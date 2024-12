Jan Kirchhoff: "Klar, den Mainzern. Zu den Bayern habe ich keine Verbindung mehr, außer dass ich Ex-Spieler bin. Ich drücke uns die Daumen, dass wir weitere Punkte sammeln, um so schnell wie möglich in der Liga zu bleiben."

Kirchhoff: "Ich habe das Gefühl, unfassbar viel in kürzester Zeit zu lernen. Die Einschätzung, ob ich es gut mache, muss eher von den Spielern kommen. Für sie bin ich hier. Es geht auch darum, für die Spieler Entwicklungsraum und eine Kultur zu schaffen, in der jeder wachsen und besser werden kann. Ergebnistechnisch sind wir auch zufrieden, wir sind sehr glücklich, dass wir uns für die A-Liga qualifiziert haben. Wir haben es in den meisten Spielen geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen und die immer weiter nach oben zu verschieben. Wir sind guter Dinge, dass wir auf einem guten Weg sind."

Kirchhoff: "Von extern betrachtet, einen tollen. Ich bin aus Trainersicht beeindruckt, wie er es geschafft hat, neue Energie in den Verein zu bekommen, alle von seinem Spielstil zu begeistern und so ein bisschen auch den Verein wachzurütteln. Da kann man auch Parallelen zu Bo in Mainz ziehen. Er hat etwas Ähnliches geschafft. Man sieht, dass wenn eine Mannschaft von einem Trainer und der Art und Weise, Fußball zu spielen, begeistert ist, wie viel Potenzial in kürzester Zeit wieder herausgekitzelt werden kann."

Tom Hülsmann (SKN St. Pölten) In der zweithöchsten Spielklasse Österreichs soll Torhüter Tom Hülsmann regelmäßig Spielpraxis sammeln. Der 20-Jährige aus Trier bringt die Erfahrung von 29 Einsätzen in der Regionalliga Bayern mit zum SKN St. Pölten. In München läuft der Vertrag des 2,05-Meter-Hünen noch bis 2026. Fügte sich gut in Österreich ein und ist unumstrittene Nummer 1.

Matteo Perez Vinlöf (Austria Wien) Wie in der Vorsaison, so sind auch 2024/25 einige FCB-Talente nach Österreich verliehen. Der Schwede Matteo Perez Vinlöf spielt nach der Vertragsverlängerung in München bis 2027 für ein Jahr auf Leihbasis für Austria Wien, soll mit Frans Krätzig einen zuletzt ausgeliehenen Bayern-Profi ersetzen. Ist bei der Austria unangefochtener Stammspieler.

Max Scholze (SC Verl) Nach einer Saison bei den FCB-Amateuren in der Regionalliga soll für Max Scholze nun in Verl der nächste Schritt in Richtung Profifußball gelingen. Der Rechtsverteidiger hat beim Drittligisten für ein Jahr unterschrieben, anschließend läuft sein Vertrag in München noch bis 2027. Gleich im zweiten Saisonspiel zog sich Scholze einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu, kommt nach seiner Rückkehr nur sporadisch zum Einsatz.

Maximilian Hennig (SpVgg Unterhaching) In Unterhaching gibt es in der Saison 2024/25 noch einen zweiten Bayern-Leihspieler: Maximilian Hennig. Der 18-Jährige soll beim Drittligisten den Sprung in den Erwachsenenfußball bewältigen, nachdem er beim Rekordmeister bislang in der U19 und in der UEFA Youth League aktiv war. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2027.

Gibson Nana Adu (SpVgg Unterhaching) Wie Krattenmacher, so verpflichtete der FCB auch Gibson Nana Adu von Unterhaching. Der 16 Jahre junge Stürmer, der auch schon Drittliga-Erfahrung hat, bleibt aber zunächst noch für eine Saison auf Leihbasis bei der SpVgg. Dort kommt er trotz seines jungen Alters auf einige Einsätze, sogar von Beginn an.

Taichi Fukui (FC Arouca) Für den Japaner Taichi Fukui ging es nach dem letztjährigen Abstieg mit Portimonense in Portugal weiter. Der Mittelfeldspieler, der 13 Mal für Portimonense auflief, wurde zuletzt an den Erstligisten FC Arouca verliehen und gehört dort zur Stammelf. In München hat der 20-Jährige noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Hyun-ju Lee (Hannover 96) Erneut in die 2. Bundesliga ging es für den Südkoreaner Hyun-ju Lee. Der Mittelfeldspieler war in der Vorsaison bei Wehen Wiesbaden, nun ist er auf Leihbasis bei Hannover 96. Die Niedersachsen sicherten sich auch eine Kaufoption, um den 21-Jährigen möglicherweise langfristig zu binden. Er kommt regelmäßig auf Einsätze.

Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Der VfB Stuttgart und die Bayern dehnten die bereits seit 2023 laufende Leihe von Alexander Nübel bis 2026 aus. Dank einer Klausel können die Münchner Nübel aber bereits im Sommer 2025 zurückholen, sollte Stammkeeper Manuel Neuer seine Karriere beenden. Nübel hatte schon in der Saison 2023/24 großen Anteil am Vizemeister-Titel der Schwaben und ist auch in dieser Saison VfB-Stammtorhüter.

Lovro Zvonarek (SK Sturm Graz) Per Leihe schickt der FC Bayern Talent Lovro Zvonarek nach Österreich zu Sturm Graz. Der 19-Jährige soll beim dortigen Double-Sieger Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln, Sturm hat sich durch den Meistertitel direkt für die Champions League qualifiziert. Sowohl in der Liga als auch in der "Königsklasse" bekommt der Kroate seine Einsatzminuten.

Gabriel Vidovic (1. FSV Mainz 05) Linksaußen Gabriel Vidovic verlängerte seinen Vertrag in München bis 2026 und spielt auf Leihbasis am Bruchweg. Die Nullfünfer konnten sich Berichten von "Sky" und "Bild" zufolge eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro sichern. Der FC Bayern soll allerdings auch über eine Rückkaufoption verfügen. Laut Transfer-Experte Luca Bendoni beträgt diese zehn Millionen Euro.

ran: Während Ihrer Zeit als Jung-Profi in Mainz hat Sie Thomas Tuchel geprägt, unter Pep Guardiola haben Sie zwölf Spiele für den FC Bayern gemacht. Welche Eigenschaften haben Sie von beiden Weltklasse-Trainern übernommen?

Kirchhoff: "Ich bin keiner von beiden, sondern ich selbst und finde es wichtig zu wissen, für welche Werte man einsteht, wie man trainieren lassen möchte und im Umgang mit den Spielern sein will. Natürlich gibt es inhaltlich Dinge, die ich mitgenommen habe. Beide Trainer sind unfassbar gut in Lösungsfindungen im Spiel und in ihrer Teamführung. Sie schaffen es, Spieler dafür zu begeistern, besser zu werden und auf Details zu achten. Sie achten darauf, stets den höchstmöglichen Anspruch an sich selbst zu legen und in jedem Training zu personifizieren. Das hilft mir natürlich auch als Trainer. Ich weiß, wie sich das anfühlt und wie das aussieht. Trotzdem will ich nichts kopieren, sondern meinen eigenen Weg finden."

ran: Auch die Campus-Verantwortlichen des FC Bayern finden Sie als Trainer sehr spannend. Wäre ein Job im Münchner Nachwuchs spannend?

Kirchhoff: "Das ist gerade nicht interessant, weil ich in Mainz an der richtigen Stelle bin. Ich habe auch einen langfristigen Vertrag und plane nicht, demnächst wieder woanders hinzugehen. Ich tue gut daran, im Hier und Jetzt zu sein, mich weiterzuentwickeln und jeden Tag alles reinzulegen, um den bestmöglichen Job zu machen."

ran: Welche großen Ziele haben Sie denn als Trainer?

Kirchhoff: "Ich will vor allem Zufriedenheit erfahren. In dem, was ich gerade mache, bin ich unfassbar zufrieden. Es geht mir darum, in den nächsten zehn Jahren oder länger in dem Job Zufriedenheit zu finden, auf höchstmöglichem Niveau. Ich kann mir genauso gut vorstellen, mein Leben lang U19-Trainer zu sein, wie ich es mir vorstellen kann, im Seniorenbereich zu arbeiten. Wo der Weg genau hinführt, wird sich zeigen."