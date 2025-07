Bueno verlässt Dortmund und wechselt nach Spanien

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dünnt seinen erweiterten Kader weiter aus. Außenbahnspieler Guillermo Bueno (22) verlässt den BVB und wechselt zum spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid, wie sein neuer Verein auf X verkündete. In der vergangenen Saison war der gebürtige Spanier an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen, ansonsten spielte er vornehmlich in der zweiten Mannschaft des BVB.