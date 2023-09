Rückholaktionen haben in Dortmund fast schon Tradition und so sollen die Schwarz-Gelben bereits bei den Red Devils wegen Sancho angefragt haben.

Jadon Sancho zurück in die Bundesliga? Bei Borussia Dortmund fehlt es derzeit an Dynamik und Torgefahr. Diese Eigenschaften bringt Sancho mit. Der Engländer wurde erst kürzlich bei Manchester United suspendiert, das rief wohl den BVB auf den Plan, wie die "Sport Bild" berichtete.

Der in Bergisch Gladbach geborene Hummels pendelte in seiner Karriere zwischen Dortmund und dem FC Bayern. Mit den Münchnern gewann er vier Meistertitel, mit dem BVB zwei.

Der Weltmeister von 2014 bestritt bislang 470 Pflichtspiele für die Borussia, traf nun in seiner 16. Bundesliga-Saison in Folge mindestens ein Mal, was einen eingestellten Bundesliga-Rekord bedeutet.

Ob die Oberschenkelprobleme auch Borussia Dortmund beeinflussen, ist nicht bekannt. Für den BVB geht es am Samstagnachmittag in der Bundesliga beim SC Freiburg weiter ( im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ).

Wie lange der Linksverteidiger pausieren muss, wird nicht näher genannt. Ein Einsatz in den kommenden Testspielen gegen Tansania und den Senegal dürfte aufgrund der Blessur aber eher unwahrscheinlich sein. Für Borussia Dortmund geht es nach der Länderspielpause am Samstag, 16. September, in Freiburg weiter ( ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de ).

Demnach kam es an besagtem Tag zu einem Wortgefecht zwischen Trainer und Innenverteidiger. Schlotterbeck soll unzufrieden gewesen sein, dass er gegen die Rheinländer nicht in der Startelf stand. Der Coach habe darauf wütend reagiert, beide haben sich laut Bericht "massiv angeschrien". Es seien Worte gefallen, die in der Kabine "normalerweise nichts zu suchen haben". Zwei Tage nach dem Vorfall sollen sich die beiden die Hand gereicht haben.

Beim BVB rumort es nach dem wenig zufriedenstellenden Saisonstart mit fünf Punkten aus drei Spielen. Und das wohl schon seit einiger Zeit. Bereits einen Tag nach der Auftaktpartie am 1. Spieltag gegen den 1. FC Köln (1:0) sollen Edin Terzic und Nico Schlotterbeck am Trainingsgelände aneinandergeraten sein. Das berichtet die "Sport Bild".

Der FCA sei bereit, den 25-Jährigen gehen zu lassen, fordere aber eine Ablösesumme von mindestens 15 Millionen Euro. Berisha gelangen in der vergangenen Saison 13 Scorerpunkte in 23 Bundesliga-Spielen.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, soll Yussuf Poulsen von RB Leipzig auf dem Zettel des BVB stehen. Der Däne stand am 2. Bundesliga-Spieltag nach mehreren Monaten erst wieder in der Startaufstellung und sein Vertrag bei den "Roten Bullen" läuft im kommenden Sommer aus.

Wenn Marco Reus seine Karriere beendet, wird er als BVB-Legende in die Geschichte eingehen. Seit 2012 trägt der 34-Jährige das Trikot von Borussia Dortmund. Seither erzielte der gebürtige Dortmunder in mittlerweile 389 Spielen 161 Tore und bereitete 122 weitere vor.

+++ Update, 24. August, 13:00 Uhr: BVB-Co-Trainer Armin Reutershahn fordert mehr "Seriosität" von Karim Adeyemi +++

Bei einer Talkrunde der "Ruhr Nachrichten" waren BVB-Angreifer Karim Adeyemi und Armin Reutershahn zu Gast. Dort lobte der Co-Trainer von Edin Terzic zwar die grundsätzlichen Fähigkeiten und das Potenzial des deutschen Nationalspielers, sieht aber noch Luft nach oben.

"Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Top-Spieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach so diese Seriosität", so Reutershahn, der zudem ergänzte: "Er ist sehr locker manchmal beim Training. Diese Lockerheit überträgt er dann auch und ich würde mir manchmal wünschen, noch ernsthafter an die Sache ranzugehen. Wenn er das kapiert, glaube ich, dass er ein ganz großer Spieler werden kann."

Zuspruch erhielt der 63-Jährige von seinem Chef Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). "Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört, ich kann Armin da komplett unterstützen. In Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir immer sehen, an jedem Tag hier in Brackel, aber wir wissen auch, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazukommen muss", stellte der 40-Jährige klar.