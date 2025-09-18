BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Borussia Mönchengladbach: Eugen Polanski setzt auf Leidenschaft - "Zerreißen" für Gladbach
- Aktualisiert: 18.09.2025
- 17:19 Uhr
- SID
Eugen Polanski setzt bei seinem Debüt als Interimstrainer bei Borussia Mönchengladbach auf den Faktor Emotionalität.
"Die Basis ist Leidenschaft. Das wollen auch die Fans sehen, dass sich eine Mannschaft zerreißt und so der Funke überspringt", sagte der Coach auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.
"Ich kenne keinen Verein, der mehr Support bei Auswärtsspielen hat als Borussia Mönchengladbach. Das ist teilweise für die Anhänger noch cooler als Heimspiele."
Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, steht nach der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane mindestens für zwei Spiele an der Seitenlinie – am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) bei Bayer Leverkusen und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
Die Borussia hat nach drei Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto – bei 0:5 Toren.
Eugen Polanski beschreibt sich als "fordernd, aber fair"
"Ab dem Moment, als Roland Virkus mich gefragt hat, ob ich mir diese Aufgabe vorstellen kann, habe ich dir da auch nur noch mit einem Ohr zugehört – ich war schon voll in der Aufgabe, wie ich die Mannschaft am besten auf das Spiel in Leverkusen einstellen kann", berichtete Polanski.
Seine Vorgehensweise im Vergleich zur Arbeit mit der U23 habe sich nicht verändert. "Ich arbeite jetzt nur mit anderen Spielern, mache es mit anderen Spielern, mit anderer Qualität und gegen andere Qualität. Ich versuche, dabei authentisch zu bleiben." Seinen Trainerstil beschrieb er als "fordernd, aber fair".