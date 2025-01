Am 16. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Traditions-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. So könnt ihr das Spiel heute live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Der FC Bayern startet mit einem Topspiel ins Jahr 2025. Am 16. Bundesliga-Spieltag muss der deutsche Rekordmeister bei Borussia Mönchengladbach ran.

Für die Münchner geht es allerdings nicht nur darum einen guten Start in das Jahr zu erwischen. Obwohl der FCB in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit lediglich eine Partie verlor, beträgt der Vorsprung auf Platz zwei und Bayer Leverkusen nach dem Sieg der Werkself am Freitag bei Borussia Dortmund lediglich ein Punkt.

Vor der Winterpause ließ der FC Bayern im Top-Duell gegen RB Leipzig nichts anbrennen und gewann die Partie deutlich mit 5:1.

Aber auch Borussia Mönchengladbach feierte einen guten Jahresabschluss. Mit 2:1 siegte das Team von Gerardo Seoane gegen Hoffenheim und konnte somit zum ersten Mal seit 2022 zwei Liga-Spiele in Folge gewinnen. Gegen den FC Bayern soll nun das dritte her.