Es ist Deadline Day, nach dem heutigen Tag sind keine Wechsel in die Bundesliga mehr möglich. Abgänge in Ligen, deren Transferfenster noch geöffnet hat, sind aber auch danach noch machbar.

Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, heute können am Deadline Day die letzten Einkäufe getätigt werden. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

Für Bremen stand Keita seit seinem Wechsel im Sommer 2023 nur 107 Minuten in Pflichtspielen auf dem Feld. Vor dem Saisonende wurde er aufgrund einer Disziplinlosigkeit sogar suspendiert nachdem er ohne Absprache von einem Auswärtsspiel abgereist war. Der Eklat sorgte für einen großen Aufschrei an der Weser.

Wie die englische Zeitung "Guardian" berichtet, soll der frühere Liverpool-Profi, der an der Weser sportlich nie Fuß fassen konnte, mit dem türkischen Klub Istanbul Basaksehir in Gesprächen über einen möglichen Wechsel sein.

+++ 4. September, 07:25 Uhr: Frankfurt-Sportvorstand Krösche tritt gegen Nadiem Amiri nach +++

Im mittlerweile abgelaufenen Transferfenster gab es Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Nadiem Amiri.

Der 27-Jährige erklärte in der "Sport Bild": "Die Gespräche mit Frankfurt waren recht weit. Aber zeitgleich liefen auch Gespräche mit Mainz. Am Ende musst du dich einfach entscheiden. Sie waren enttäuscht, aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt."

Auf diese Aussagen antwortete Krösche nun auf einer Pressekonferenz mit ungewohnter Härte: "Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte."

"Er hat sich letztendlich für Mainz entschieden. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, wie das genau abgelaufen ist. Es ist besser für den Spieler, wenn ich das nicht sage", so Krösche weiter.

Wie die "Bild" erfahren haben will, sollen sich der Verein und der Spieler weitestgehend einig gewesen sein, bevor Amiri sein Gehalt doch noch einmal nachverhandeln wollte. Daraufhin zog sich die SGE aus den Gesprächen zurück.