Bundesliga: Leverkusen vergeigt Debüt von ten Hag - Flamengo-Klatsche sieht "schlecht aus"

Die nach Klatsche klingende Niederlage wird zudem durch die Aufstellungen stark relativiert. Bayer trat mit vielen U19-Spielern an, besonders die Abwehr war dadurch anfangs überfordert. Dennoch standen auch prominente Akteure wie Arthur, Jonas Hofmann, Amine Adli und Victor Boniface in der Anfangsformation.

Jedoch: "Das Ergebnis sieht schlecht aus, aber Ergebnisse in der Vorbereitung sind mir eigentlich scheißegal", betonte der Niederländer, dem der Termin ohnehin viel zu früh in der Saison-Vorbereitung lag: "Ich wusste vorab, dass wir keine gute Mannschaft über 90 Minuten aufstellen konnten."

Leverkusen aktuell auf Brasilien-Tour

Leverkusen bekam das Spiel im Brasilien-Trainingslager erst in den Griff, als ten Hag nach einer Stunde etliche Stützen der Vorsaison einwechselte, darunter Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo und Patrik Schick. Bayer stabilisierte sich, Talent Montrell Culbreath (70.) gelang noch ein Tor. In der Schlussphase traf Schick die Latte.

Leverkusen ist seit Montag im Rahmen eines zehntägigen Trainingslagers in Brasilien unterwegs. Nach der Rückkehr in die Heimat steht am 27. Juli ein Testspiel gegen den VfL Bochum auf dem Programm.