Beim Bundesliga-Spiel am Freitagabend protestierten Fans des FC Bayern München und des SV Werder Bremen (mal wieder) gegen die Spielansetzungen der DFL. Die Thematik sorgt zurecht für Ärger, denn die Unterschiede zwischen den Vereinen und die Folgen sind gravierend - und sollten der DFL zu denken geben. Ein Kommentar.

von Marcel Schwenk

Nahezu an jedem Spieltag ist mindestens in einer der Bundesliga-Fankurven ein Banner mit deutlichen Worten in Richtung der DFL zu sehen, Sprechchöre gibt’s in der Regel gratis obendrauf.

Kritikpunkt der Anhänger sind, wie auch am Freitagabend beim Traditionsduell zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen (3:0), die Spielansetzungen der Liga.

Während den Fans auch generell die ungeliebten Anstoßzeiten an Freitagen und Sonntagen ein Dorn im Auge sind, dürfte so manchen Auswärtsfahrer mittlerweile das Gefühl beschlichen haben, dass da irgendwas im Argen liegt. Denn fair verteilt sind die Ansetzungen nicht - das sollte die DFL zum Nachdenken bewegen.

Der Protest der Bremen- und Bayern-Fans sorgte für Aufsehen. Daher wurden an dieser Stelle die Ansetzungen der Hanseaten mit denen von drei weiteren, exemplarisch ausgewählten Vereinen (Holstein Kiel, SC Freiburg, FC Bayern München) verglichen. Zur Beruhigung der Gemengelage tragen die Ergebnisse auf keinen Fall bei und sollten mindestens ein Denkanstoß für die Verantwortlichen sein.