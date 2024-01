Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin wegen Schneefällen abgesagt

Anzeige

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin kann nicht stattfinden. Für die Gäste aus Berlin ist es bereits die zweite witterungsbedingte Spielabsage.

Das ursprünglich für Freitag, 19. Januar angesetzte Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin muss abgesagt werden. Das entschied die DFL am Donnerstag.

"Der Stadionbetreiber der MEWA ARENA hat das Stadion aufgrund der starken Eisbildung auf den Zuschauerrängen sowie Anreisewegen und anhaltender starker Schneefälle für die Durchführung des morgigen Spiels gesperrt. Die Sicherheit der Zuschauer kann nicht gewährleistet werden", heißt es in der Mitteilung.

Über die Neu-Ansetzung der Begegnung wird der Ligaverband kurzfristig informieren.

Bereits das Gastspiel der Berliner beim FC Bayern München am 2. Dezember wurde wegen starken Schneefällen abgesagt. Die Begegnung wird am 24. Januar 2024 um 20:30 Uhr in der Allianz Arena nachgeholt.