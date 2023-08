Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam jetzt im Liveticker

Anzeige Borussia Dortmund testet am Sonntag ab 17 Uhr gegen das niederländische Topteam Ajax Amsterdam. ran begleitet die Partie im Liveticker. So langsam wird es ernst für die Bundesligisten, in einer Woche geht es mit der 1. Runde im DFB-Pokal mit der Pflichtspiel-Saison los. Nun testet Borussia Dortmund die Form zum Ende der Vorbereitung noch mal gegen einen Topgegner. Mit Ajax Amsterdam empfängt der BVB am Sonntagabend ab 17 Uhr den niederländischen Rekordmeister. Bei ran könnt ihr die Begegnung im Liveticker mitverfolgen.

Anzeige

Update, 89. Minute: Rudelbildung im Signal-Iduna-Park - Brobbey sieht Gelb Nach einem Foulspiel im Mittelfeld gehen die Gemüter etwas hoch, Brobbey löst die Rudelbildung nach einem gestreckten Bein gegen Bueno aus. Der niederländische Stürmer sieht für diese Aktion im Nachgang Gelb.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Update, 88. Minute: BVB lässt den Ball gut laufen In diesen Schlussminuten lässt Dortmund den Ball ganz geschickt durch die eigenen Reihen zirkulieren und damit verrinnen die Minuten bis zum Schlusspfiff.

Update, 85. Minute: Die Schlussphase läuft Mittlerweile sind die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit im Duell zwischen Dortmund und Ajax angebrochen. Der BVB führt durch den Doppelpack von Nmecha mit 3:1 und ist damit drauf und dran, die heute Generalprobe vor dem Auftakt im DFB-Pokal erfolgreich zu gestalten.

Anzeige

Anzeige Update, 81. Minute: Meyer geht kurz K.o. Der BVB-Keeper rettet im Eins gegen Eins mit Brobbey hervorragend, bekommt aber danach noch ganz unglücklich den Fuß von Brobbey ab. Da muss Meyer nun erst einmal durchatmen, es sollte für den Routinier aber gleich weitergehen können.

Update, 79. Minute: Gelb für van den Boomen Der Niederländer van den Boomen sieht für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld die nächste Gelbe Karte der heutigen Partie.

Update, 76. Minute: Meyer muss schon wieder ran Die Niederländer machen nun Druck, daher ist der BVB-Keeper nun öfter mal gefordert. Bei einem abgefälschten Schuss in Richtung rechtes Eck bekommt Meyer erneut seine Fingerspitzen noch dran und kann abwehren.

Update, 75. Minute: 80.500 Fans im Stadion Mittlerweile wurde die Zuschauerzahl offiziell bekanntgegeben. Im Signal-Iduna-Park sind heute 80.500 Fans zu Gast, um die Generalprobe vor dem Saisonstart gegen Ajax Amsterdam live zu verfolgen.

Anzeige

Update, 73. Minute: BVB-Keeper Meyer rettet Dortmund eigentlicher Ersatzkeeper macht heute einen guten Eindruck, er pariert im Eins gegen Eins aus kurzer Distanz und hält damit die Zwei-Tore-Führung der Borussia fest.

Anzeige

Update, 72. Minute: Sabitzer und Co. haben Feierabend Gut 20 Minuten vor dem Ende gibt es noch mal mehrere Wechsel beim BVB. Unter anderem gehen Sabitzer und Bensebaini vom Feld. Dafür kommt unter anderem Özcan zu einem Joker-Einsatz gegen Ajax.

Anzeige

Update, 68. Minute: Nmecha hält drauf Joker Nmecha, der schon zwei Mal für die Dortmunder heute traf, versucht es von rechts im Strafraum aus etwa 14 Metern. Dieses Mal wird der Schuss des BVB-Neuzugangs abgeblockt.

Anzeige

Update, 65. Minute: Ramaj gibt sein Ajax-Debüt Der deutsche Keeper, den Ajax erst vor wenigen Tagen von Eintracht Frankfurt verpflichtete, darf nun eine halbe Stunde gegen den BVB ran. Für Ramaj zahlten die Niederländer kolportierte acht Millionen Euro Ablöse, obwohl er für die Hessen zuvor nur zwei Pflichtspiele bestritt.

Anzeige Update, 64. Minute: Neues Personal beim BVB Dortmunds Coach bringt nun mit Moukoko, Hazard sowie Wolf drei neue Spieler in die Partie.

Update, 60. Minute: Tooooor! Nmecha schnürt den Doppelpack zum 3:1 Die Dortmunder kontern im eigenen Stadion - und wie! Bensebaini spielt links im Strafraum kurz auf Nmecha ab, der bleibt ganz cool. Zunächst täuscht er einen Schuss an, lässt damit seinen Gegenspieler ins Leere grätschen und hat dann freie Bahn für den Schuss zum 3:1 ins linke Eck.

Update, 58. Minute: Bensebaini trifft den Ball nicht voll Der Algerier schaltet sich einmal mehr in die Offensive mit ein und kommt links aus etwa 20 Metern zum Schuss. Dabei trifft Bensebaini den Ball aber nicht gut und so verstreicht diese Möglichkeit.

Update, 54. Minute: Tooooor! Joker Nmecha trifft zum 2:1 Der zur Pause eingewechselte Nmecha lauert knapp außerhalb des Fünfmeterraumes, Haller legt nach hinten ab und Nmecha schiebt flach und überlegt zum 2:1 ins rechte Eck ein.

Update, 50. Minute: Ajax-Fans sorgen für viel Nebel Die mitgereisten Ajax-Fans zünden nun zu Beginn der zweiten Halbzeit in ihrem Block Pyrotechnik und sorgen damit für mächtig Nebel bzw. Rauch.

Update, 48. Minute: Kudus verpasst die Führung Bei einem Konter von Ajax wird es brandgefährlich für den BVB, aber letztlich verstolpert Kudus die Riesenchance zum 2:1 für die Niederländer.

Update, 47. Minute: Nmecha darf beim BVB mitwirken Die Dortmunder wechselten zur Pause ein Mal. Neuzugang Nmecha spielt nun aufseiten der Borussia mit. Bei Ajax gab es ebenfalls einen Wechsel. Medic rückt bei den Niederländern in die Innenverteidigung, gibt das Debüt für seinen neuen Klub.

Update, 46. Minute: Weiter geht es in Dortmund Die zweite Halbzeit zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam beginnt.

Update, 45. Minute: Pause in Dortmund Nun beendet der Schiedsrichter die erste Halbzeit zwischen Dortmund und Ajax Amsterdam. Nach den Toren von Brandt bzw. Brobbey steht es 1:1.

Update, 43. Minute: Reus versucht es aus der Distanz Der Routinier hält aus etwa 22 Metern volley drauf, der Schuss ist etwas zu zentral, so kann Keeper Rulli das Leder letztlich doch noch über das Tor lenken.

Update, 40. Minute: Hummels köpft drüber Nach einer Freistoßflanke von rechts am Strafraum an den langen Pfosten setzt sich Hummels im Luftduell durch. Er köpft aber wuchtig über den Kasten.

Update, 38. Minute: Kudus sieht Gelb! Der Offensivspieler muss nach einem Ballverlust defensiv aushelfen und begeht dabei auf Höhe der Mittellinie ein taktisches Foulspiel. Dafür sieht Kudus folgerichtig die Gelbe Karte.

Update, 37. Minute: Weiterhin ein offener Schlagabtausch Beide Teams sind weiterhin sehr bemüht, konsequent und vor allem schnell nach vorne zu spielen. So entwickelt sich im Signal-Iduna-Park ein rasanter Schlagabtausch.

Update, 34. Minute: Dortmunder fordern Elfmeter Nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum reklamieren die Dortmunder heftig, wollen einen Elfmeter haben. Doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm.

Update, 32. Minute: Bensebaini wird hart attackiert Dortmunds Linksverteidiger bekommt im Mittelfeld im Zweikampf mit Kudus einen ordentlichen Schlag ab, ist nun leicht angeschlagen. Für den Algerier sollte es aber gleich weitergehen.

Update, 29. Minute: BVB-Keeper Meyer muss ran Wenige Augenblicke nach der guten BVB-Chance durch Reus wird es für die Dortmunder in der Defensive gefährlich. Torhüter Meyer lenkt einen Bergwijn-Schuss von halblinks im Strafraum sehr gut zur Seite ab.

Update, 27. Minute: Reus scheitert erneut Der Ex-Kapitän wird auf Höhe des Elfmeterpunkts perfekt von Malen bedient und zieht ab. Den Flachschuss in Richtung linkes Eck kann Rulli mit einem starken Reflex abwehren und damit den zweiten Gegentreffer verhindern.

Update, 25. Minute: Kudus zielt deutlich zu hoch Der Ajax-Offensivstar Kudus versucht es per Freistoß von halbrechts am Strafraum aus ungefähr 21 Metern, schießt aber deutlich drüber. Kudus könnte Ajax wohl in Kürze noch verlassen, laut Medienberichten aus England soll Brighton vor einem Transfer des ghanaischen Nationalspielers stehen.

Update, 22. Minute: Tempo lässt etwas nach Nach zu Beginn sehr turbulenten Minuten mit zwei frühen Treffern lassen es beide Teams in dieser Phase nun etwas ruhiger angehen.

Update, 18. Minute: Medic bei Ajax heute schon auf der Bank Jakov Medic, den Ajax erst kürzlich vom deutschen Zweitligisten St. Pauli verpflichtete, sitzt bei den Niederländern heute schon auf der Bank und könnte im Laufe der Partie sein Debüt geben.

Update, 15. Minute: Reus scheitert an Rulli Dortmunds Ex-Kapitän kommt nach schöner Vorlage von Haller links am Fünfmeterraum zum Schuss, er scheitert jedoch an Ajax-Keeper Rulli, der mit einer Fußabwehr klärt.

Update, 13. Minute: Hummels heute sehr offensiv orientiert Innenverteidiger Hummels schaltet sich in der Anfangsphase überraschend oft mit nach vorne ein, so leitete der Weltmeister von 2014 auch das zwischenzeitliche Führungstor von Brandt überragend per Außenrist ein.

Update, 10. Minute: Ereignisreicher Beginn in Dortmund Mit bereits zwei Toren in den ersten sieben Minuten kommen die Fans im Signal-Iduna-Park bislang doch voll auf ihre Kosten bei dieser Partie zwischen Dortmund und Ajax Amsterdam.

Update, 7. Minute: Brobbey mit dem Ausgleich zum 1:1 Die Führung des BVB hielt nur für ein paar Sekunden. Direkt nach dem Anstoß spielt Ajax nach vorne, im Anschluss an eine Flanke von links an den Fünfmeterraum schießt Brobbey aus kurzer Distanz zum 1:1 für die Niederländer ins rechte Eck ein.

Update, 6. Minute: Toooooor! Brandt trifft für den BVB zum 1:0 Über die linke Seite kommt der BVB über Hummels an den Strafraum, dann spielt der aufgerückte Innenverteidiger per Außenrist überragend an den kurzen Pfosten. Brandt muss nur noch den Fuß reinhalten und schießt zum 1:0 für den BVB ins linke Eck ein.

Update, 3. Minute: Sabitzer zieht ab Der österreichische Neuzugang des BVB hält aus ungefähr 20 Metern einfach mal drauf. Den Abschluss in Richtung rechtes Eck wehrt Keeper Rulli souverän zur Seite ab.

Update, 2. Minute: Klassisches Abtasten In den ersten Minuten der Partie gibt es im Dortmunder Signal-Iduna-Park ein eher klassisches Abtasten.

Update, 17:03 Uhr: Los geht es in Dortmund Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam läuft nun.

Update, 16:45 Uhr: Terzic bedankt sich für die Unterstützung der Fans BVB-Coach Edin Terzic richtete vor dem Spiel gegen Ajax das Wort an die Dortmunder Fans und bedankte sich im Namen der Mannschaft für die Unterstützung in der Vorsaison.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen