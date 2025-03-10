Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

- Anzeige -

+++ 29. November, 15:40 Uhr: Versprechen gebrochen? BVB-Youngster will wohl weg +++ Im zurückliegenden Sommer wollte Youngster Cole Campbell den BVB in Richtung VfB Stuttgart verlassen. Doch die Schwarz-Gelben lehnten ein Angebot des DFB-Pokalsiegers ab. Dem 19-Jährigen sollen laut "Sky" in diesem Zuge einige Versprechen gemacht, in den Monaten danach aber nicht eingehalten worden sein. Entsprechend frustriert soll der US-Amerikaner inzwischen sein. In der aktuellen Saison kam er nur zweimal zum Einsatz, einmal in der Bundesliga und einmal in der Regionalliga West. Jüngst wurde Campbell von Trainer Niko Kovac nicht einmal beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Villarreal eingewechselt, was wohl im Verein für Irritationen sorgte. Dem Bericht zufolge will der Angreifer das Kapitel Dortmund nun im Winter endgültig beenden. Interessenten soll es dabei genügend geben, genannt werden dabei unter anderem Club Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg und der FC Midtjylland.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 28. November, 10:32 Uhr: BVB beobachtet offenbar möglichen Kobel-Nachfolger +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einem potenziellen Nachfolger für Torwart Gregor Kobel. Wie das griechische Portal "SDNA" berichtet, steht Konstantinos Tzolakis von Olympiakos Piräus auf dem Zettel. Demnach waren Scouts des BVB am Mittwoch beim Champions-League-Spiel des griechischen Rekordmeisters gegen Real Madrid (3:4) im Stadion, um Tzolakis genauer zu beobachten. Dabei zeigte er einige gute Paraden, musste aber auch vier Gegentreffer von Superstar Kylian Mbappe hinnehmen. In Fachkreisen gilt der 23-Jährige als großes Torwarttalent, siebenmal kam Tzolakis bereits für die griechische Nationalmannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag in Piräus läuft noch bis 2027. Noch ein Jahr länger ist Kobel an den BVB gebunden, allerdings gab es immer wieder Berichte über Interesse von europäischen Spitzenklubs am Schweizer Schlussmann.

+++ 27. November, 22:27 Uhr: Schlotterbeck wohl vor Zukunfts-Entscheidung +++ Im Vertragspoker zwischen Borussia Dortmund und Abwehrchef Nico Schlotterbeck bahnt sich laut "WAZ" offenbar eine Entscheidung an. Demnach möchte der Bundesligist wohl bis Weihnachten eine Tendenz, ob der Führungsspieler langfristig über das Vertragsende im Sommer 2027 bei der Borussia bleibt. Eine gewisse Eile sei jedoch geboten, heißt es im Bericht, denn von seiner Entscheidung hänge die weitere Kaderplanung im Defensivbereich ab. Die Verträge von Niklas Süle und Emre Can enden im Sommer 2026. Sollte Schlotterbeck nicht verlängern, könnte der BVB so noch Süle und/oder Can binden.

- Anzeige -

+++ 27. November, 10:30 Uhr: Zukunft von Serhou Guirassy wohl entschieden +++ Beim 4:0-Erfolg gegen den FC Villarreal beendete Stürmer Serhou Guirassy mit einem Doppelpack seine Tor-Krise, nachdem ihm zuvor in zehn Pflichtspielen nur zwei Treffer gelungen waren. Trotz Vertrages bis 2028 ist ein Verbleib des 29-Jährigen beim BVB wohl weiterhin in der Schwebe. Wie die "Bild" berichtet, hat der Torjäger einen klaren Zukunftsplan. Demnach ist ein Verbleib über den Sommer hinaus sehr unwahrscheinlich. Guirassy strebe offenbar nochmal einen Klubwechsel an, wohl aber nicht im Winter. Dies sei auch für die "Schwarz-Gelben" keine Option, heißt es weiter. Im Sommer gäbe es dann laut der Meldung wohl zwei Szenarien. So könnte der Stürmer-Star den Sprung zu einem Spitzenklub wagen. Guirassy besitzt dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel für die europäischen Schwergewichte Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, FC Arsenal, FC Chelsea oder FC Liverpool. Für den Winter gelte wohl keine Ausstiegsklausel, wie die "Sport Bild" berichtet. Im Sommer soll dann offenbar ein Abschied für festgeschriebene 50 Millionen Euro möglich sein. Neben einem Wechsel zu einem der genannten Top-Klubs kommt für Guirassy offenbar auch ein Transfer nach Saudi-Arabien in Betracht, wo ein Vielfaches seines Gehalts in Dortmund auf den Knipser warten könnte. Demnach sei Interesse am Nationalspieler aus Guinea bereits vorhanden, der dort als idealer Torjäger-Typ gelten soll. Auch interessant: Borussia Dortmund schlägt den FC Villarreal deutlich: Serhou Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück - ein Kommentar

- Anzeige -

+++ 24. November, 17:57 Uhr: Silva denkt offenbar schon an Winter-Abschied +++ Nach Informationen von "Sky" soll Fabio Silva offenbar bereits im Winter über einen Abschied von Borussia Dortmund nachdenken. Der Start des 23-Jährigen bei Borussia Dortmund entwickelt sich offenbar nicht wie erhofft. Der Angreifer, der nach einer frühen Verletzung eigentlich wieder vollständig einsatzfähig sein sollte, kommt unter Trainer Niko Kovac weiterhin kaum zum Einsatz und hat bislang nur etwas mehr als 100 Spielminuten gesammelt. Silva soll weiterhin das klare Ziel verfolgen, sich für die portugiesische Nationalmannschaft und damit für die kommende Weltmeisterschaft zu empfehlen. Nationaltrainer Roberto Martinez hatte zuletzt öffentlich angedeutet, dass eine Nominierung möglich wäre – vorausgesetzt, die Spielpraxis stimmt. Da sich Silvas Situation in Dortmund wohl kaum verbessert hat, wird in seinem Umfeld offenbar ernsthaft darüber nachgedacht, im Winter einen Abschied ins Auge zu fassen. Konkrete Gespräche mit der Vereinsführung soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Für den BVB wäre ein solches Szenario allerdings heikel. Der Klub hatte im Sommer über 20 Millionen Euro für den früheren Wolverhampton-Stürmer bezahlt und sieht in ihm eigentlich weiterhin einen Offensivspieler mit Perspektive, gerade weil Serhou Guirassy aktuell ebenfalls schwächelt. Ein vorzeitiger Abgang würde daher wohl nicht ohne Weiteres akzeptiert werden. Trainer Kovac erklärte zuletzt, er sei grundsätzlich zufrieden mit Silvas Arbeit, auch wenn dieser derzeit oft hinten anstehen müsse. Der Portugiese habe die Qualität, um häufiger zu spielen, betonte Kovac – bevorzugt in Situationen, in denen Dortmund früh führt und flexibler wechseln kann. Einen offiziellen Wechselwunsch soll Silva bisher nicht hinterlegt haben. Erst nach einem ausführlichen Austausch würde sich die sportliche Leitung wohl ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob ein Abgang nach nur wenigen Monaten infrage käme.

- Anzeige -

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers