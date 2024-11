"Es ist schon so, dass wir ganz klar die Entscheidung getroffen haben, dass er nicht in das Training der ersten Mannschaft zurückkehrt. Das war kein Konsens zwischen den beiden Parteien. Das war eine Aussage, die wir getätigt haben", stellte Niemeyer klar.

Urbigs Vertrag in der Domstadt läuft bis 2026. Um ihn zu dem Zeitpunkt nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen, könnten auch die Kölner im kommenden Jahr an einem Verkauf interessiert sein. Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen sieben und acht Millionen Euro.

Aber auch in München scheint der junge Keeper, der bislang in zehn Zweitligaspielen für Köln 20 Gegentore kassierte, Interesse zu wecken – als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer.

Entsprechend wird der 42-Jährige im kommenden Sommer erneut von diversen Topklubs umworben werden, obwohl sein Vertrag erst im März bis 2027 verlängert wurde. Doch Hoeneß soll seine nächsten Schritte detailliert abwägen, will in diesem Zuge nichts überstürzen. Auch deshalb sagte er Manchester United, wie auch den Blues im vergangenen Sommer ab.

+++ 24. Oktober, 8:20 Uhr: Bundesliga-Trio hat Serbien-Juwel im Visier +++

Wer im Fußball großes Talent hat, lockt oft viele Interessenten an. So kennt es auch Andrija Maksimovic. Neben dem FC Liverpool und Manchester City sollen auch die Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und Bayern München am offensiven Mittelfeldspieler dran sein.

Die besten Karten soll einem Bericht der "Bild" zufolge wohl die SGE haben. Die Eintracht zeigte mit Hugo Ekitike und Hugo Larsson bereits, dass sie internationale Top-Talente entwickeln kann. Seit Jahren gilt die Eintracht als gute Anlaufstelle für Talente.

Der erst 17-jährige Maksimovic machte derweil beim serbischen Erstligisten Roter Stern Belgrad auf sich aufmerksam. In dieser Saisons stand er bereits in sieben Spielen, zwei davon in der Champions League, auf dem Rasen. Dabei erzielte er zwei Assists. Trotz seines jungen Alters wurde er bereits als zweitjüngster Spieler der Verbandsgeschichte in die serbische Nationalmannschaft berufen.

Maksimovics Marktwert wird aktuell auf etwa eine Million Euro geschätzt. Belgrads Trainer Vladan Milojevic sprach derweil von einer Ablöseforderung von 20 Millionen Euro. Wohl eher eine Abschreckung. Vielmehr sei laut "Bild" ein Betrag im Bereich von 12 bis 15 Mio. Euro realistisch.

Eine hohe Summe, die Frankfurt dennoch stemmen könnte. Erst im vergangenen Sommer wurden mit Can Uzun (11 Millionen) und Jean-Matteo Bahoya (8 Millionen) zwei Transfers in einer ähnlichen Größenordnung gemeistert. Sollte der Deal dennoch platzen, könnten mit dem BVB und den Bayern zwei weitere deutsche Hochkaräter lauern.