Bundesliga: DFB trifft Entscheidung bei VfB-Einspruch gegen Woltemade-Sperre

Der DFB hat eine Entscheidung getroffen. Kann Nick Woltemade gegen Union Berlin auflaufen?

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Einspruch des Bundesligisten VfB Stuttgart gegen die Gelb-Rote Karte für Nick Woltemade verworfen. "Da der Nachweis eines offensichtlichen Irrtums des Schiedsrichters nicht geführt werden kann, war der Einspruch zurückzuweisen", sagte Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts. Damit bleibt die Sperre für das kommende Ligaspiel bei Union Berlin (19. April) bestehen.

Woltemade hatte in der Partie gegen Werder Bremen (1:2) nach einem Zweikampf mit Niklas Stark (49.), bei dem er seinen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht traf, zunächst die erste Gelbe Karte gesehen. Beim Platzverweis (65.) hatte Woltemade Mitchell Weiser nicht wie anzunehmen im Gesicht getroffen, sondern nur mit der Fußspitze am Knöchel berührt. Der VfB legte am Montag Einspruch ein, da aus VfB-Sicht ein "Irrtum des Schiedsrichters" vorgelegen habe.