Ist schon bekannt, wann die neue Spielzeit beginnt? Ja. Der Spielbetrieb in der Bundesliga startet am Wochenende vom 18. bis zum 20. August. Das erste Saison-Spiel steigt am 18. August: Werder Bremen empfängt den FC Bayern München (live in Sat.1 und rauf ran.de sowie in der ran APP)



Wann fängt die Saison der 2. Liga an? Die Fans der 2. Liga müssen nicht ganz so lange warten, wie die der Erstligisten. Die zweithöchste deutsche Spielklasse beginnt bereits am 28. Juli. Das Eröffnungsspiel ist ein wahres Top-Duell: Der Hamburger SV empfängt den FC Schalke 04 (live in Sat.1 und rauf ran.de sowie in der ran APP)



Wer eröffnet die Saison 2023/24? Wie üblich beginnt die Spielzeit mit einer Partie des amtierenden deutschen Meisters. Das ist in diesem Jahr erneut der FC Bayern, der die Saison am 18. August bei Werder Bremen eröffnet - das Spiel wird live im Free-TV in SAT.1 auf ran.de und in der ran-App zu sehen. Mit unserer News -Seite zur Bundesliga bleibt ihr immer auf dem Laufenden

Bundesliga: Welche Partien finden am 1. Spieltag statt? 18.08.2023: SV Werder Bremen - FC Bayern München

19./20.08.2023: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

19./20.08.2023: 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05

19./20.08.2023: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

19./20.08.2023: Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

19./20.08.2023: VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1846

19./20.08.2023: TSG Hoffenheim - Sport-Club Freiburg

19./20.08.2023: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

19./20.08.2023: VfB Stuttgart - VfL Bochum 1848 ZUM KOMPLETTEN BUNDESLIGA-SPIELPAN

Anzeige Wann ist die Winterpause? Nach der XXL-Winterpause durch die Weltmeisterschaft in Katar in der abgelaufenen Saison ist in dieser Spielzeit wieder alles normal. Die Bundesligisten pausieren nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember 2023) bis zum 12. Januar 2024. Die 2. Liga stoppt nach dem 17. Spieltag am 15. bis 17. Dezember 2023 und startet am 19. Januar 2024 in die Rückrunde.

Weiß man schon, wann die Saison 2023/24 endet? Auch das hat die DFL bereits vorab kommuniziert. Am Samstag, den 18. Mai 2024, findet der 34. Spieltag der Bundesliga statt. Wie gewohnt folgt der finale Zweitliga-Spieltag am Tag darauf, also am 19. Mai 2024. Alle Neuigkeiten rund um die 2. Liga findet ihr hier

Wie sieht es mit der Relegation aus? Die Hinspiele für die Relegationen der 1. und 2. Liga wurden von der DFL für den 23. und 24. Mai 2024 angesetzt. Die Rückspiele sollen jeweils vier Tage später am 27. und 28. Mai folgen.

Welche Teams haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft? Als Zweitliga-Meister ist der 1. FC Heidenheim in die Bundesliga aufgestiegen. Zudem wird der SV Darmstadt 98 nach sechs Jahren Abstinenz wieder erstklassig spielen.

Wer ist Rekordmeister in der Bundesliga? Kein Verein konnte sich so oft zum deutschen Meister küren, wie der FC Bayern. Durch den jüngsten Gewinn der Schale in der abgelaufenen Saison stehen die Münchner bei 33 Bundesliga-Titeln.

