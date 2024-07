Anzeige

Die Bundesliga startet am 23. August in die neue Saison 2024/25. SAT.1 überträgt das Eröffnungsspiel live im Free-TV auf SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.

Nach der EM startet der Countdown: am 23. August geht die Bundesliga-Saison 2024/25 los.

Bayer 04 Leverkusen sicherte sich in der vergangenen Bundesliga-Saison mit einer historischen Leistung den Deutschen Meistertitel. Als erstes Team überhaupt beendete das Team von Star-Trainer Xabi Alonso die Spielzeit ohne einzige Niederlage. Kann Borussia Mönchengladbach der "Werkself" den Start versauen?

Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung der Eröffnungspartie.

Mehr News rund um die Bundesliga findet ihr auf unserer Newsseite.

Rund eine Woche vor dem offiziellen Saison-Auftakt steht noch der DFL-Supercup an. Dabei trifft am Samstag, 17. August, der Deutsche Meister und Pokalsieger (Bayer Leverkusen) auf den Vizemeister (VfB Stuttgart) der Saison 2023/24. ran überträgt den DFL-Supercup live in SAT.1 sowie im Stream auf ran.de und in der ran-App.

Den UEFA Super Cup zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo seht ihr am 14. August ebenfalls live in SAT.1 und bei uns im Stream.