Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München heute live: Übertragung im TV, Livestream und Ticker

Heute Nachmittag kommt es in der Bundesliga zum absoluten Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Am heutigen Samstag kommt es in der BayArena zum vielleicht wichtigsten Spiel der Bundesliga-Saison. Tabellenführer Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern München und könnte den Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister bei einem Sieg auf fünf Punkte ausbauen. Damit würde die Mannschaft von Xabi Alonso einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Die "Werkself" geht nach dem Pokalfight gegen den VfB Stuttgart (3:2) mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die Partie mit den Münchner. Doch braucht es die überhaupt. In der laufenden Saison erlitten Alonso und Co. noch keine Niederlage - Wettbewerbs-übergreifend.

Der FC Bayern will das heute ändern und zurück an die Tabellenspitze. In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften in einer hochklassigen Partie samt Traum-Freistoß von Leverkusens Alejandro Grimaldo mit 2:2.

Der FC Bayern gewann zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge, konnte auf dem Platz aber trotzdem nicht immer überzeugen. Gegen Bayer Leverkusen muss das Team von Trainer Thomas Tuchel eine Top-Leistung zeigen, andernfalls könnte der Titel im Sommer zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt nicht nach München wandern.

Kann Bayer Leverkusen heute im Bundesliga-Spitzenspiel die Münchner zu Hause besiegen und sich damit weiter absetzen? Oder erobert der FC Bayern mit einem Sieg in der BayArena die Tabellenspitze der Bundesliga zurück? Und wo wird die Partie Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern live im Fernsehen, im Livestream und im Live-Ticker übertragen? Läuft die Bundesliga im Free-TV oder nur im Pay-TV? Hier gibt es alle Informationen!