Borussia Dortmund vs. 1899 Hoffenheim live: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Nach zwei 1:1-Unentschieden in Folge, will der BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim endlich wieder einen Sieg einfahren. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

1:1 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und 1:1 gegen PSV Eindhoven im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League: Folgt für den BVB nun das dritte Remis in Folge? Gegen die TSG aus Hoffenheim steht der amtierende Vizemeister unter Druck.

In der Tabelle hat der BVB vor dem 23. Spieltag bereits fünf Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, von hinten macht RB Leipzig Druck. Die Dortmunder können also jeden Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation gebrauchen.

Besonders gut für alle BVB-Fans: Die letzten fünf Bundesliga-Partien gegen die Mannschaft aus Sinsheim konnte das Team von Edin Terzic allesamt gewinnen.

Auch Hoffenheim hat, trotz zuletzt neun Spielen ohne Sieg, die europäischen Plätze noch nicht aus dem Auge verloren und schielt auf den siebten Tabellenplatz, der unter Umständen noch für die Conference League berechtigen könnte.