Am 18. August startet die Bundesliga-Saison 2023/24 mit dem Duell von Werder Bremen gegen den FC Bayern München (ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App). Bis dahin bereiten sich die Bundesligisten entsprechend vor. ran zeigt, welche Teams an welchen Tagen Testspiele bestreiten.

Die Sommerpause in der Bundesliga neigt sich so langsam dem Ende zu, die Teams steigen wieder ins Training ein und überprüfen ihre Form in der Vorbereitung bei zahlreichen Testspielen.

ran zeigt, welche Bundesligisten an welchen Tagen Testspiele bestreiten.