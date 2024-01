Bundesliga - TV-Rechte: Die Fan-Chance muss genutzt werden - ein Kommentar

Dabei ist die Steilvorlage da: Das Bundeskartellamt hat es erlaubt, die TV-Rechte nur an einen Anbieter zu verkaufen. Was bedeuten würde, dass sich Fans nur ein Abo zulegen müssten, um den kompletten Spieltag sehen zu können.

Deutschland ist kein Pay-TV-Land

Das mag sich auf den ersten Blick seltsam anhören, doch Fakt ist, dass Abo-Modelle in Deutschland noch nie mit Begeisterung abgeschlossen wurden. Je mehr Sender gebucht werden müssen, desto größer der Unmut. Fans wollen es simpel, wollen es fair, wollen nicht das Gefühl haben, ausgenommen zu werden. Vor allem wollen sie es transparent.

Das gelang zuletzt nicht immer.

Zumindest theoretisch ist es nun möglich, dass die vier Live-Pakete von einem Bieter eingekauft werden. Dabei geht es um die Konferenz der Parallelspiele am Samstagnachmittag (Paket A), alle Einzelspiele am Freitag und am Samstagnachmittag (Paket B), das Topspiel am Samstagabend (Paket C) sowie die Einzelspiele am Sonntag (Paket D).

Klar: Auf der anderen Seite droht nun natürlich auch ein Horror-Szenario. Die Einzelspiele Freitag und Samstag laufen bei DAZN, die Konferenz am Samstag bei MagentaSport, das Samstagabendspiel bei RTL und der Sonntag auf Sky.

Fannähe sieht anders aus. So würde man die "Kunden", die am Ende das Geld bringen, wohl noch mehr vergraulen.