Bundesliga: Borussia Dortmund - Maximilian Beier eifert Darts-Weltmeister Luke Littler nach

BVB-Star Maximilian Beier steht selbst regelmäßig an der Dartscheibe und jubelte zuletzt sogar mit einer Darts-Geste. Vor allem Luke Littler hat es dem 22-Jährigen angetan.

"Mein Average", also der Durchschnitt mit drei Pfeilen, "liegt bei 60. Das ist nicht so schlecht, aber ich übe weiter", sagte der Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund dem "kicker". Die Profis werfen um die 100.

Zuletzt hat Beier mit einem angedeuteten Pfeil-Wurf ein Tor bejubelt - und das hat seinen Grund.

Der 22-Jährige bewundert den neuen Weltmeister Luke Littler (17). "Was der abliefert, mit einem Ruhepuls von 50 da oben auf der Bühne, das ist komplett verrückt", sagte Beier. "Wie er den Druck geschultert und den Titel geholt hat, das war sehr beeindruckend."

Beier spielt in Dortmund vor 80.000 brüllenden Zuschauern, er kann sich aber "nur schwer vorstellen, wie dieser Tunnel sein muss, in dem er dann ist, dieser absolute Fokus. Und es wäre auch spannend zu wissen, was die Spieler für Strategien in den Pausen haben."