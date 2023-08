Bundesliga: Testspiele heute live - Köln siegt gegen Nantes

Joselu (Real Madrid)

Am Sonntag gewann Joselu mit Spanien die Nations League, nur einen Tag später wurde sein Wechsel zu Real Madrid offiziell. Der 33-Jährige, der in der Bundesliga unter anderem für die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt aktiv war und in Stuttgart geboren wurde, kommt von LaLiga-Absteiger Espanyol Barcelona. Die "Königlichen" zahlen für den Mittelstürmer laut Medienberichten eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro und verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro. In der vergangenen Saison traf Joselu in der Meisterschaft 16 Mal und legte zwei weitere Tore auf. Damit hat Real Ersatz für den abgewanderten Karim Benzema gefunden. © Imago Images