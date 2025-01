Die Bundesliga ist in der Winterpause, das Transferfenster für Zugänge ist wieder offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte. Seit dem 1. Januar können die Bundesliga-Vereine ihre Kader wieder verstärken. Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 5. Januar, 20:10 Uhr: Stuttgarter Doppelschlag? Bruun-Larsen-Deal wohl vor dem Abschluss +++ Bahnt sich weitere Verstärkung für den VfB Stuttgart an? Nach "Sky"-Information möchten die Schwaben bei gleich zwei Spielern Ernst machen. Zum einen suche man in Stuttgart noch immer nach Verstärkung auf der Innenverteidigerposition. Diese könnten die Verantwortlichen nun in Kevin Danso gefunden haben. Der 26-jährige Österreicher steht noch bis 2027 beim französischen Erstligisten RC Lens unter Vertrag. Die Verhandlungen sollen sich jedoch noch in der Frühphase befinden. Der größte Knackpunkt sei die Höhe der Ablösesumme. Dansos Marktwert wird aktuell bei "transfermarkt" auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt. Deutlich bessere Karten dürfte der VfB derweil bei Jacob Bruun Larsen haben. Der 26-jährige Außenstürmer der TSG Hoffenheim steht laut "Sky" ganz oben auf der VfB-Wunschliste. Klub und Spieler sollen sich sogar bereits auf einen Wechsel in diesem Winter verständigt haben. Nur noch die Einigung der Bundesligisten in Sachen Ablöse stehe aus. Bruun Larsens Marktwert wird auf etwa sechs Millionen Euro geschätzt. Ganz so hoch dürfte die Ablösesumme jedoch nicht werden. Der Vertrag des Dänen läuft in diesem Sommer aus. Für Hoffenheim wäre der Deal somit die letzte Gelegenheit, eine Ablöse zu kassieren. Bruun Larsen könnte sich derweil über die Wiedervereinigung mit VfB-Trainer Sebastian Hoeneß freuen, unter dem er bereits von 2020 bis 2022 in Hoffenheim spielte. In der laufenden Saison absolvierte Bruun Larsen 19 Bundesligaspiele, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte.

+++ 4. Januar, 19:10 Uhr: Chelsea-Talent Veiga zum VfB? +++ Der VfB Stuttgart klopft bei der Suche nach einer Verstärkung in der Defensive offenbar beim FC Chelsea an. Wie aus einem Bericht der portugiesischen Sportzeitung "Record" hervorgeht, haben die Schwaben ein Auge auf Renato Veiga geworfen. Der 21 Jahre alte Portugiese kam im Sommer für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach London, spielt bei den "Blues" bislang aber noch keine übergeordnete Rolle. Der 1,90 Meter große Nationalspieler Portugals kommt vor allem im defensiven Mittelfeld, in der Innenverteidigung und als linker Verteidiger zum Einsatz. Die Bundesliga kennt der Linksfuß bereits: Im Januar 2023 wechselte Veiga auf Leihbasis von Sporting Lissabon zum FC Augsburg. Ein halbes Jahr später ging es in die Schweiz. Neben dem VfB sollen auch die beiden italienischen Top-Klubs Juventus Turin und SSC Neapel am Portugiesen interessiert sein, der noch bis 2031 bei Chelsea Vertrag hat und laut "transfermarkt" einen Marktwert von zehn Millionen Euro besitzt.

+++ 3. Januar, 15:00 Uhr: Manchester City mit Winter-Angriff auf Marmoush? +++ Manchester City befindet sich in einer enormen Krise, selbst wenn kurz vor dem Jahreswechsel endlich mal wieder ein Sieg gegen Leicester City heraussprang. Um aber die Saison noch retten zu können, benötigt Pep Guardiola wohl dringend frischen Wind. Genau das könnte nun Eintracht Frankfurt zum Verhängnis werden. Laut Informationen der englischen Boulevard-Zeitung "Sun" haben die "Skyblues" Angreifer Omar Marmoush im Visier. Guardiola soll aktuell darauf pochen, dass der Verein schon im Winter Geld in die Hand nimmt, um die Wende schaffen zu können. Ein Marmoush, der im Gegensatz zu einigen Offensivkräften von Man City blendend in Form ist und Selbstvertrauen hat, könnte die benötigte Soforthilfe sein. Für die Frankfurter wäre es natürlich ein enormer Rückschlag in Hinblick auf die Ziele in der Bundesliga und Europa League, den Ägypter zu verlieren. Mit 28 Pflichtspiel-Scorer ist Marmoush schließlich hauptverantwortlich dafür, dass die Eintracht in der Liga auf Rang drei steht und auch in der Europa League gut positioniert ist. Marmoush ist noch bis 2027 an die Hessen gebunden. Folgerichtig kann Frankfurt den Preis selbst bestimmen und dieser wird gewiss nicht niedrig sein. Mit teuren Stürmer-Verkäufen kennt sich der Verein bestens aus.

+++ 2. Januar, 7:30 Uhr: Haller zurück in die Eredivisie? +++ BVB-Stürmer Sebastien Haller konnte bei seinem Leih-Klub CD Leganes nicht überzeugen. Folgerichtig sollen laut Angaben der "Marca" alle Beteiligten davon überzeugt sein, dass ein Leih-Abbruch die beste Lösung sei. Nun deutet sich eine Rückkehr des Angreifers in die Eredivisie an. "Bild", "Sky" und die "Ruhr Nachrichten" bestätigten Gerüchte aus Holland, wonach der FC Utrecht an einer Leihe von Haller interessiert sei. Dem Pay-TV-Sender zufolge habe es zwischen dem niederländischen Klub und dem BVB bereits Gespräche gegeben. Zwar soll der Austausch positiv gelaufen sein, jedoch könnte laut Angaben der "Bild" und der "Ruhr Nachrichten" das Gehalt zum Thema werden. Leganes hatte sich bereit erklärt, einen großen Teil des Jahresgehalts (zehn Millionen Euro) zu stemmen. Dies könnte sich Utrecht nicht leisten. Dennoch soll der BVB gewillt sein, Haller keine Steine in den Weg zu legen. Der Ivorer war im Jahr 2014 aus Frankreich nach Utrecht gewechselt, kennt den Klub und soll von einem erneuten Engagement recht angetan sein. Von dort aus wechselte er zu Eintracht Frankfurt. Folgerichtig könnte der bis 2026 an den BVB gebundenen Stürmer auch schon bald zurück in der Eredivisie sein.

+++ 1. Januar, 13:50 Uhr: Für Kolo Muani ist die Bundesliga wohl das wahrscheinlichste Transferziel +++ Wo zieht es Randal Kolo Muani hin? Bei Paris St. Germain fand der 26-Jährige, der 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen war, nie sein Glück. Zuletzt wurde wieder über einen vorzeitigen Abschied spekuliert. Interessenten soll es laut Transferexperte Gianzluca di Marzio viele geben: AC Mailand, Juventus Turin, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, RB Leipzig und der FC Bayern München. Jetzt legte "L'Equipe" nach. Die französische Sportzeitung hält die Bundesliga als wahrscheinlichstes Transferziel für den Stürmer und betont besonders das Interesse der Bayern. FC Bayern wohl an Randall Kolo Muani dran! Allerdings gibt es einen Haken. Auch wenn Kolo Muanis Marktwert von einst 80 Millionen mittlerweile auf 30 Millionen Euro abgestürzt ist, will PSG den 26-Jährigen keineswegs verramschen. Die Ablöseforderung soll bei mindestens 60 Millionen Euro liegen. Denkbar sei auch eine Leihe mit Kaufoption, wenn der abnehmende Verein das komplette Gehalt schultern würde. Bis zum Saisonende belaufen sich die Kosten demnach auf vier Millionen Euro. Kolo Muani ist laut "L'Equipe" bereit für einen Wechsel. Bei 14 Einsätzen hatte er es nur zweimal in die Startelf geschafft. in den letzten drei Partien des Jahres 2024 hatte er nicht einmal im Kader gestanden.

+++ 31. Dezember, 11:40 Uhr: Marmoush spricht über möglichen Transfer +++ Omar Marmoush soll eine Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt abgelehnt haben. Das berichtet das englische Portal "CaughtOffside". Schon länger wird von einem großen Interesse mehrerer Premier-League-Klubs an dem Torjäger berichtet, der Ägypter selbst soll gegenüber einem Wechsel nach England nicht abgeneigt sein. Vor allem Arsenal soll Marmoush auf dem Zettel haben. Allerdings hat Marmoush in Frankfurt noch ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier. "Natürlich bekommt man das am Rande mit. Es ehrt mich, dass über mich gesprochen wird. Das zeigt, dass ich offenbar einen guten Job mache", sagte der 25-Jährige nun der "Sport Bild". Er träume groß und habe ambitionierte Ziele, so Marmoush weiter. "Aber es beschäftigt mich im Alltag überhaupt nicht. Mein Fokus liegt einzig und allein auf Eintracht Frankfurt und darauf, hier erfolgreich zu sein", erklärte er weiter: "Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht. Mein Fokus liegt voll und ganz auf der laufenden Saison. Ich möchte weiterhin mein Bestes geben, damit wir am Ende der Saison als Team sagen können: Wir haben etwas Großes erreicht."

+++ 29. Dezember, 11:20 Uhr: BVB und Bayer wohl heiß auf City-Talent +++ Obwohl sich Manchester City zurzeit in einer nie dagewesenen Formkrise befindet, kommt Eigengewächs James McAtee unter Pep Guardiola kaum zum Zug. Daher erwägt der offensive Mittelfeldspieler aus England wohl einen Tapetenwechsel. Wie aus einem Bericht des "Telegraph" hervorgeht, zeigen mehrere Bundesliga-Topklubs Interesse am 22-Jährigen. Neben Borussia Dortmund sollen demnach auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig an Englands Junioren-Nationalspieler dran sein. Doch die Interessenten kommen laut Bericht auch aus dem Ausland. So sollen unter anderem noch die AC Florenz und der FC Bologna das City-Juwel auf der Liste haben. Bei "transfermarkt.de" wird McAtee mit einem Wert von 14 Millionen Euro gelistet. In der Champions League traf er in drei Spielen ein Mal, in der Premier League stehen in der laufenden Saison bislang erst zwei Spielminuten zu Buche. Vergangene Spielzeit war McAtee an Sheffield United ausgeliehen.

+++ 27. Dezember, 16:45 Uhr: Auch Manchester United verabschiedet sich wohl aus Davies-Poker +++ Alphonso Davies vom FC Bayern München gehen offenbar die Optionen aus. Nachdem zuletzt bereits Real Madrid mehr und mehr Abstand von einer Verpflichtung des Kanadiers genommen haben soll, verabschiedet sich nun wohl der nächste große Klub aus dem Poker. Wie "The Athletic" berichtet, steht ein Transfer von Davies nicht mehr auf der "Prioritätenliste" von Manchester United. Demnach sollen vor allem die hohen Gehaltsvorstellungen des Linksverteidigers ein Problem für die "Red Devils" darstellen. Davies' Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im kommenden Sommer aus. Zwar würden die Münchner den 24-Jährigen gerne halten, die Verhandlungen zwischen den Parteien gestalten sich jedoch schwierig.

+++ 26. Dezember, 10:00 Uhr: Angelt sich Barca Tah? +++ Der FC Barcelona baggert wohl weiterhin mächtig an Jonathan Tah. Wie aus einem Bericht des Transfermarkt-Insiders Fabrizio Romano hervorgeht, befinden sich die Parteien in fortgeschrittenen Gesprächen. Bereits im November gab es erste Gerüchte, dass Barca-Coach Hansi Flick am deutschen Nationalspieler Bayer Leverkusens Interesse zeigt. Allerdings planen die Katalanen keinen Winter-Transfer, Tah soll im Sommer des kommenden Jahres ablösefrei wechseln. Der Vertrag des 28 Jahre alten Innenverteidigers bei der "Werkself" läuft schließlich im Juni 2025 aus. In der Vergangenheit hatte auch der FC Bayern Tah immer wieder auf dem Zettel, nun soll aber Barcelona das Rennen um den DFB-Star anführen.

+++ 25. Dezember, 20:09 Uhr: Kolo Muani angeblich ein Kandidat bei RB Leipzig +++ Randal Kolo Muani spielte bei Paris Saint-Germain unter Trainer Luis Enrique in den vergangenen Wochen keine Rolle mehr. Und schon tauchen die ersten Transfergerüchte um den ehemaligen Stürmerstar der Frankfurter Eintracht auf. Wie die "Bild" schreibt, steht der 26-Jährige auf dem Zettel der Verantwortlichen von RB Leipzig. Demnach könnte Kolo Muani schon im Winter von Paris nach Leipzig wechseln, wobei für RB offenbar nur eine Leihe in Betracht kommt. Den nötigen Platz im Budget soll der Verkauf von Andre Silva bringen. Der Portugiese, der im Jahr angeblich sieben Millionen Euro verdient, steht wohl vor einer Leihe mit Kaufoption zum spanischen Erstligisten Rayo Vallecano.

+++ 25. Dezember, 14:07 Uhr: Europameister Williams vor Sensationstransfer nach München? +++ Zusammen mit Lamine Yamal begeisterte Flügelspieler Nico Williams bei der Europameisterschaft 2024 die Massen und traf sogar im EM-Finale entscheidend zum Titel. Nicht erst seit dem Turnier wird Williams von Top-Vereinen wie dem FC Barcelona umgarnt - und scheinbar auch dem FC Bayern München. Wie "Sky" berichtet, haben die Macher des FCB ein Auge auf den Europameister von Athletic Bilbao geworfen. Preislich sollte Williams zu stemmen sein, seine öffentlich bekannte und in Spanien vorgeschriebene Ausstiegsklausel liegt bei 60 Millionen Euro. Ein Transfer hängt vor allem davon ab, wie es mit Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry weitergeht. Sie alle könnten den Verein im Sommer verlassen.

+++ 23. Dezember, 19:54 Uhr: Eberl und Kompany wollen offenbar Gittens nach München lotsen +++ Jamie Gittens im Bayern-Trikot - der Albtraum vieler BVB-Fans könnte offenbar Realität werden. Laut "Sky"-Informationen steht der junge Engländer, der erst vor wenigen Tagen zum wertvollsten Spieler der Dortmunder aufgestiegen ist, beim Rekordmeister weit oben auf der Wunschliste. Der FC Bayern soll bereits wichtige Informationen eingeholt haben. Einen Transfer noch im Winter schließt Gittens dem Bericht zufolge aus, schließlich ist er noch bis 2028 an den Pott-Klub gebunden. Ob dies auch für einen Dortmund-Verbleib über das Saisonende hinaus gelten wird, ist wohl noch ungewiss. Das Interesse der Münchner ist dem Bericht zufolge schon beim 20-Jährigen hinterlegt worden. Die Voraussetzung für eine Wechselfreigabe ist allerdings offenbar ein irres Angebot an die Borussen. Die Vereinsbosse träumen angeblich von einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro, obwohl sich Gittens' Marktwert derzeit "nur" auf die Hälfte beläuft. Bislang haben lediglich Ousmane Dembele und Jude Bellingham noch höhere Summen in die Kasse gespült. Bei solchen Forderungen dürfte man auch an der Säbener Straße ins Grübeln kommen. Dabei gelten sowohl Sportvorstand Max Eberl als auch Cheftrainer Vincent Kompany als große Bewunderer des ehemaligen City-Juwels. In dieser Spielzeit kommt Gittens bislang auf neun Tore und vier Vorlagen - darunter auch der Treffer zur zwischenzeitlichen Führung gegen den FC Bayern. Der gebürtige Londoner soll auch schon mehrere englische Topklubs auf sich aufmerksam gemacht haben. Konkrete Anfragen sind jedoch offenbar noch nicht in die BVB-Geschäftsstelle geflattert. Die Verantwortlichen stehen angeblich in einem guten Austausch mit Gittens. In Dortmund streicht er Gerüchten zufolge ein vergleichsweise niedriges Jahresgehalt von drei Millionen Euro ein.

+++ 20. Dezember, 07:54 Uhr: Frankfurt-Interesse an Kalimuendo wird wohl konkreter +++ Bei Eintracht Frankfurt bereitet man sich offenbar schon konkreter auf einen Abgang von Omar Marmoush im kommenden Sommer vor. Denn laut einem Bericht der "Bild" wird nun das Interesse an Arnaud Kalimuendo konkreter. Demnach denkt die SGE darüber nach, bereits im Winter einen neuen Stürmer zu verpflichten. Die Personalie Kalimuendo soll immer heißer gehandelt werden bei den Hessen, heißt es. Der Franzose wurde bereits in der Vergangenheit häufiger mit dem Europa-League-Sieger von 2022 in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige steht bei Stade Rennes noch bis 2027 unter Vertrag. Auch Juventus Turin soll bereits ein Auge auf Kalimuendo geworfen haben. Sein Marktwert liegt aktuell bei 20 Millionen Euro. Mit Transfers von Rennes-Talenten haben Bundesligisten in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. Ex-Dortmunder Ousmane Dembele durchlief die dortige Talentschmiede, ebenso Mathys Tel vom FC Bayern. Ein Abgang von Omar Marmoush im kommenden Winter sei dem Bericht zufolge indes nicht geplant.

+++ 18. Dezember, 08:04 Uhr: Falls Marmoush geht - Frankfurt hat wohl Burkardt auf dem Zettel +++ Omar Marmoush durchlebt bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison einen absoluten Höhenflug, hat bereits 13 eigene Bundesliga-Treffer auf dem Konto und damit sechs mehr, als seine Expected Goals hätten vermuten lassen. Entsprechend weckt der Ägypter aber Begehrlichkeiten im Ausland. Diverse Topklubs buhlen um den Stürmer, der mit einem Abschied im Sommer kokettiert. Auf einen potenziellen Abgang will Sportvorstand Markus Krösche bestmöglich vorbereitet sein und hat laut "Bild" fünf bis sechs mögliche Nachfolger ausgemacht. Einer der Kandidaten soll Shootingstar Jonathan Burkardt sein, der wie Marmoush wohl die beste Saison seiner Karriere absolviert. Wäre der Mainz-Star nicht regelmäßig verletzungsgeplagt, hätte in der vergangenen Länderspielpause wohl wieder eine Einladung zur Nationalmannschaft gewunken. Auch aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Sollte Julian Nagelsmann für Burkardt eine größere Rolle im DFB-Team vorgesehen haben, würde das perfekt in die "Deutschland-Politik" der SGE passen, die sich in Zukunft vermehrt auf deutsche Nationalspieler stützen will. "Johnny" hat bei den 05ern allerdings noch bis 2027 Vertrag, dürfte angesichts seiner aktuellen Leistungen eine üppige Ablöse kosten. Neben dem Mainzer Stürmer, der ursprünglich aus dem Eintracht-nahen Darmstadt kommt, gilt auch Arnaud Kalimuendo vom französischen Erstligisten Stade Rennes als möglicher Nachfolger für Marmoush.