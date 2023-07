Borussia Dortmund - Transfers und News: Marcel Sabitzer verzichtet angeblich auf Millionen

Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 25. Juli 2023, 18:22 Uhr: Sabitzer verzichtet für BVB angeblich auf Geld +++ Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat beim Transfer von Marcel Sabitzer offenbar überzeugende Argumente vorgebracht. Denn der Mittelfeldspieler hat bei seinem Wechsel angeblich auf 2,5 Millionen Euro Gehalt plus Prämien verzichtet, wie die Sport Bild berichtet. Demnach verdient der Ex-Münchner beim BVB "nur" noch 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Sabitzer unterschrieb in Dortmund bis 2027. Möglicherweise muss Kehl aber noch Geld an die Bayern überwiesen, bislang wurden 20 Millionen Euro an Ablöse fällig für den 29-Jährigen. Doch es gibt angeblich noch eine Meister-Klausel: Holt der BVB den Titel, soll der FC Bayern weitere zwei Millionen Euro erhalten. Die Kehl dann wohl gerne überweisen wird.

+++ 24. Juli 2023, 08:56 Uhr: Neue Details zum möglichen Sabitzer-Deal +++ Marcel Sabitzer soll laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund stehen. "Sky" hat nun vermeintliche Eckdaten zum bevorstehenden Transfer veröffentlicht. Demnach soll der Mittelfeldspieler beim BVB einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Der Österreicher soll Dortmund 19 Millionen Euro Ablöse kosten und in den kommenden Tagen in die USA reisen, wo sich die Borussia auf die Bundesliga-Saison 2023/24 vorbereitet. Bei den Bayern hat Sabitzer noch einen Vertrag bis 2025, unter Thomas Tuchel dürfte der Nationalspieler allerdings keine Perspektive mehr haben.

+++ 22. Juli 2023, 12:10 Uhr: BVB verlängert vorzeitig mit Can +++ Borussia Dortmund und Emre Can haben sich auf eine längere Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgaben, verlängerte der DFB-Nationalspieler seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2026. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobt: "Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft." Der 29-Jährige sei "eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung". Der gebürtige Frankfurter wird wie folgt zitiert: "Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen." Can kam im Januar 2020 zunächst per Leihe von Juventus Turin, im darauffolgenden Sommer wechselte er für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro fest in den Ruhrpott. Seither bestritt er 121 Spiele für den BVB und erzielte zwölf Tore. Der bislang einzige gemeinsame Titel ist der DFB-Pokal 2021.

+++ 19. Juli 2023, 18:03 Uhr: Wird Niklas Süle der neue Kapitän beim BVB? +++ Die Kapitänsfrage ist bei Borussia Dortmund immer noch offen. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass Niklas Süle der Nachfolger von Marco Reus werden könnte. Beim ersten Testspiel des BVB in dieser Saison (7:0 gegen Westfalia Rhynern) trug der Innenverteidiger das weiße Armband am linken Oberarm. Ein mögliches Indiz? "Er macht einen richtig guten Eindruck, gibt richtig Gas und hat sich viel vorgenommen", berichtete Edin Terzic: "Und das nicht erst seit letzter Woche. Die gesamte Entwicklung hat gezeigt, wie wichtig er für uns geworden ist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine." Der Trainer bezeichnete die Debatte um den neuen Kapitän zwar als "Sommerloch-Thema", doch das Lob spricht für sich. Zuletzt berichtete die "Bild", dass sich der Innenverteidiger nach der Sommerpause so fit wie nie gezeigt habe, und spekulierte jüngst, dass er der neue Kapitän werden könne. "Was hast du denn gemacht", sollen Mitspieler gefragt haben. Auch beim DFB nimmt man das zur Kenntnis. "Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird", sagte Sportdirektor Rudi Völler. Gut möglich, dass er auch bald als BVB-Kapitän den nächsten Schritt geht.

+++ 16. Juli 2023, 10:28 Uhr: Uneinigkeit zwischen Terzic und Kehl bei Transferfragen? +++ Felix Nmecha und Ramy Bensebaini - das sind bislang die externen Neuzugänge bei Borussia Dortmund. Nach den 103 Millionen Euro, die der Klub von Real Madrid für Jude Bellingham erhalten hatte, war mit einer größeren Transferoffensive des BVB gerechnet worden. Wie die "Bild" schreibt, scheitert diese offenbar an internen Unstimmigkeiten. Demnach gebe es zwischen Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl höchst unterschiedliche Ansichten darüber, welches Profil die neuen Spieler erfüllen sollen. So lege Kehl bei der Suche nach Neuzugängen mehr Wert auf die fußballerische Qualität, Terzic hingegen sei die Physis wichtiger. Der unerwartet geplatzte Transfer von Edson Alvarez gehe auf diese Differenzen zurück. Laut "Bild" hatte der Mexikaner bereits ein Haus in Dortmund gefunden, mit Kehl war alles ausverhandelt. Terzic habe sich dann jedoch kurz vor Vollzug gegen die Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Ajax Amsterdam ausgesprochen. Nmecha hingegen sei vor allem ein Wunschkandidat des Trainers gewesen.

+++ 14. Juli 2023, 22:28 Uhr: Kommt Emil Holm für die BVB-Abwehr? +++ Borussia Dortmund wird von "Tuttosport" mit dem schwedischen Rechtsverteidiger Emil Holm von Serie-A-Absteiger Spezia Calcio in Verbindung gebracht. Der 1,91 Meter große Abwehrspieler soll dem Bericht nach nicht nur beim BVB ein Thema sein, zudem dürften noch Atalanta Bergamo, Neapel, Juventus und Inter Mailand Interesse am 23-Jährigen haben. Holm soll vor allem wegen seiner Flexibilität begehrt sein, er kann sowohl als Innen- als auch Außenverteidiger eingesetzt werden, sein Vertrag läuft noch bis 2026. In Dortmund könnte Holm den Kaderplatz einnehmen, den Thomas Meunier durch seinen bevorstehenden Abgang zum FC Brügge freimachen würde. Wie die "Bild" allerdings berichtet, soll am Holm-Gerücht im Bezug auf den BVB nichts dran sein.

+++ 13. Juli 2023, 09:33 Uhr: Lob von Völler für Niklas Süle +++ Niklas Süle stand in der Vergangenheit häufig wegen mangelnder Fitness in der Kritik - auch in der von Bundestrainer Hansi Flick, der ihn für die jüngsten Länderspiele nicht nominiert hatte. In diesem Sommer aber scheint der Verteidiger so fit wie nie zu sein. Wie die "Bild" berichtet, habe der 27-Jährige sich mit einem speziellen Trainingsplan und einigen Sonderschichten im Urlaub in Form gebracht. "Niki hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen", wird Sebastian Kehl zitiert: "Wenn er gesund bleibt, an seinen Themen arbeitet, dann wird er noch viel, viel besser werden." Auch von DFB-Sportdirektor Rudi Völler gab es Lob. "Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird", sagte er der "Bild". "Es hört sich alles sehr gut an. Wenn die Voraussetzungen stimmen, profitieren alle davon: Borussia Dortmund und die Nationalmannschaft", sagte Völler weiter. "Hansi hat vor den letzten Länderspielen mit Niklas gesprochen und ihm die Nicht-Berücksichtigung vernünftig erklärt. Wir freuen uns, dass er nun genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten. Jetzt muss er dranbleiben." Süles Plan soll sich von jenen seiner Teamkollegen unterschieden haben. Neben Kraft- und Stabilisationsübungen soll er auch kardiologische Einheiten enthalten haben - also Lauf- und Radfahrtrainings. Gerade in diesem Bereich habe der Innenverteidiger deutlich mehr machen müssen als die restlichen BVB-Spieler. Bei der Leistungsdiagnostik sei bereits Fortschritt erkennbar gewesen. Einige Mitspieler sollen ihn sogar gefragt haben, was er gemacht habe, um so fit zu werden. Süle selbst hatte sich nicht öffentlich zu Flicks Kritik geäußert. Die Antwort scheint er jetzt auf dem Platz geben zu wollen.

+++ 10. Juli 2023, 14:13 Uhr: Meunier wohl mit Brügge einig +++ Bei Borussia Dortmund könnte der Abgang von Thomas Meunier möglicherweise unmittelbar bevorstehen. Laut "RMC"-Journalist Sacha Tavolieri soll sich der 31-jährige Belgier mit dem FC Brügge auf einen Wechsel geeinigt haben. Demnach soll man zu einer Übereinkunft über einen Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison gekommen sein. In Dortmund spielte der Rechtsverteidiger unter Trainer Edin Terzic zuletzt keine Rolle mehr und dürfte die Borussia nun ein Jahr vor Ende seines Kontrakts verlassen. Bereits von 2011 bis 2015 spielte Meunier für den FC Brügge und kehrt nun voraussichtlich dorthin zurück.

+++ 08. Juli 2023, 18:33 Uhr: Wird Reyna innerhalb der Bundesliga verliehen? +++ Giovanni Reyna war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur noch Reservist bei Borussia Dortmund, entsprechend könnte dem 20 Jahre jungen US-Amerikaner eine Luftveränderung gut tun. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025, nun könnte möglicherweise eine Leihe des Offensivspielers im Raum stehen. Laut "Rheinischer Post" soll Dortmunds Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach über eine mögliche Reyna-Leihe nachdenken. Konkrete Schritte oder gar Gespräche bzw. Verhandlungen hätten dem Bericht nach aber noch nicht stattgefunden. Die Gladbacher haben nicht zuletzt durch die Abgänge zahlreicher Offensivspieler im Sommer 2023 durchaus Bedarf an neuem Personal für diese Positionen, was eine Reyna-Leihe grundsätzlich sinnvoll erscheinen lassen würde.

+++ 07. Juli 2023, 07:12 Uhr: Quartett wohl mit Chance auf Reus-Nachfolge +++ Der Rücktritt von Marco Reus als Kapitän von Borussia Dortmund sorgte für einige Überraschung. Aktuell ist noch unklar, wer seine Nachfolge antritt, da der prädestinierte Erbe und bisherige Co-Kapitän Jude Bellingham zu Real Madrid gewechselt ist. Auch der zweite Stellvertreter von Reus, Mats Hummels, ist im Alter von 34 Jahren laut "Bild" kein Anwärter auf das Amt des Spielführers bei den Schwarz-Gelben und soll wenn überhaupt weiter als Co-Kapitän fungieren. Der Bericht nennt jedoch ein Quartett, das sich Chancen auf die Binde ausrechnen kann. Dazu zählen neben Torwart Gregor Kobel auch Niklas Süle, Emre Can und Nico Schlotterbeck, den das Blatt allerdings in der Außenseiterrolle sieht.

+++ 06. Juli 2023, 06:34 Uhr: Kein Sancho-Transfer: Duranville soll spielen +++ Seit Wochen wird in den nationalen und internationalen Gazetten über eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund spekuliert. Bei Manchester United ist Sancho meistens zweite Wahl, büßte neben einigen Millionen Marktwert auch seinen Platz in der englischen Nationalmannschaft ein. Wie die "Bild" aber nun berichtet, soll die Lösung für die Außenstürmer-Position intern liegen: Beim erst 17-jährigen Julien Duranville. Der Belgier gab beim Meisterschaftsfinale gegen den FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt und versprühte trotz des enormen Drucks Spielfreude und Leichtigkeit. Noch vor dem Vorbereitungsstart der Profis hielt sich Duranville bei der U23 fit, die zwei Wochen eher in die Saison starten und daher bereits voll im Trainingsbetrieb sind.

+++ 05. Juli 2023, 09:40 Uhr: Moukoko nicht mehr unverkäuflich? +++ Schwierige Wochen für Youssoufa Moukoko. Nach der verkorksten U21-EM samt verschossenem Elfmeter, Rassismus-Attacken und anschließenden Verletzungsproblemen, berichtet die "Bild" jetzt, dass der Stürmer beim BVB nicht mehr als unverkäuflich betrachtet wird. Kommt ein passendes Angebot, soll der 18-Jährige bereits in diesem Sommer wechseln dürfen. Und das, obwohl erst im Winter nach zähen Verhandlungen der Vertrag des Youngsters verlängert wurde. In die kommende Saison dürfte Moukoko nur als zweiter Stürmer hinter Sebastien Haller gehen. Dabei wäre Spielzeit für die Entwicklung des deutschen Nationalspieler wichtig, besonders nachdem er bereits in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison kaum Startelf-Einsätze bekam. Im Vorfeld der U21-EM hatte sich Moukoko jedoch im exklusiven Gespräch mit ran.de noch kämpferisch gegeben: "Ich will in Dortmund richtig angreifen. In der neuen Saison hoffe ich auf einen offenen Konkurrenzkampf."

+++ 02. Juli 2023, 16:58 Uhr: Real bietet Dortmund wohl Arribas-Leihe an +++ Im Zuge des Transfers von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid soll laut "Bild" auch eine weitere Personalie besprochen worden sein. Demnach haben die Spanier dem Bundesligisten eine Leihe von Talent Sergio Arribas angeboten. Die Madrilenen wollen den 21 Jahre alten Offensivspieler wohl für zwei Spielzeiten verleihen. Bereits in der jüngeren Vergangenheit parkte Real mit Achraf Hakimi und Reinier zwei Talente in Dortmund. Neben Dortmund werden im Bericht auch noch RB Leipzig sowie Eintracht Frankfurt als mögliche nächste Karrierestationen von Arribas genannt. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers in Madrid läuft noch bis 2025. Für die Profi-Mannschaft der "Königlichen" kam Arribas bislang 14 Mal in Pflichtspielen zum Einsatz, dabei erzielte er ein Tor.

+++ 23. Juni 2023, 22:36 Uhr: BVB wohl mit Edson Alvarez einig +++ Borussia Dortmund ist sich laut Transfer-Experte Fabrizio Romano wohl Edson Alvarez einig. Der Mittelfeld-Star soll einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2028 erhalten. Ausstehend sind dagegen noch die Verhandlungen mit Ajax Amsterdam, dem Verein des Mexikaners. Dem Bericht zufolge strebt der BVB kommende Woche Gespräche mit den Niederländern an und hofft auf einen Abschluss des Transfers innerhalb der nächsten sieben Tage.

+++ 18. Juni 2023, 21:23 Uhr: Dortmund findet wohl einen Abnehmer für Soumaila Coulibaly +++ Abwehrtalent Soumaila Coulibaly soll bei Borussia Dortmund vor einem Abgang stehen. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, dürfte der 19-Jährige möglicherweise nach England zu Premier-League-Aufsteiger FC Burnley ausgeliehen werden. Gespräche über ein Leihgeschäft soll dem Bericht nach bereits weit fortgeschritten sein. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, sei noch offen. Coulibaly hat beim BVB noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 und kam in der abgelaufenen Saison zu seinem Bundesliga-Debüt für die Borussia. Vorwiegend war das frühere PSG-Talent aber bei Dortmunds Drittliga-Amateuren aktiv.

+++ 17. Juni 2023, 12:40 Uhr: Bellingham-Nachfolger: Wird der BVB in Italien fündig? +++ Jude Bellingham hat den BVB in Richtung Real Madrid verlassen, die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. Laut "Bild" haben die Schwarz-Gelben in diesem Zuge ihre Fühler in Richtung Morten Hjulmand ausgestreckt. Der 23-Jährige ist beim italienischen Klub US Lecce unter Vertrag. Der Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers läuft aber nur noch ein Jahr, auch sein Marktwert ist mit 15 Millionen Euro noch vergleichsweise niedrig. In der zurückliegenden Saison kam der dänische Nationalspieler, der als Abräumer vor der Abwehrkette gilt, in 35 Spielen auf vier Tore.

+++ 15. Juni 2023, 14:00 Uhr: Bericht: BVB nimmt PSG-Youngster Warren Zaire-Emery ins Visier +++ Findet der BVB sein nächstes Top-Talent bei PSG? Laut "RMC Sport" sind die Schwarz-Gelben an Warren Zaire-Emery interessiert, seines Zeichens Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain. Der erst 17 Jahre alte Franzose weckt aufgrund seiner vielversprechenden Qualitäten bereits jetzt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Zwar steht er noch bis 2025 bei den Parisern unter Vertrag. Aufgrund der starken Konkurrenz ist es aber möglich, dass er Paris vorzeitig verlassen möchte. Demnach ist neben der Borussia auch der FC Liverpool an dem Youngster interessiert. Dessen Marktwert wird schon jetzt auf 18 Millionen Euro geschätzt. Zwar sollen ihn die Verantwortlichen in der französischen Hauptstadt nicht abgeben wollen, Verhandlungen mit den Vertretern des Teenagers stocken aber, weil er wohl nur verlängern möchte, wenn ihm Einsatzzeiten garantiert werden.

+++ 14. Juni 2023, 09:56 Uhr: Platzt der Alvarez-Transfer wegen West Ham? +++ Eigentlich schien der Wechsel von Edson Alvarez von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund schon beschlossene Sache zu sein. Allerdings droht sich der Transfer des Mexikaners zum BVB laut "Bild" zu zerschlagen. Damit soll ausgerechnet auch der FC Bayern München zu tun zu haben - zumindest entfernt. Sollte nämlich Declan Rice West Ham United verlassen - ob zu den Bayern oder woanders hin - will der Conference-League-Sieger Alvarez als Ersatz haben. Wegen des Interesses von der Insel soll Ajax die Ablöseforderung erhöht haben. Der BVB bot ursprünglich 35 Millionen Euro, nun sollen die Niederländer 45 Millionen Euro fordern. Alvarez wäre bei den Dortmundern ein defensiverer Ersatz für Jude Bellingham, den es zu Real Madrid zieht.

+++ 13. Juni 2023, 09:43 Uhr: Bericht: Dortmund will Spanien-Talent +++ Borussia Dortmund hatt angeblich großes Interesse an der Verpflichtung des Spaniers Ivan Fresneda von Real Valladolid. Der 18-Jährige ist bereits seit Längerem ein auserkorenes Transferziel der Schwarz-Gelben. Das berichtet "Sport1". Das Problem: Laut spanischer "Sport" sollen insgesamt 30 (!) Vereine Interesse an dem Talent haben. Darunter Atletico Madrid, AC Mailand, Newcastle United und nun auch der FC Barcelona. Was für da noch für den BVB spricht? Dortmund spielt Champions League und diente zuletzt immer wieder als Sprungbrett für große Talente auf dem Weg von einem kleinen zu einem Weltklub. Das ist durchaus ein Argument, das die Borussen für sich beanspruchen können. Siehe Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland oder auch Jude Bellingham. Fresneda kann sowohl auf der defensiven Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden. In der vergangenen Saison kam er auf 22 Spiele in La Liga, stieg mit Valladolid jedoch ab. Dortmund müsste den Kader laut "kicker" erst ausdünnen, bevor ein Transfer in Frage kommt: Aktuell stehen mit Marius Wolf, Julian Ryerson, Mateu Morey und Thomas Meinier vier Rechtsverteidiger im Kader. Die Ablösesumme für den bei Real Madrid ausgebildeten Abwehrmann soll sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

+++ 13. Juni 2023, 07:47 Uhr: Moukoko bekennt sich zum BVB +++ Nachdem das Sturmtalent Youssoufa Moukoko in der vergangenen Saison seinen auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängerte, bekannte sich der U21-Nationalspieler auch verbal zu Borussia Dortmund. "Ich spiele nächste Saison auf jeden Fall beim BVB", sagte der immer noch erst 18-Jährige im Rahmen des Trainingslagers der deutschen U21. Die bereitet sich aktuell auf die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien vor. U21-EM: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

+++ 11. Juni 2023, 10:19 Uhr: Nur noch Vertrag bis 2024 - Gerüchte um Abgang von Emre Can +++ Die Zukunft von Sechser Emre Can bei Borussia Dortmund dürfte laut einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" offen sein. Demnach plane der BVB mit dem noch bis 2024 gebundenen Can erst einmal keine Vertragsverlängerung, zumal er mit einem Gehalt von acht Millionen Euro auch zu den Topverdienern zählen soll. Vielmehr sei ein Verkauf des 29-Jährigen im Sommer 2023 nicht ausgeschlossen, wie es im Bericht heißt. Sollten entsprechende Angebote kommen, dürfte Can selbst durchaus gesprächsbereit für einen möglichen Abgang beim Vizemeister sein, der ihn 202 für kolportierte 25 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet hatte. Zuletzt war Can unter BVB-Coach Edin Terzic auf der Sechser-Position gesetzt, er kam zu insgesamt 38 Pflichtspiel-Einsätzen für die Borussia.

+++ 10. Juni 2023, 19:22 Uhr: Alexander Meyer vor Rückkehr zum VfB Stuttgart? +++ Verlässt Torwart Alexander Meyer Borussia Dortmund? Wie "Sky" meldet, steht der 32-Jährige, der beim BVB hinter Gregor Kobel die Nummer 2 ist, beim VfB Stuttgart auf dem Zettel. Meyer hat in der abgelaufenen Saison zwölf Pflichtspiele bestritten und dabei dreimal kein Gegentor kassiert. Sollte Meyer zum VfB wechseln, wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2017 und 2019 stand er in Stuttgart unter Vertrag. Allerdings dürfte ein Wechsel wohl nur dann zustande kommen, wenn Meyer als Nummer 1 zum VfB geht. In Stuttgart müsste er sich gegen Fabian Bredlow und Florian Müller durchsetzen, wobei Müller offenbar vor einem Wechsel zum SC Freiburg steht. Meyers Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

+++ 09. Juni 2023, 17:28 Uhr: Schnappt sich der BVB ein italienisches Sturm-Juwel? +++ Vizemeister Borussia Dortmund hat laut dem Portal "Tuttomercatoweb" wohl das italienische Offensiv-Talent Francesco Pio Esposito ins Visier genommen. Demnach gehört der BVB zu mehreren Interessenten, die den 17 Jahre jungen Mittelstürmer von Inter Mailand möglicherweise unter Vertrag nehmen könnten. Auch Red Bull Salzburg soll sich um den 1,89 Meter großen Angreifer bemühen. In der abgelaufenen Saison der italienischen U19-Meisterschaft erzielte Esposito 18 Treffer für die Nerazzurri. Zudem überzeugte der Italiener zuletzt auch bei der U20-Weltmeisterschaft. Espositos Vertrag bei Inter läuft noch bis zum Sommer 2024.

+++ 09. Juni 2023, 08:30 Uhr: Konkurrenz im Werben um Alvarez? +++ Borussia Dortmund muss sich in seinen Bemühungen um Edson Alvarez offenbar auf finanzkräftige Konkurrenz einstellen. Wie der "Telegraph" berichtet, hat Conference-League-Sieger West Ham United den Mexikaner als einen möglichen Ersatz für Declan Rice auserkoren. Rice, aktuell Kapitän der "Hammers", hat von seinem Klub die Freigabe für einen Wechsel im Sommer bekommen. Der FC Arsenal und der FC Bayern gelten als wahrscheinlichste Adressen für den 24-Jährigen. West Ham erhofft sich über 100 Millionen Euro für Rice. Der BVB buhlt schon länger um Alvarez, mit dem bereits Gespräche geführt worden seien. Der 25-Jährige von Ajax Amsterdam könne sich einen Wechsel nach Dortmund auch gut vorstellen, hieß es. Womöglich grätscht West Ham mit einem umoralischen Angebot aber noch dazwischen. Beim BVB soll Alvarez die Lücke schließen, die durch den Abgang von Jude Bellingham entstanden ist.

+++ 09. Juni 2023, 07:11 Uhr: Dortmund offenbar sauer wegen Süle +++ Wenn die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Tagen ihre drei Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni), in Polen (16. Juni) und abschließend gegen Kolumbien (20. Juni) bestreitet, wird Niklas Süle nicht dabei sein. Der Innenverteidiger wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert, als Grund sprach Flick deutlich dessen Einstellung an. "Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig", sagte er der "FAZ". Beim BVB zeigt man sich laut "Bild" schwer irritiert von Flicks Entscheidung. Dessen Gründe könne der Klub nicht nachvollziehen, auch Süle selbst sei enttäuscht. Im Team von Trainer Edin Terzic war der 27-Jährige gesetzt und absolvierte 41 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison.

+++ 08. Juni 2023, 22:30 Uhr: BVB bereitet wohl Angebot für Edson Alvarez vor +++ Edson Alvarez wird von Borussia Dortmund heiß umworben. Nun bereitet der BVB laut "Sky" ein Angebot für den Mexikaner, der bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht, vor. Demnach wurden bereits "intensivere Gespräche" geführt – und der 25-Jährige könne sich einen Wechsel zum Vize-Meister vorstellen. Die Ablöseforderung liegt offenbar in einem Bereich von 45 bis 50 Millionen, allerdings exklusive Boni. Nach dem Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid für 103 Millionen Euro sind beim BVB jedoch die Kassen voll. Alvarez hat bei den Niederländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und soll in Dortmund für das zentrale Mittelfeld vorgesehen sein.

+++ 07. Juni 2023, 10:00 Uhr: Rätsel um Kapitänsbinde - tritt Reus freiwillig ab? +++ Ist Marco Reus auch in der kommenden Saison Kapitän bei Borussia Dortmund? Zurzeit spricht nicht allzu viel dafür, denn wie die "Sport Bild" berichtet, erwägt der Offensivspieler, die Binde nach fünf Jahren freiwillig abzugeben. Der 34-Jährige genießt innerhalb der Mannschaft zwar nach wie vor hohes Ansehen, soll in Dortmund als Spielführer jedoch umstritten sein. Stellt sich nur die Frage, wer Reus in dessen Amt beerben wird. Laut Bericht gilt Torhüter Gregor Kobel als großer Kandidat für die Kapitäns-Nachfolge. Demnach sei der Schweizer in der Hierarchie weiter nach oben geklettert. Auch Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller traut dem 25-Jährigen die Binde zu: "Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Auch wenn ich weiß, dass es nicht immer gern gesehen ist, wenn Torhüter die Binde tragen." Neben Kobel soll sich offenbar auch Nationalspieler Niklas Süle Hoffnungen auf die Binde machen können. Sollte Reus tatsächlich freiwillig von seinem Amt zurücktreten, würde er in die Fußstapfen von Sebastian Kehl treten. Der aktuelle BVB-Sportdirektor hat ebenfalls seine Binde abgegeben als er in Dortmund sportlich nicht mehr die größte Rolle gespielt hat.

+++ 28. Mai 2023, 10:11 Uhr: Kehl nach verspieltem Titel mit Kampfansage+++ BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat unmittelbar nach dem am 34. Spieltag verspielten Titel eine kleine Kampfansage für die Saison 2023/24 formuliert. "Wir werden wieder aufstehen", versicherte Kehl nach dem 2:2 gegen Mainz, das dem BVB den Titel kostete, weil die Bayern parallel in Köln mit 2:1 gewannen, "ich kann allen sagen, dass wir ab einem gewissen Moment wieder nach vorne schauen werden. Wir werden ab einem gewissen Moment auch wieder angreifen". Allerdings bat Kehl zunächst auch um etwas Ruhe zur Aufarbeitung der turbulenten Ereignisse vom 34. Spieltag: "Das sind die Momente, die jeder mit nach Hause nimmt, die jeder mit seiner Familie durchlebt, jeder mit seiner Frau durchlebt. Das wird ein bisschen brauchen." Die Bayern und Dortmund schlossen die Saison mit jeweils 71 Punkten ab, allerdings haben die Münchner durch das klar bessere Torverhältnis die Nase vorne. Der BVB lag am 34. Spieltag zur Pause schon mit 0:2 gegen die Mainzer zurück, konnte nach dem Seitenwechsel aber zumindest durch die Treffer von Raphael Guerreiro und Niklas Süle ein 2:2 herausholen.

+++ 25. Mai 2023, 10:09 Uhr: Belgier behaupten: BVB an Lois Openda interessiert +++ Wie der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri berichtet, ist Borussia Dortmund an Angreifer Lois Openda interessiert. Der belgische Nationalspieler ist der beste Torschütze der französischen Überraschungsmannschaft RC Lens mit 19 Treffern in 36 Partien in der Ligue 1. Der 23-Jährige würde wahrscheinlich den Kaderplatz von Anthony Modeste übernehmen, dessen zum Ende der laufenden Saison auslaufender Vertrag aller Voraussicht nach nicht verlängert wird. Openda besitzt in Lens noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

+++ 24. Mai 2023, 12:37 Uhr: Frings rät Bellingham zu Verbleib +++ Torsten Frings rät Jude Bellingham, auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund zu bleiben. "Es wäre sicherlich nicht verkehrt, sich bei einer so guten Mannschaft wie Borussia Dortmund weiterzuentwickeln. Dort bist du wirklich der Star und darfst Verantwortung übernehmen", sagte der ehemalige Nationalspieler bei "Sky" Es sei wichtig, mental "noch weiter zu wachsen, bevor man dann wirklich den großen Schritt zu einem Verein wie Real Madrid geht", so Frings weiter. Der 46-Jährige spielte zwischen 2002 und 2004 selbst für den BVB. Bellingham, der womöglich für das letzte Saisonspiel gegen Mainz 05 ausfällt, soll vor einem Wechsel im Sommer zu Real Madrid stehen.

+++ 14. Mai 2023, 22:03 Uhr: Kehl bestätigt "sehr gute Gespräche" mit Hummels +++ Nach der kürzlichen Vertragsverlängerung mit Marco Reus steht nun Mats Hummels bei BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Agenda. Wie Kehl bei "Sky90" bestätigte, laufen derzeit schon "sehr gute Gespräche" mit Hummels bezüglich einer Vertragsverlängerung über den 30. Juni 2023 hinaus. "Wir wollen gerne mit Mats verlängern. Das weiß er auch. Und Mats weiß auch, dass wir diesbezüglich auch bald eine Entscheidung brauchen. Am besten vor Saisonende", macht Kehl in den Verhandlungen nun auch öffentlich Druck auf den 34-Jährigen. Trotz der im Sommer 2022 verpflichteten Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck kam Hummels in der laufenden Spielzeit bereits zu 36 Pflichtspiel-Einsätzen. Dabei erzielte der 1,91-Meter-Hüne einen Treffer für den BVB.

+++ 13. Mai 2023, 21:05 Uhr: BVB schnappt sich Talent Roggow +++ Borussia Dortmund hat für die Saison 2023/24 ein Talent verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Franz Roggow wechselt ablösefrei vom FC St. Pauli zum BVB, nachdem ihm beim Zweitligisten der Durchbruch nicht gelang. In Dortmund dürfte Roggow zunächst für die zweite Mannschaft des Bundesligisten vorgesehen sein, die in der 3. Liga antritt. Für St. Pauli bestritt Roggow in der laufenden Saison nur Spiele in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord.

+++ 12. Mai 2023, 11:33 Uhr: U19-Trainer Tullberg besorgt wegen Entwicklung im Nachwuchsbereich +++ Mike Tullberg, Trainer der U19 von Borussia Dortmund, hat sich im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" alarmiert über Entwicklungen im Jugendbereich gezeigt. Angesprochen auf die Arbeit mit den Nachwuchsspielern, sagte der Däne: "In unseren Besprechungen merke ich es immer wieder: Da sitzt diese 'TikTok'-Generation mit ihren Handys, und für die gibt es nicht mehr als 160 Zeichen." Die Konzentration nehme nach etwa einer Viertelstunde enorm ab, weswegen "wir die Jungs mehr einbinden, mehr fragen, mehr reinholen müssen als noch vor fünf Jahren". Die Arbeit mit der Mannschaft sei zudem durch Social Media schwieriger geworden, da viele Spieler dadurch eine falsche Selbsteinschätzung bekämen: "Die Jungs kriegen oft aus jeder Ecke zu hören, wie toll sie sind. Dann trotzdem einschätzen zu können, wo sie in ihrer Entwicklung gerade stehen, ist sehr schwierig für sie." Dennoch hob Tullberg hervor, dass sein Team aus "ganz vielen guten Jungs" bestehe. Die U19 des BVB hatte erst Ende April das Finale der A-Junioren-Meisterschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren. Nach Verlängerung mussten sich die Schwarz-Gelben mit 2:4 geschlagen geben.