BVB-Beben: Mislintat-Entscheidung wohl gefallen

El Bilal Toure (Atalanta Bergamo)

... soll auch Angreifer El Bilal Toure auf der Wunschliste stehen, das berichtet "Calcio Mercato". Bei Atalanta Bergamo kam der Stürmer aus Mali nie so richtig an, erzielte für den Klub in 17 Pflichtspielen lediglich drei Tore. In der vergangenen Saison bezahlte der Europa-League-Sieger noch 30 Millionen Euro an UD Almeria. Wie tief der VfB in die Tasche greifen müsste, ist offen.