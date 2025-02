Bremer Schmid glaubt an Chance bei den Bayern

Die glorreichen Champions-League-Abende liegen für Werder Bremen längst viele Jahre zurück - für Romano Schmid steht dennoch fest, "dass Werder ein Verein ist, der international spielen sollte." Im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz ordnete der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten aber auch ein: "Wir wissen, dass es ein sehr schwerer und harter Weg dahin ist."

Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) messen sich Schmid und Werder mit einem Dauergast in der Königsklasse. Beim FC Bayern hofft der 25-Jährige auf einen Überraschungserfolg. "Für einen Sieg muss dort immer alles zusammenlaufen", ist sich Schmid der Außenseiterrolle zwar bewusst, "auch die Bayern sollten nicht ihren besten Tag haben." Aber "wenn wir bei 110 Prozent sind, dann ist etwas möglich."

Schmid erinnerte auch an die deftige Niederlage gegen Bayern im vergangenen Herbst: "Wir sollten nicht so viele naive Fehler machen und aktiver verteidigen als beim 0:5 im Hinspiel", mahnte der österreichische Nationalspieler. Mit der bisherigen Saison - Bremen steht nach 20 Spieltagen auf Tabellenplatz acht - zeigte sich Schmid zufrieden. Sein persönliches Ziel: "Ich will etwas Besonderes erreichen mit Werder – mit geilen Ergebnissen am Ende."