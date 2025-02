Bundesliga live: Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt Borussia Dortmund den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 21. Spieltag steht am Wochenende in der Bundesliga an.

Mit Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart wartet ein vielversprechendes Duell auf die Fans der höchsten deutschen Spielklasse. Vor allem, weil Niko Kovac sein Trainerdebüt auf der Dortmunder Bank feiern wird.

Nachdem Interimscoach Mike Tullberg zwei Siege und ein Unentschieden in drei Spielen verbuchen konnte, darf sich nun Kovac unter Beweis stellen.

Ein Sieg gegen den VfB Stuttgart wäre aufgrund der tabellarischen Situation enorm wichtig. Der BVB rangiert vor dem Spieltag auf dem elften Platz, der VfB auf Rang fünf.

Die Stuttgarter kommen nach ihrer Mini-Krise mit dem Halbfinaleinzug im DFB-Pokal im Gepäck. Nach dem 1:0-Erfolg am Dienstag gegen den FC Augsburg war die Erleichterung riesig und deutlich zu erkennen.