Wataru Endo (VfB Stuttgart)

Wataru Endo steht kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano per Twitter vermeldet, soll der FC Liverpool ein Angebot über 18 Millionen Euro eingereicht haben. Für die Reds verhandelt Jörg Schmadtke, der als Sportdirektor in Liverpool tätig ist. Offenbar sind sich alle Parteien einig. Der 30-jährige Kapitän des VfB wird am Donnerstag zum Medizincheck erwartet. © IMAGO/Eibner/Wolfgang Frank/IMAGO/Eibner/Wolfgang Frank