Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Der 17-jährige Almugera Kabar von Borussia Dortmund soll laut der "Bild" das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Demnach würde er bei den Katalanen wohl erst einmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, längerfristiger aber auch für die erste Mannschaft vorgesehen sein. Der Linksverteidiger spielte in der vergangenen Saison für die U17 des BVB und war darüber hinaus am EM-Triumph der U17-Nationalmannschaft beteiligt. In der Spielzeit 2023/2024 soll er für die U19 der "Schwarz-Gelben" an den Start gehen. Dortmund hat laut des Berichtes offenbar kein Interesse, Kabar abzugeben. Der Youngster steht beim BVB noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. © IMAGO/Patrick Ahlborn