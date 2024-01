BVB bangt um Kobel und Brandt

Anzeige

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt um Torwart Gregor Kobel und Offensivspieler Julian Brandt im Derby am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum. "Sie konnten die letzten Tage krankheitsbedingt nicht trainieren", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag. Es stehe "ein Fragezeichen" hinter einem Einsatz am Wochenende.

Hingegen kehrt Abwehrspieler Niklas Süle auf jeden Fall zurück, auch bei Mats Hummels und Emre Can geht der Coach davon aus, dass er auf das Duo zurückgreifen kann.

Terzic warnt vor der Spielweise des VfL: "Sie sind für jeden Gegner sehr unangenehm zu spielen, treten sehr aggressiv und leidenschaftlich auf. Und sie führen die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga."