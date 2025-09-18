Eugen Polanski setzt bei seinem Debüt als Interimstrainer bei Borussia Mönchengladbach auf den Faktor Emotionalität.

"Die Basis ist Leidenschaft. Das wollen auch die Fans sehen, dass sich eine Mannschaft zerreißt und so der Funke überspringt", sagte der Coach auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Ich kenne keinen Verein, der mehr Support bei Auswärtsspielen hat als Borussia Mönchengladbach. Das ist teilweise für die Anhänger noch cooler als Heimspiele."

Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, steht nach der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane mindestens für zwei Spiele an der Seitenlinie – am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) bei Bayer Leverkusen und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Die Borussia hat nach drei Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto – bei 0:5 Toren.