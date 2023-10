Bundesliga heute live: Köln vs. Borussia Mönchengladbach - Die Aufstellungen

7' Obwohl auch die Gäste vom Niederrhein munter nach vorne spielen, ist der Effzeh zunächst am Drücker. Der auffällige Carstensen kocht Netz an der Grundlinie ab und holt dann die nächste Ecke heraus. Wieder übernimmt Paqarada, aber die etwas zu kurze Ecke klärt Neuhaus am ersten Pfosten.

4' Nach einem Weigl-Foul lässt Aytekin den Vorteil der Kölner laufen, bei dem die Geißböcke sich erstmals richtig gefährlich nach vorne kombinieren. Nach einem Doppelpass zwischen Carstensen und Maina kann Gladbach noch zur Ecke klären, bei der Hübers zum Kopfball kommt, jedoch etwas zu früh abspringt. Der wenig druckvolle Abschluss geht überdies links vorbei.

1' Jetzt geht es mit einigen Minuten Verzögerung endlich los im Rheinischen Derby. Die Hausherren treten ganz in Weiß an, die Gäste vom Niederrhein in Grün. Der Ball rollt.

1' Spielbeginn

Auf den Rängen herrscht bereits Derbystimmung. Nach exzessivem Gebrauch von Feuerwerkskörpern von beiden Seiten hängt ein tiefer Nebel über dem Rasen, der die Sicht stark einschränkt. Schiedsrichter Aytekin sieht sich daher noch nicht imstande, die Partie freizugeben.

Bislang lagen Borussia Mönchengladbach die Gastspiele in Köln ausgesprochen gut. 25 der 48 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewannen die Fohlen in der Domstadt. Das kann nur der FC Bayern München toppen, der schon 26 Bundesliga-Siege beim Effzeh feierte. Auch letzte Saison holte die Elf vom Niederrhein vier von sechs möglichen Punkten gegen die Geißböcke. Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Rivalen im RheinEnergieStadion endete am 2. April 2023 allerdings mit einem torlosen Remis.

Während Gladbach theoretisch erstmals seit April 2022 wieder zwei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge gewinnen könnte, könnte Köln zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte die ersten vier Bundesliga-Heimspiele einer Saison allesamt verlieren. Während die Geißböcke in sieben Ligaspielen erst vier Tore erzielten, stehen bei den Fohlen schon sage und schreibe zehn Auswärtstore zu Protokoll – und damit im Schnitt 3,3 Auswärtstore pro Ligaspiel der Saison 2023/24.

Fohlen-Coach Gerardo Seoane vollzieht im Vergleich zum 2:2 gegen die Mainzer für das heutige Derby drei Veränderungen an seiner Startelf: Für Jordan Siebatcheu, Rocco Reitz (beide Bank) und Ko Itakura (Reizung des linken Innenknöchels) beginnen Manu Koné, Tomáš Čvančara und Marvin Friedrich.

Auch Borussia Mönchengladbach erwischte keinen allzu guten Start. Die Elf vom Niederrhein gewann nur eines der bisherigen sieben Ligaspiele (drei Remis, drei Niederlagen) und verpasste auch kurz vor der Länderspielpause vor heimischer Kulisse gegen den kriselnden 1. FSV Mainz 05 den Sieg (Endstand: 2:2). Zwar schossen die Fohlen bereits 13 Tore, ließen umgekehrt allerdings auch schon 16 Gegentreffer in sieben Ligaspielen zu.

Vor der Länderspielpause gerieten die Kölner auswärts bei Bayer 04 Leverkusen mit 0:3 unter die Räder. Steffen Baumgart justiert heute auf zwei Positionen nach und beordert Luca Waldschmidt und Linton Maina in die erste Elf. Draußen bleiben dafür Faride Alidou und Denis Huseinbašić (beide Bank).

Die Geißböcke erwischten einen absoluten Fehlstart und sind nach sieben Ligaspielen nach wie vor sieglos (ein Remis, sechs Niederlagen). Damit geht der Effzeh als Schlusslicht der Bundesliga in das Rheinische Derby, in dem einerseits auf einen Schlag mit einem Heimsieg ein großer Schritt gen Wiedergutmachung erreicht wäre, während andererseits eine Heimpleite einen neuen Tiefpunkt in der bisherigen Krise markieren würde.