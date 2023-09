Maximilian Philipp

Offensivspieler Maximilian Philipp kehrt zum SC Freiburg zurück. Das gaben die Breisgauer am Montag bekannt. Der 29-Jährige spielte zuletzt beim VfL Wolfsburg. Über die Vertragsdauer machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben. "Es fühlt sich vertraut an. Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis. Es ist beeindruckend zu sehen, was sich hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat", sagte Philipp, der im April 2014 bei den SC-Profis debütierte und in 88 Pflichtspielen für Freiburg 18 Tore erzielte. © SC Freiburg/SC Freiburg