Anzeige
8. Spieltag der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 23.10.2025
  • 11:07 Uhr

Der FC Bayern München muss am 8. Spieltag der Bundesliga-Saison auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München befindet sich weiter in absoluter Topform. Nachdem der deutsche Rekordmeister am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewann, gab sich das Team von Vincent Kompany auch in der Champions League keine Blöße und siegte gegen den FC Brügge mit 4:0.

In der Bundesliga wartet am 8. Spieltag nun Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" stecken inmitten einer handfesten Krise, konnten in der laufenden Spielzeit noch keine Partie gewinnen und stehen mit lediglich drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Dass sich das ausgerechnet gegen die Rekord-Bayern ändert, wirkt derzeit eher unwahrscheinlich.

Womöglich könnte das Duell gegen die Münchner für Interimstrainer Eugen Polanski sogar zum "Schicksalsspiel" werden. Der Ex-Spieler konnte bisher nicht überzeugen. Bei einer Niederlage könnte der neue Sportchef Rouven Schröder handeln und eine externe Lösung für den Trainerstuhl verpflichten.

So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Anzeige
Anzeige

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Anzeige
Anzeige

Bundesliga: Läuft die Partie Gladbach - Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mönchengladbach - FC Bayern live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Gladbach gegen Bayern München live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Gladbach gegen Bayern München live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Anzeige

Bayern München zu Gast in Gladbach: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Gladbach gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 25. Oktober 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), FC Bayern (Vincent Kompany)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Thielmann erzielte bislang zwei Tore in dieser Saison
News

Köln: Thielmann fehlt gegen Dortmund und Bayern

  • 23.10.2025
  • 12:26 Uhr
imago images 1068100428
News

Emotionale Geste: Eintracht gedenkt Diogo Jota

  • 23.10.2025
  • 12:03 Uhr
Nationalspieler Jamal Musiala
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 23.10.2025
  • 11:51 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:0 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) mit Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45), GER, FC Bayern Muenchen vs. Club Bruegge, Fussball, UEFA Champions League, Liga-P...
News

Bayern-Noten: Teufels-Karl überragt, Olise fällt ab

  • 23.10.2025
  • 11:45 Uhr
Friederike Repohl muss vorerst aussetzen
News

Leverkusen mehrere Wochen ohne Kapitänin Repohl

  • 23.10.2025
  • 11:43 Uhr
Schlotterbeck
News

Schlotterbeck zu Bayern? Transfer-Experte glaubt an BVB-Chance

  • 23.10.2025
  • 11:38 Uhr
2235430784
News

England-Riese wohl heiß auf Lewandowski

  • 23.10.2025
  • 10:59 Uhr
Timo Werner
News

Jetzt doch: Werner plant wohl Leipzig-Abflug

  • 23.10.2025
  • 10:30 Uhr
Scherder kommt aus der Preußen-Jugend
News

Münsters Scherder reißt sich zum dritten Mal das Kreuzband

  • 23.10.2025
  • 10:25 Uhr
Krösche wird nach der nächsten Klatsche deutlich
News

Nächste Eintracht-Klatsche: Krösche vermisst "Grundtugenden"

  • 23.10.2025
  • 10:18 Uhr