Für Patrick Ittrich wird die aktuelle Bundesliga-Saison die letzte sein. Das kündigte der DFB-Schiedsrichter in einem Statement an. Nach der laufenden Saison 2025/26 pfeift Patrick Ittrich keine Bundesliga-Spiele mehr. Der 47-jährige Referee aus Hamburg beendet seine aktive Karriere als Schiedsrichter. Der DFB bestätigte den Schritt am Mittwoch. Ittrich ist seit 2003 DFB-Schiedsrichter und seit 2016 in der Bundesliga im Einsatz. Insgesamt leitete er 90 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Hamburger, der dem Mümmelmannsberger SV angehört, gilt als einer der kommunikativsten und beliebtesten Unparteiischen. Wegen FC Bayern: Münchens Oberbürgermeister wirft hin Mit bodenständigem Auftreten und klarer Ansprache verschaffte er sich Respekt bei Spielern, Trainern und Fans - eine Ausnahme in einem Beruf, der selten Sympathien weckt.

"Spüre hohe Wertschätzung": Ittrich mit emotionalen Abschiedsworten "Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen, Spiele zu leiten und ein Teil des Sports zu sein", sagte Ittrich: "Ich spüre eine hohe Wertschätzung von meinen Schiedsrichterkollegen, Fans und den Vereinen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, außerdem bin ich gerade fit und gesund. Genau deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, aufzuhören." Die Entscheidung bezeichnete er als die schwierigste seines Fußball-Lebens. Ittrich kämpfte sich in seiner Karriere mehrmals zurück. Drei Kreuzbandrisse und zuletzt ein Muskelbündelriss zwangen ihn zu langen Pausen. Dennoch kehrte er stets auf den Platz zurück. Ein besonderer Moment: Im März 2024 leistete er bei einem Bundesligaspiel dem bewusstlos gewordenen Wolfsburger Josuha Guilavogui erste Hilfe und verhinderte Schlimmeres.

Bundesliga-Transfergerüchte: Leipzig-Star Yan Diomande auf Zettel von Top-Klub 1 / 8 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. © IMAGO/Buzzi Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. © IMAGO/Revierfoto Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.