kennen sich bereits seit über 30 Jahren. Für den BVB liefen die Beiden Funktionäre schon als Profis zusammen auf, nun sieht man sie des häufigeren auf der Tribüne nebeneinander sitzen. An der Arbeit bei der Borussia soll sich aber einiges ändern.

Der 21-Jährige, der am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg seinen ersten Startelf-Einsatz feierte und direkt traf, kann demnach für 30 Millionen Euro im Sommer vom FC Chelsea fest verpflichtet werden.

Der 20 Jahre alte Banzuzi steht aktuell noch bei OH Leuven in Belgien unter Vertrag, die Ablösesumme beläuft sich angeblich auf rund 16 Millionen Euro. Banzuzi ist vor allem im zentralen Mittelfeld beheimatet.

Das niederländische Toptalent Ezechiel Banzuzi steht offenbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Das berichtet "Sky". Der 20-Jährige wurde zuletzt auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, das Rennen machen aber offenbar die Sachsen.

Der Linksfuß soll auch auf der Liste der AC Florenz und Inter Mailands stehen. An den Schweizer Verein ist der viermalige Nationalspieler noch bis 2028 vertraglich gebunden, YB würde ihn dennoch für lediglich sieben Millionen Euro ziehen lassen, heißt es.

Der Algerier Jaouen Hadjam steht demnach auf der Liste der Schwarz-Gelben. Bei den Young Boys Bern entwickelte sich der offensivstarke Außenverteidiger zum Stammspieler, wodurch er das Interesse nicht nur in Dortmund weckte.

Der BVB hält bereits Ausschau für Neuzugänge im Sommer. Auch für die Position des Linksverteidigers wird offenbar gesucht. Die Borussia wurde dabei dem Portal "La Gazetta Du Fennec" zufolge in der Schweiz fündig.

+++ Update, 4. April, 12:45 Uhr: BVB will Schnapper in der Schweiz machen +++

+++ Update, 1. April, 22:55 Uhr: Sabitzer in BVB-Kabine wohl nicht unumstritten +++

Wenn der BVB im Sommer den aktuellen Kader unter die Lupe nimmt, wird ein Spieler möglicherweise besonders im Fokus stehen: Marcel Sabitzer.

Die "Sport Bild" bezeichnete ihn jetzt als einen "der streitbarsten Charaktere beim BVB", seine Rolle in der Kabine sei eine spezielle, heißt es in dem Bericht.

Der Hintergrund: Sabitzer ist wohl jemand, der intern offen Kritik übt. Sehr ehrlich, sehr direkt, aber angeblich bisweilen auch harsch. Zu harsch? Demnach sei die Wortwahl von Sabitzer angeblich nicht immer angemessen. Der Österreicher selbst steht aber zu seiner Art.

Zuvor hatte bereits die "Bild" berichtet, dass er "als stoischer und schwieriger Charakter" gelte, er lasse "die Mitspieler manchmal verzweifeln", wie es weiter heißt. Hinzu kommt, dass er mit einem angeblichen Jahresgehalt in Höhe von rund acht Millionen Euro zu den Top-Verdienern gehört.

In der vergangenen Saison lieferte Sabitzer ab, in dieser Saison allerdings nicht mehr. Der Mittelfeldspieler hat in 36 Pflichtspielen keine Torbeteiligung vorzuweisen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, im Moment fällt er mit einer Knieverletzung aus.